"Мы не представляли опасности для Натали Портман": поговорили с режиссером Егором Чичкановым о его дебюте на большом экране и смелых планах в полном метре

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-21T17:50:52+03:00

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В пятницу, 19 октября, в кинопрокат выходит первый выпуск альманаха российских короткометражных фильмов "Русское краткое". Среди пяти лучших картин "фитнес-триллер" самарского кинохудожника Егора Чичканова "Не в форме". В преддверии премьеры режиссер рассказал в эфире радио "КП-Самара" о самых удивительных событиях в его жизни.

- Егор, у тебя на счету уже десятки котороткометражных фильмов: "8 часов", «Должностные обязанности», "Все остальные вещи", которые снимались в Самаре, и другие. Но ни один из них не выходил на большие экраны, кроме картины "Не в форме". Как удалось подняться на новый уровень?

- Да. Это компания «Пионер» решила выступить с такой смелой, безумной инициативой. Смелую, потому что короткий метр люди любят, когда его уже посмотрели, а не до, как это происходит с большим кино. "Пионер" молодцы, взяли и собрали альманах, как они назвали его, лучшие короткометражные отечественные фильмы. И теперь они хотят делать такие сборники каждый месяц. Не верится, что в таком ритме удастся это сделать, но альманахов 5-6 они уже задумали. Мы в самом первом. Поэтому особенно хочется, чтобы пришли зрители и разделили с нами результат нашего труда.

Не в форме Видеоблог №11 (тизер).Тизер одиннадцатого выпуска видеоблога о съемках фильма Не в форме . Хорошее чувство юмора, импровизации и отличные шутки Юлии Топольницкой!!! Все самое интересное для тех, кто поддержал наш фильм!

- Как думаешь, а почему они взяли именно фильм "Не в форме"?

- Мы решили рассказать про похудение, про безумие, которое творится вокруг всего этого, потому, что эта тема, хочешь ты, не хочешь, возникает в любом диалоге. Начинали про искусство 19 века, закончили новыми системами диет. Все про это говорят, и мы решили эту тему взять, даже это ещё до того, как вышли фильмы «Я худею» и другие похожие. Мы запускались вместе, параллельно, короткий метр делать оказалось сложно, и мы затянули, потому что он, я использую такой термин, безумный.

- А почему он безумный?

- В хорошем смысле этого слова. Это очень непохоже на то, что я делал до этого. Вся история про то, как героиня пытается к вечеру встречи выпускников похудеть. И тут все ее попытки реализуются на грани абсурда. Я думаю, что тот выбор, который мы сделали для героини, вы не ожидаете. Мы старались сделать так, чтобы самого тебя каждая следующая сцена удивляла всё больше и больше, и финал должен быть самым поразительным. В общем, за 20 минут можно пережить знатные впечатления.

- 20 минут идёт фильм, а сколько над ним работали? Ты сказал, что долго?

-Очень долго. Сняли мы его за 12 дней, это очень много для короткого метра. Но эти 12 дней растянулись на 12 месяцев. И связано это было, во-первых, с довольно ограниченными финансами, потому что делать кино дорого, даже короткометражное. Вторая проблема - мы снимали всё в Петербурге, но хотели, чтобы это не выглядело, как Питер. Мы хотели сделать его городом грехов, абсолютно тёмным, неоновым. Этого в Петербурге нет вообще.

- И сколько в итоге потратили на производство?

- У нас получился бюджет 450 тысяч рублей. На самом деле это стоит дороже раз в 5 примерно, может быть, даже в 6. А у нас абсолютно все актеры, вся съемочная группа, все, кто нам помогал, все работали бесплатно. Всем понравилась идея. Это был, конечно, главный аргумент, такой лайфхак для начинающих режиссеров. Если хороший сценарий, надо просто подождать и выцепить, кого вы хотите. А мы выцепили кучу звёзд различного масштаба. Среди них Юлия Топольницкая, звезда клипа «Лабутены», ведущая, актриса канала ТНТ Ирина Чеснокова, Андрей Носков, который известен по роли «Кто в доме хозяин» и его брат, Илья Носков.

