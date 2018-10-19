И губы превращаются… Чем могут быть опасны пластические операции для самарских красоток

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-19T14:31:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Зри в документы

В наше время мечта женщин всех эпох сбылась: страх перед старением отступил под напором индустрии красоты. С помощью косметологов и пластических хирургов можно не только почти бесконечно оставаться молодой, но и менять по желанию объем губ, форму носа и бровей, высоту скул и размер груди.

Однако появился другой страх – все испортить, потерять здоровье, а то и жизнь. Как обезопасить себя от возможных ошибок и на что обратить внимание в выборе специалистов, предлагающих молодильные технологии, рассказали эксперты в пресс-центре «КП-Самара».

Начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению Управления Росздравнадзора по Самарской области Денис Курдюмов предупреждает: прежде чем обратиться в клинику, внимательно изучите ее официальный сайт - он должен содержать информацию о лицензии, сотрудниках и их профессиональной подготовке, вплоть до расписания их приема. Записавшись на прием, не постесняйтесь спросить у специалиста, на каком оборудовании будет оказана помощь, какими препаратами, имеются ли на них документы.

Денис КурдюмовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители Роспотребнадзора Наталья Красильникова и Екатерина Родионова добавляют: сведения должны содержаться не только на сайте учреждения, но и на стендах, в договорах, заключенных с клиентами. По их словам, если раньше граждане жаловались на условия, в которых оказывались услуги, сегодня – именно на непредоставление информации. И на качество услуг.

Пора «закатывать» губы

Оборудование, технологии, условия оказания услуг – все это теряет всякую ценность, если специалист не имеет надлежащей квалификации. По словам экспертов, в Самарской области с профессионалами все в порядке.

- Если до 2012 года в косметологических салонах трудились врачи самых разных специальностей, сегодня многие проходят самую лучшую подготовку по специальности «косметология», - говорит главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер», д.м.н., профессор Ильдар Шакуров. – Почти 30 человек закончили ординатуру в прошлом году, столько же – поступили. Уровень оказания косметологических услуг у нас, как в Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, один из самых высоких в стране. При этом многие женщины в погоне за красотой и экономией соглашаются на прием на дому – откуда вы знаете, какой препарат вам введут в прихожей или на кухне? Как он повлияет на здоровье? Какую ответственность понесет «специалист»? Если уж вы решили потратить деньги на омоложение, обращайтесь в хорошую, проверенную клинику.

Ильдар ШакуровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти каждый сезон меняются киноидолы, длина юбок, модные цвета и… лица. То вдруг войдут в моду губы на пол-лица, то торчащие скулы, то точеные носы. Что же модно сейчас? Специалисты утверждают: красота становится более естественной.

- Косметология развивается в глубину, - уверена заведующая отделением лечебной косметологией ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер», к.м.н., врач дерматовенеролог, косметолог Илона Павлова. – Принципиально новых технологий не появляется – совершенствуются прежние. В тренде сегодня чистая красивая кожа. Тенденция «гипер» уходит. Те, кто когда-то увеличивал губы, скулы, приходят к нам, чтобы вернуть свой прежний облик. Хочется предостеречь от кустарных процедур: контурная коррекция лица никак не может стоить две тысячи рублей. Воспалительные процессы, миграции, коллоидные рубцы – последствия именно такой экономии.

Красота: снаружи и внутри

Так что же сейчас в тренде? Врач-дерматовенеролог, косметолог, к.м.н., главный врач клиники эстетической медицины «Эликсир» Светлана Романова считает, что это простые вещи: красота и молодость, активное долголетие, естественность. Клинике в этом году исполняется 10 лет, и, судя по количеству постоянных клиентов (и женщин, и мужчин), такая расстановка ценностей их полностью устраивает.

Светлана РомановаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы занимаемся терапевтической косметологией и хирургией, - рассказала Светлана Борисовна. – Терапевтическая косметология может практически все: убрать сосуды, пигменты, поверхностные новообразования (бородавки, папилломы и т.д.). Но сначала нужно найти причину появления проблем, а она, зачастую, внутренняя. Наши главные принципы – «не навреди» и «красив тот, кто здоров». Мы всегда стараемся разобраться, почему у человека возникло пигментное пятно или кожа приобрела землистый оттенок. Чтобы сделать человека красивым снаружи, нужно размотать клубочек до конца и скорректировать причины проблемы при помощи правильного питания, гомеопатии, иглорефлексотерапии, гирудопрактики.

Клиника эстетической медицины использует все возможности современной медицины красоты: лазерные технологии омоложения, гиалуроновую кислоту, биоревитализацию и другие методы и препараты.

- Сила клиники заключается в применении разных методик – одному человеку подходит одно, второму – другое, - считает Светлана Романова. – Если хочется сохранить молодость, нужно заниматься собой ежедневно, а в клинику обращаться регулярно. Мы же не занимаемся спортом раз в год? И здесь так же.

Наталья КрасильниковаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам Светланы Борисовны, сегодня на первое место выходят лазерные технологии – с их помощью можно обеспечить результат, которого еще несколько лет назад добивались посредством, например, пилинга. Лазерная технология позволяет провести омоложение без травмирования кожи. И срок реабилитации небольшой. Есть и еще более щадящие процедуры, например, контурная пластика.

- Сейчас популярны «быстрые» процедуры, которые можно сделать, скажем, во время обеденного перерыва, - говорит врач. – Никаких покраснений и припухлостей при этом коллеги не заметят – человек будет просто великолепно выглядеть – гармонично помолодевшим на несколько лет. Конечно, очень многое зависит от профессионализма доктора, который будет вводить филлеры. Быть красивым сегодня может каждый!

Топ-4 процедур, популярных у самарчанок:

- Филлеры - инъекционные препараты для коррекции лица и тела

- Биоревитализация – коррекция кожи путем насыщения ее глубоких слоев гиалуроновой кислотой

- Ботулинотерапия – введение препаратов для разглаживания морщин

- Лазерные технологии омоложения кожи

ИС ПЕРВЫХ УСТ

Начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению Управления Росздравнадзора по Самарской области Денис Курдюмов:

- Не так давно мы провели внеплановые выездные проверки более чем 30 медицинских организаций Самары и Тольятти, у которых есть лицензия на проведение пластической хирурги. По ее результатам большая часть предприятий исключила этот вид услуг из своей лицензии – найдено множество нарушений. Прежде всего, частники не могут выполнять требования закона, предъявляемые к учреждениям, оказывающим услуги пластической хирургии. Необходимо иметь на территории медицинского объекта отделения анестезиологии, реанимации, рентгенологии с возможностью проведения маммографических обследований, лабораторно-диагностическое. То есть, все необходимое, чтобы спасти человеку жизнь, если что-то пойдет не так.