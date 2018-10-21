2018-10-21T11:06:32+03:00
Общество

Терминатор, диванные войска и Саурон: в Самаре прошёл фестиваль косплея

Фотограф «КП-Самара» собрала самые интересные образы «Драгон-феста»
Светлана МАКОВЕЕВА
Поделиться:
Участники фестиваля удивляли самарцев, например, такими костюмамиУчастники фестиваля удивляли самарцев, например, такими костюмамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Традиционный косплей-фестиваль «Драгон-фест» в очередной раз собрал в Самаре любителей перевоплотиться в персонажей аниме, комиксов, фильмов, книг и видеоигр. Они участвовали в творческих номерах и дефиле, а в перерыве выходили на улицу и удивляли прохожих.

«КП-Самара» пообщалась с обладателями самых интересных образов.

Люди в чёрной форме, которые гуляли по Ново-Садовой, оказались представителями диванных войск. Они всегда готовы идти в бой, но если только он ведется на просторах интернета и противника нужно поражать залпом комментариев.

Вот так выглядят диванные войска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот так выглядят диванные войскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Кто мы в обычной жизни? - удивился вопросу один из отряда, перекладывая деревянный меч из руки в руку, - Да так же, диванные войска. Мы из образа не выходим.

Терминатор, который мирно стоял на остановке, представился Максимом.

- Это мой любимый персонаж. Два года назад попал на этот фестиваль, решил попробовать. Втянулся, каждый раз усложнить хочется. Сейчас я версии 5.0. А на «гражданке» я пожарный.

Терминатор ждет своего автобуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терминатор ждет своего автобусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От ЗИМа неторопливо шёл Саурон. За злодея из «Властелина колец» было тревожно, потому что контактные линзы казались непрозрачными. От предложения помочь обитатель Мордора отказался:

- Да, у меня-то туман перед глазами немного, но око Саурона все равно всё видит!

Так выяснилось, что под латами скрывается девушка, которая считает эпичных негодяев очень харизматичными. Настолько, чтобы отдать за костюм чуть ли не стоимость норковой шубы — он обошелся в пятьдесят тысяч рублей.

В Самаре около ЗИМа можно было встретить Саурона. Да, он пока не встречался с Исильдуром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре около ЗИМа можно было встретить Саурона. Да, он пока не встречался с ИсильдуромФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В фойе было очень людно из-за ярмарки, поэтому лучшим местом для встречи с интересными персонажами оказалась фотозона. Своей очереди на фотосессию под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий» дожидались улыбчивые люди с мечами. Сказали, что все они из анимэ «Судьба». Персонаж в пугающем шлеме с рогами тоже заговорил. Причём совершенно неожиданным мягким женским голосом:

- Я - Мордред, дочь короля Артура. Наверное, интересно, как я хожу в таких доспехах? Так они не тяжелые, сделаны и картона.

Своей очереди на фотосессию под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий» дожидались улыбчивые люди с мечами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Своей очереди на фотосессию под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий» дожидались улыбчивые люди с мечами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласитель, эффектно же! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласитель, эффектно же!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка в кимоно сказала, что она призывает злых духов, чтобы бороться со злом. В свободное от этого время работает продавцом в книжном магазине:

- Косплей - это хобби. Кто-то готовить любит, а мне образы нравится создавать и на сцене выступать, - улыбается собеседница.

Ночной гоблин, фиолетовый человек, сатана и демонический рыцарь - этих и других персонажей можно посмотреть в галерее «КП-Самара».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре после порыва теплотрассы на ул. Мориса Тореза дать горячую воду в дома планируют до 19.00
Тушили 49 человек: в Самаре на улице Братьев Коростелевых утром произошел пожар
В Рамено в Самарской области автобус повис на трубе над прудом
Два человека погибли: в Самарской области «шестерка» врезалась в прицеп большегруза
«Нужна она здесь на халяву ездить и вонять?»: в Сызрани водитель маршрутки не пустил в салон пенсионерку
Два КамАЗа, «Рено» и «Приора»: в Камышлинском районе Самарской области произошло массовое ДТП
Очевидцы сняли на видео, как из провала на улице Мориса Тореза достают легковушку
В Самаре в Кировском районе ночью сгорела дача
В Самаре появится высшая школа шеф-поваров
Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина завоевала «Кубок Кремля»
В Самаре столкнулись «Лада Гранта» и «Шкода», пострадали девушка и 4-летний ребенок
В Роскосмосе выяснили причины аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», изготовленной в Самаре
Снова стрелки на Москву: в Самарскую область предлагают вернуть московское время
Влетел в лобовое стекло: ночью на улице Ново-Вокзальной сбили пешехода
В Самаре из-за бесхозной сумки перекрыли улицу Полевую
Самарский аэропорт «Курумоч» предлагают назвать в честь Владимира Ленина
Сотни самарцев собрались на митинг против повышения пенсионного возраста и платы за проезд
Стали известны стартовые составы на матч «Урал» - «Крылья Советов», 20 ноября 2018 года
В крупном ночном пожаре в Сызрани пострадала 81-летняя пенсионерка и ее спаситель
Хоккейная «Лада» завершила выездную серию победой над «Торосом»
В Самаре выбрали лучшие кофейни, рестораны и бары города
В Тольятти ветеринара с судимостью задержали за подделку справки о перемещении крупной партии мяса
ЦСК ВВС на выезде в Альметьевске уступили «Нефтянику»
Мини-футбол: самарское «Динамо» сыграло вничью с БЛиКом в первом матче 1/8 финала Кубка России
В Самарской области КамАЗ протаранил четыре легковушки
В этом году на АвтоВАЗе снова планируются массовые сокращения
На помощь обманутым дольщикам выделят 80 млн рублей
«Снос стены предусмотрен»: работы в хоральной синагоге приостановили