- Они почитали сценарий и согласились?

- Некоторые с первого раза абсолютно, да, а некоторых пришлось ждать, почему долго и снимали, у всех очень плотное расписание. А нам надо, чтобы всё сошлось: локации, люди, актеры, грим - всё должно было сойтись.

- Хорошо. Им не платили, тратили на другое. Откуда же взяли эти 450 тысяч? Откуда вообще берутся деньги у режиссеров корокометражек? Ведь это не прибыльная индустрия?

- Мы в первый раз попробовали такую вещь, как краудфандинг, когда на платформах, типа «Планета.ру», ты создаёшь проект, говоришь будущим зрителям этого проекта: «Друзья, профинансируйте нас сейчас, и вы увидите фильм». Вот и у нас по итогу получилось в районе 300 тысяч рублей. Еще 150 тысяч я добавил из своего бюджета.

- А как потом свои деньги вернуть? Или это вложение в творчество?

- Короткий метр никак не окупается вообще. Режиссеры пытаются найти различные способы. Один из них - монетизация при помощи специальных сайтов, в которых есть короткий метр. Люди могут прийти, посмотреть там кино и, в качестве пожертвования, благодарности, какие-то деньги перевести. Но надо туда привлекать аудиторию.

- Но ведь люди могут посмотреть и уйти с сайта без всяких пожертвований?

- Да. Так как в ДНК российского человека заложено любить халяву. Поэтому поразительные вещи происходят сейчас, что киноальманах короткого метра выходит в кино, это чуть ли не единственный способ хоть как-то по-человечески окупить производства короткометражек. Хотя такая возможность возникнет, только если много людей его посмотрят. Но я и без этого несказанно рад. Это первый мой опыт в кинопрокате. Я когда-то говорил, когда-нибудь вы придёте в кино и увидите мой фильм, и это происходит сейчас. До сих пор я не верю, что это происходит.

- Это не совсем, скажем так, дебют. Это твой дебют в большом кино в качестве режиссера, но не в качестве сценариста. Ведь на экраны выходили «Ёлки Новые», где ты был сценаристом.

- Да, и будут «Ёлки последние», которые выйдут в этом году. Я тоже там сценарист. Это ощущение, конечно, иное, потому что прошлые «Ёлки», например, собрали 900 миллионов рублей в прокате. Так или иначе, было круто поучаствовать в одном из самых популярных в стране кинопроектов. Я благодарен компании «Базелевс», Тимуру Бекмамбетову. Мы сидели в небольшой комнатке, четыре человека, писали, выбирали звук для трейлера, сидели в зале, смотрели за реакцией зрителей. Это был очень интересный опыт, и меня позвали на следующие «Ёлки». Их пока еще доводят до ума, чтобы они вышли уже в конце декабря.

- Если продолжить про развитие короткометражного кино. Фестивали в этом помогают?

- Есть фестивали с призовым фондом, и они действительно бывают довольно приличные. Естественно, это всё зарубежные фестивали. У нас есть некоторые, но я не уверен в честности и справедливости распределения их финансов. Для участия в некоторых фестивалях, нужно заплатить. Сумма небольшая, 15-20 долларов, но представьте, если вас отправят на 50 фестивалей. А это уже, мягко говоря, приличная сумма. К тому же из 9 фестивалей ты, может быть, максимум, попадёшь в один, и то это супер-удача. по факту ты попадаешь в 10 процентов фестивалей, а ещё должен выиграть. То есть шанс вернуть деньги – ничтожный.

Режиссер рассказал о встрече с Натали Портман

- С Каннским фестивалем у тебя как сложилось?

- Положительно. Это был опыт хороший, общение с разными людьми.

