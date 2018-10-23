СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-23T15:26:54+03:00

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Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии – первый специализированный медицинский центр в Самарской области. Его главная задача – помочь людям, страдающим заболеваниями иммунной системы, в том числе и аллергией. Все лечебно-профилактические программы разрабатываются индивидуально.

Сегодня центр оказывает полный спектр услуг жителям не только Самарской области, но и многих регионов России по системе ОМС и ДМС, а также – в платном порядке. Среди основных направлений центра:

- «Аллергология и иммунология»;

- «Гастроэнтерология»;

- «Пульмонология»;

- «Ревматология»;

- «Дерматология»;

- «Косметология»;

- «Эндокринология»;

- «Оториноларингология»;

- «Физиотерапия»;

- «Функциональная диагностика»;

- «УЗИ-диагностика».

В составе центра специализированная лаборатория, оснащенная оборудованием мирового уровня, где проводят более 500 видов исследований; 3 лечебно-диагностических отделения; специализированная аптека. Только в «ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии» проводят водородный дыхательный тест для диагностики синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) и непереносимости углеводов (лактоза, фруктоза) и еще целый ряд редких анализов.

Сайт: immun-center.ru

Тел: 8 (846) 269-81-01

Адреса:

пр.Кирова 435 (Отделение №2)

ул.Солнечная 39 (Отделение №1)

Московское шоссе 10 (Отделение №3)