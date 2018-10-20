«Урал» — «Крылья Советов», 20 октября 2018: прямая трансляция матча 11 тура РПЛ

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-19T22:15:33+03:00

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Онлайн-трансляция матча 11 тура РПЛ «Урал» - «Крылья Советов», который пройдет 20 октября в 15-00 по самарскому времени на стадионе «Екатеринбург Арена»

Команды соседи по турнирной таблице - «Урал» 10-й, «Крылья» на 11-й строчке. Волжане отстают на одно очко, набрав за 10 матчей 10 очков. Самарцы меньше забивают и меньше пропускают. Подопечные Дмитрия Парфенова вообще вытаскивали мяч из сетки чаще остальных в лиге — 17 раз. Лишь вчера с ними по этому показателю сравнялся «Анжи», уступивший ЦСКА 0-2. Не помог даже Хабиб Нурмагомедов, наблюдавший за противостоянием.

Но вернемся к нашей встрече. Последний — 10-й тур — у соперников выдался противоположным. «Крылья Советов» одолели «Динамо» - 1-0, «Урал» в Казани проиграл с таким же счетом «Рубину».

Тем не менее нельзя сказать, что настрой у хозяев будет как-то больше. «Крылья Советов» в субботу проведут первый матч под руководством Миодрага Божовича. Да, с москвичами черногорец уже наблюдал за игрой, но только с трибуны. Здесь же он дебютирует в качестве главного тренера — как показывает практика, это мотивирует. К тому же клуб с берегов Волги на этой неделе оказался втянут скандала с «погулявшими» Башкировым и Тигиевым. Наверняка, самарцы захотят отвлечь внимание от этой темы хорошим результатом.

Статистика личных встреч в РПЛ интересная. Если брать новейшую историю и считать с 2013 года, то команды встречались друг с другом 6 раз. «КС» однажды победили. Все остальные случаи — ничейный результат. И в 4 «эпизодах» из 5 со счетом 1-1. В Кубке России в 2014 году «Крылья» выиграли — 3-1. В целом же, зелено-бело-синие не проигрывали «шмелям» с 1994 года.

Букмекеры небольшое преимущество отдают все-таки уральскому коллективу — средний коэффициент на их успех 2,2. На ничью 3,05. На гостей 3,85.

СКАЗАНО

Паул Антон — полузащитник «Крыльев Советов», забивший «Уралу» победный гол в первом туре РПЛ будучи игроком «Анжи»:

- Отправляюсь в Екатеринбург в хорошем настроении. Там в первом матче сезона, который я проводил еще за «Анжи», мне удалось забить. На тот момент не был готов играть все 90 минут, поскольку позже начал подготовку к сезону – перед Чемпионатом мира проводил товарищеские матчи со сборной, что сдвинуло мой календарь. Вышел в Екатеринбурге на последние 30 минут и смог помочь команде. Теперь надеюсь, что матч против того же соперника на том же стадионе закончится для моей команды с тем же результатом, что «Крылья» проведут удачный матч.

Встречу «Урал» - «Крылья Советов» рассудит судейская бригада в составе: главный судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Онлайн-трансляция начнется в 15-00 по самарскому времени ( 14-00 по московскому). Следите за обновлениями вместе с «КП-Самара»!