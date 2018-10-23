Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии
Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии – первый специализированный медицинский центр в Самарской области. Его главная задача – помочь людям, страдающим заболеваниями иммунной системы, в том числе и аллергией. Все лечебно-профилактические программы разрабатываются индивидуально.
Сегодня центр оказывает полный спектр услуг жителям не только Самарской области, но и многих регионов России по системе ОМС и ДМС, а также – в платном порядке. Среди основных направлений центра:
- «Аллергология и иммунология»;
- «Гастроэнтерология»;
- «Пульмонология»;
- «Ревматология»;
- «Дерматология»;
- «Косметология»;
- «Эндокринология»;
- «Оториноларингология»;
- «Физиотерапия»;
- «Функциональная диагностика»;
- «УЗИ-диагностика».
В составе центра специализированная лаборатория, оснащенная оборудованием мирового уровня, где проводят более 500 видов исследований; 3 лечебно-диагностических отделения; специализированная аптека. Только в «ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии» проводят водородный дыхательный тест для диагностики синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) и непереносимости углеводов (лактоза, фруктоза) и еще целый ряд редких анализов.
Сайт: immun-center.ru
Тел: 8 (846) 269-81-01
Адреса:
пр.Кирова 435 (Отделение №2)
ул.Солнечная 39 (Отделение №1)
Московское шоссе 10 (Отделение №3)