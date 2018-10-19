2018-10-19T17:06:59+03:00
Общество

Летаем, учим, поем: офицеры Сызранского летного покоряют сцены престижных вокальных конкурсов

В родном городе их называют «поющие ведущие», но сами супруги Александр и Екатерина Елизаровы себя звездами не считают - воспитывают курсантов и сына.
Майя БРОД
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Александр учит курсантов летать, а Екатерина - петь и плясать.Александр учит курсантов летать, а Екатерина - петь и плясать.
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- Вы сделали невозможное! - аплодировало дуэту из Сызрани строгое жюри конкурса «И звезды становятся ближе». Елизаровы представляли сызранский филиал военного учебно-научного центра ВВС военно-воздушной академии (СВВАУЛ) и стали лауреатами первой степени в номинации «Лучший дуэт». Хрупкая блондинка Катя смущалась и искренне радовалась - у нее получилось!

STAR DUO - Любовь навсегда (сл. и муз. Александр и Екатерина Елизаровы).Наш сайт: tamada.okis.ru

Супруг справился со сложной арией из оперетты «Принцесса цирка».

- У моей жены специализация - академический вокал, с ее сопрано возможны сложнейшие пассажи. А вот для меня это была высокая планка! Целый год Катя ставила мне голос, - вспоминает Александр Елизаров.

Екатерина год готовила мужа к арии из "Принцессы цирка"

Екатерина год готовила мужа к арии из "Принцессы цирка"

Это была важная победа супругов: в конкурсе состязались 160 участников из 20 регионов - от Камчатки до Кабардино-Балкарии, среди них профессиональные вокалисты. Елизаровы же больше времени посвящают работе. В будни Александр учит летать «птенцов», воспитывает из курсантов пилотов. Он командир вертолетного звена, а жена Екатерина - художественный руководитель вокально-хореографического ансамбля «Экипаж», играет в военном оркестре СВВАУЛ.

С последнего конкурса в Москве она привезла диплом за отличную подготовку конкурсантов, так что имидж академии в ее хрупких, но надежных руках.

Подарок любимому мужу на 35-летие Екатерина сделала своими руками

Подарок любимому мужу на 35-летие Екатерина сделала своими руками

Судьба свела потомственного военного и атлетически сложенного красавца Александра Елизарова с землячкой - миниатюрной блондинкой Катюшей - в Зеленограде. Супруги смеются: чтобы увидеться, надо было уехать из Сызрани. Повод для знакомства был, конечно, музыкальный - международный конкурс «Виват, Победа!» в 2005 году. Там курсант, как всегда, представлял ВВС страны, а вокалистка - железнодорожные войска.

- Когда мы дружили, встречались, я оканчивал 5-й курс, готовился к выпуску, - вспоминает Александр. - А когда уехал на первое место службы, понял: необходимо вернуться за Катей!

Через полгода музыканты поженились. Всю свадьбу молодые пели, радуя родственников. То невеста солировала, то жених.

- Это было 12 лет назад, вспоминает Екатерина. - Свадебный бизнес не был настолько развит. Тогда мы даже не задумывались над сценарием, фото почти не осталось. Мы просто захотели быть вместе. Прямо на свадьбе, в январе 2006-го, мы впервые спели дуэтом, всем понравилось.

Александр и Екатерина ЕЛИЗАРОВЫ - ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО.ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО(муз.Геннадий Гладков,слова Юрий Энтин)

Кажется, Елизаровы никогда не отдыхают - или на службе, или репетируют - сначала дома, а потом уже в зале, как говорят, «на ошибку» и с профессиональным звуком, или где-то выступают. Последние четыре года Екатерина увлекается свит-дизайном - мастерит букеты из дорогих конфет и шоколадных свитков. Особенно ценят мужские презенты: нарядные фляжки, шоколадные погоны. Шикарный букет Екатерина смастерила на 35-летие любимого супруга - гитару из дорогих конфет.

Но самое удачное произведение Елизаровых - сын Максим. Парень учится в пятом классе, занимается плаванием, научной работой и слушает домашние репетиции родителей. Недавно заявил, что тоже хочет петь, но еще не выступает, а лишь «распевается», готовится.

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