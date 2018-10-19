Соучредитель «С.О.К.»а Алексей Солдатов вышел на свободу: В СИЗО день идет за два

19 Окт. 21:40 2018-10-19T23:06:15+03:00

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Сегодня в зале суда Промышленного района города закончилось скандально известное дело бизнесмена Алексея Солдатова, которого обвиняли в заказе убийства первой жены – Натальи. Следствие пришло к выводу, что никакого отношения к расправе с Натальей бизнесмен не имел.

- Свою вину признаю, 7 месяцев я провел в тюрьме, мне было над чем подумать. Я должен помочь определиться в жизни своим дочерям и растить сына. Моральный вред, материальный ущерб я выплачиваю, - сказал суду опальный бизнесмен.

Серьезные корпоративные бои без правил между партнерами привели на скамью подсудимых соучредителя крупнейшей промышленно-финансовой группы «С.О.К.- Самара», известной карнавалами на набережной и спонсорством успешной команды «КВН». Напомним, из всех обвинений против бизнесмена осталась организация поджогов имущества бывшей партнерши по бизнесу Елены Андреевой и ее родственника. Алексей написал явку с повинной: он сознался, что еще в 2014 году в банном комплексе «Пар» предложил своему близкому другу Владимиру Билеко поджечь иномарку Елены Андреевой. За выполнение заказа заплатил 300 тыс. рублей. Второй заказ был «оптовым», в него вошла недвижимость еще и родственников экс-коллеги. Владимир Билеко лихо орудовал канистрой бензина и зажигалкой, а также применял «коктейль Молотова». Общий ущерб от давления на компаньонку, с которой не удавалось мирно разделить бизнес, превысил 2 миллиона рублей. К счастью, устроить пожар в доме, где она жила с родственниками не удалось.

В суде прозвучало, что обвиняемые и потерпевшие помирились и обвиняемые начали покрывать ущерб. Судья Вадим Селиверстов подчеркнул, что суд иски о возмещении материального ущерба и морального вреда оставляет без рассмотрения, материальные вопросы можно решить в рамках гражданского дела.

В результате подсудимых Солдатова и Билеко признали виновными в умышленном уничтожении или порче чужого имущества», а Солдатова еще и в организации преступления и назначили ему наказание в виде 1 года, 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Но бизнесмен уже провел в СИЗО 7 месяцев, а по новому законодательству, если это преступление средней тяжести, то 1 день в изоляторе приравнивается к 2-м в колонии-поселении, поэтому его отпустили из-под стражи как отбывшего срок. Но, до вступления решения в законную силу он пробудет под подпиской о невыезде. Аналогичная ситуация была и в случае с Владимиром Билеко, его признали виновным и приговорили к полугоду в колонии-поселении, но время домашнего ареста попало в зачет из расчета один – к одному.

Жена бизнесмена напомнила, что непричастность Алексея к убийству бывшей жены доказана. А организатор жестокого преступления так и не найденФото: Из архива "КП"

Жена и мама, которые приехали поддержать Алексея Солдатова, расплакались, когда узнали, что его отпускают, а Алексей перекрестился.

Супруга бизнесмена Нина рассказывала журналисту «КП-Самара», что причиной всех бедах семьи считает экс-бизнес-партнеров мужа, с которыми они находятся в многолетнем конфликте. А во время ожидания Нина уточнила, что на руках имеется документ о том, что непричастность Алексея к убийству матери его дочек доказана. Но заказчик преступления так и не установлен. Во время оглашения приговора судья подчеркнул, что потерпевшая в противоречие с законом не вступала.

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