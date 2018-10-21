Терминатор, диванные войска и Саурон: в Самаре прошёл фестиваль косплея

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-21T11:06:32+03:00

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Традиционный косплей-фестиваль «Драгон-фест» в очередной раз собрал в Самаре любителей перевоплотиться в персонажей аниме, комиксов, фильмов, книг и видеоигр. Они участвовали в творческих номерах и дефиле, а в перерыве выходили на улицу и удивляли прохожих.

«КП-Самара» пообщалась с обладателями самых интересных образов.

Люди в чёрной форме, которые гуляли по Ново-Садовой, оказались представителями диванных войск. Они всегда готовы идти в бой, но если только он ведется на просторах интернета и противника нужно поражать залпом комментариев.

Вот так выглядят диванные войскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Кто мы в обычной жизни? - удивился вопросу один из отряда, перекладывая деревянный меч из руки в руку, - Да так же, диванные войска. Мы из образа не выходим.

Терминатор, который мирно стоял на остановке, представился Максимом.

- Это мой любимый персонаж. Два года назад попал на этот фестиваль, решил попробовать. Втянулся, каждый раз усложнить хочется. Сейчас я версии 5.0. А на «гражданке» я пожарный.

Терминатор ждет своего автобусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От ЗИМа неторопливо шёл Саурон. За злодея из «Властелина колец» было тревожно, потому что контактные линзы казались непрозрачными. От предложения помочь обитатель Мордора отказался:

- Да, у меня-то туман перед глазами немного, но око Саурона все равно всё видит!

Так выяснилось, что под латами скрывается девушка, которая считает эпичных негодяев очень харизматичными. Настолько, чтобы отдать за костюм чуть ли не стоимость норковой шубы — он обошелся в пятьдесят тысяч рублей.

В Самаре около ЗИМа можно было встретить Саурона. Да, он пока не встречался с ИсильдуромФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В фойе было очень людно из-за ярмарки, поэтому лучшим местом для встречи с интересными персонажами оказалась фотозона. Своей очереди на фотосессию под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий» дожидались улыбчивые люди с мечами. Сказали, что все они из анимэ «Судьба». Персонаж в пугающем шлеме с рогами тоже заговорил. Причём совершенно неожиданным мягким женским голосом:

- Я - Мордред, дочь короля Артура. Наверное, интересно, как я хожу в таких доспехах? Так они не тяжелые, сделаны и картона.

Своей очереди на фотосессию под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий» дожидались улыбчивые люди с мечами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласитель, эффектно же!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка в кимоно сказала, что она призывает злых духов, чтобы бороться со злом. В свободное от этого время работает продавцом в книжном магазине:

- Косплей - это хобби. Кто-то готовить любит, а мне образы нравится создавать и на сцене выступать, - улыбается собеседница.

Ночной гоблин, фиолетовый человек, сатана и демонический рыцарь - этих и других персонажей можно посмотреть в галерее «КП-Самара».