- И ты даже столкнулся с Натали Портман в туалете.

- Ну, да, она выходила. Дело в том, что там очень плотная программа, и людей заводят через центральный вход, а выводят условно через «чёрный», Мы такие выходим: «Ладно-ладно. А здесь можно? Здесь у вас туалет?». Выходим, и тут Натали Портман. Я разу не понял ничего. Вокруг много людей. Охрана на нас посмотрела и прошла мимо. То есть, мы опасности явно не представляли. А я не понимал, что происходит, откуда столько людей, почему нас так охрана осмотрела. Повернулся, а там Натали Портман. Мы фактически с ней вышли. И, знаете было как в фильмах, выходишь и вспышки фотокамер. Снимали, конечно, не нас, но звездами мы себя почувствовали.

- Много таких ситуаций удивительных было по жизни? Еще одна точно. Это твоя поездка в Индию.

- Да, это вообще мечта была. Я видел индийские фильмы, я мечтал попасть туда, посмотреть на самую масштабную в мире киноиндустрию. У них там фильмов выходит больше 2500 тысяч в год. Напомню, дней 365, у них, как минимум, по 4-5 фильмов выходит в день, полнометражных. Я приехал туда, в первый день, сел в тук-тук с какой-то, оказывается, местной звездой, с таким седым дедушкой, который снялся, в 350 фильмах за свою жизнь. И он говорит, есть одна студия, мы попробуем, попасть на съемки. Это идеально, я не мог отказываться, судьба мне перстом указала. Так я снялся в индийском фильме, «Хаус фулл ту» он называется, «Полный дом 2». Имитировали белую съемочную группу, которая снимает какой-то клип. Правда эту сцену всю целиком вырезали.

- Ну, ты же посмотрел на процесс, это круто!

- Абсолютно. Я посмотрел на сцены драк. Те самые драки, где под один звук " трынь" разлетается толпа. Там до сих пор все так. Смешно, но это классика.

- По поводу других истории. Индия – хорошо, но ещё что-то такое знаковое, неожиданное происходило?

- Да, много чего. Мастерская комедии «Базилевс». Попасть туда - это тоже было что-то. Они устраивали конкурс по всей России, не хотите ли вы пойти в мастерскую Comedy под руководством Жоры Крыжовникова, самого главного комедианта и Тимура Бекмамбетова в «Базилевсе». Это ещё и платно 60 тысяч рублей. Там пришло 600 заявок оказывается, 600 заявок! Я прошел в некий шорт-лист, дали мне второе задание, я его сделал, на 3 туре прошел. Они говорят, ладно, хорошо, теперь платите. Я этого сделать не мог, я бы на дорогу из Питера до Москвы и обратно каждые выходные потратил намного больше. Говорю, извините. Но я откажусь. В ответ: ладно, ты выиграл грант, только приходи.

- Слушай, ну, и всё-таки, о планах?

- Я участвую в разных конкурсах, фестивалях На одном из них даже познакомился с руководством "ТВ-3" и возможно даже будет общий проект. Им фильм "Не в форме" очень понравился. Я решил, что если откроется ещё мне навстречу короткий метр, я, возможно, что-то и поделаю, а так у меня более или менее возникла уверенность в себе, и я начал работать над полным метром. До этого я отвечал, что у меня нет идеи. Снять плохое кино – без проблем, это могут многие. А снять хорошее кино – гораздо сложнее. Мне очень хочется сделать первое кино достойным.

- То есть, ты сейчас работаешь над полным метром?

- Да. У меня сейчас появилась такая возможность. Мне говорят, давай, если у тебя есть что-то, что можно снять и написать, давай. Я три месяца был в поиске, нашел идею, которая мне очень нравится. Я ее уже расписал, отправил продюсерам, они в восторге, и я думаю продолжать ее делать. Пока всё на уровне сценария. А пока всех приглашаю в кино на первый сборник русских короткометражных фильмов.