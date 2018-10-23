«Комсомол нас из изб выводил в директора»: ветеран из Самары рассказала, как раньше работали "социальные лифты"

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-23T17:02:39+03:00

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Накануне празднования 100-летия Комсомола мы подготовили цикл исторических публикаций. Какие улицы в городе посвящены героям-комсомольцам? Где можно проводить занятия по истории? О чем вспоминают комсомольцы прошлых лет сегодня?

Тему мы открываем историей Веры Федоровой, которая отлично помнит, как в Куйбышеве отмечали не 100, а всего-то 25 лет со дня создания ВЛКСМ.

В 16 лет - глава семьи

- Понимаете, тогда комсомол был частью нашей жизни, он нас воспитывал. Для нас, рожденных в 20-е годы прошлого века, тех, кто работал в войну, потом восстанавливал страну (наших мужчин уцелело только 2%), комсомольская работа была отдушиной, - вспоминает Вера Ивановна Федорова, ветеран Великой Отечественной войны, активистка городского Совета ветеранов.

Вере Федоровой 93 года, она бодра, энергична и инициативна. Ветеран координировала работу над двухтомником «В труде, как в бою» о судьбах куйбышевцев, что ковали победу в тылу. Мечтает создать музей трудовой славы Безымянки. Работает за компьютером, скрупулезно собирает в большие альбомы фотографии и документы военных лет - это не просто семейный архив, а часть истории страны. У Веры Ивановны прекрасная память, в деталях рассказывает, как готовились и отмечали 25-летие комсомола. Шел третий год войны, 18-летняя Верочка уже научилась быть главой многодетной семьи и главной кормилицей.

- Это в 41-м было страшно, когда отец ушел на фронт, два брата и сестра остались на маминых руках и старшей Веры. Младший Коленька только родился, мама брала его на базу завода горюче-смазочных материалов, но они вдвоем много не зарабатывали, - вспоминает Вера Ивановна.

Как только в Алексеевку Кинельского района из Одессы эвакуировали завод пластмасс, 16-летняя комсомолка устроилась туда прессовщицей. Этот завод вошел в состав авиационной промышленности страны, ему присвоили №53. Выпускали все пластмассовые детали для самолетов. Но самыми большими партиями штамповали медальоны-«смертники» для солдат, по форме они напоминали «губнушки», до сих пор с ними находят без вести пропавших.

Весь авиапром слетелся в Куйбышев

- Мы работали по 12 часов в сутки, молодые, физически сильные, - рассказывает Вера Ивановна. - Во-первых, надо было кормить семью: за ударный труд давали «стахановские талоны» и дополнительные обеды. Получалось питаться на заводе, что-то брать с собой детям, зарплату и карточки приносить в дом. Потом мы посадили огород, стало чуть легче.

Я возглавляла комсомольско-молодежную фронтовую бригаду - 57 ребят. Стала членом бюро райкома Кинельского района. К юбилею комсомола брала на себя повышенные обязательства. Переходила от пресса к прессу, где-то время выработки - 30 минут, у другого - 10 или 6 по песочным часам. Я сначала обслуживала два, потом три, главное - успеть к каждому. Важно было перевыполнять сменные задания на 150 - 180% и быть примером для бригады.

Юный бригадир научилась перевыполнять план на 250 - 300%, ребята из бригады тоже старались не отставать. Комсомольцы по-настоящему между собой соревновались - по итогам юбилейного 1943 года Вера с ребятами заняли 1-е место по заводу и по Кинельскому району. Активистку-ударницу пригласили на Всесоюзный слет бригадиров авиационной промышленности - победителей соревнования в честь 25-летия ВЛКСМ.

- Этот слет проходил в Куйбышеве, в санатории на Красной Глинке, как раз захватывал мое 19-летие, 19 декабря 1943 года, - с гордостью вспоминает ветеран.

Премировали отрезом на платье

- Там были наркомы, директора заводов, авиаконструкторы. Мне лично жал руку и поздравлял замминистра, когда вручал почетный знак «Отличник соцсоревнования авиационной промышленности». Видите, я на удостоверении в своем рабочем халатике? А значок я ношу, вот он, - говорит ударница.

К юбилею ее премировали талоном на отрез для платья. Потом Верочка с мамой сшили замечательный наряд.

- Мы ведь молодыми были, успевали собираться вместе, петь под гитару, танцевать, репетировать концерты, - рассказывает Вера Ивановна. - Комсомольцы нашей бригады шествовали над госпиталем: устраивали концерты для раненых, привозили им в подарок конфеты, колбасу - деньги выделяли на предприятии. Солдаты просили пересылать письма домой. Ко всем поручениям, собраниям мы относились серьезно. Песочили мальчишек, если те допускали брак или озорничали, - от качества деталей зависела безопасность полетов, жизнь людей. Только недавно, когда собирала воспоминания, осенило - мальчишкам-то было 14 - 17 лет…

Мы все - патриоты. Ребята убегали на фронт. 12 часов у прессов не отменяли политучебы, комсомольцы знали обстановку на фронтах, осознавали важность своей работы.

Лучше, чем социальный лифт

Вскоре Верочке поручили осуществлять связь 53-го завода с другими предприятиями авиапрома Куйбышева. В морозы девушка ехала сначала на поезде, потом на попутках, шла пешком. Особенно сложно было везти на санках детали, правда, сотрудник помогал. Зато Вера видела, как ведут работу на крупных заводах, училась.

- Я навсегда осталась советской, - утверждает Вера Федорова. - Когда я слышу про социальные лифты, вспоминаю комсомол. Там давали возможность всем, кто хотел развиваться. Выйти из деревенской избы, а потом стать директором завода было реально. Я составляла таблицы для книги, отслеживала, кем человек работал в войну и кем стал сейчас. Вот, например, лекальщик Александр Васильевич Курбатовч стал директором ЗИМа, и это не редкость. Нас комсомол воспитывал.

Вера Ивановна Федорова окончила авиационный техникум и плановый институт, возглавляла научно-техническое бюро завода аэродромного оборудования, затем вместе с заслуженным деятелем науки и техники РСФСР Виктором Лукачевым создала научно-техническое общество города Куйбышева.