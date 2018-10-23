2018-10-23T17:30:48+03:00
Здоровье

Семейная клиника «КОСМА»

Результативное лечение, лучшие врачи, современное оборудование и гармоничное сочетание академических и традиционных медицинских знаний
Евгения ВАСИНА
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Семейная клиника «КОСМА» - это многопрофильное лечебное учреждение, работающее по федеральным медицинским стандартам с высоким качеством обслуживания.

«КОСМА» - это 32 медицинских направления, которые объединены уникальным целостным подход к наблюдению пациентов. В клинике внедрены комплексные программы обследования детей и взрослых, абонементные программы для детей и беременных, обследования для оформления медицинских карт.

«КОСМА» - это ведущие врачи города и области: кандидаты медицинских наук, профессора, практикующие врачи высшей квалификационной категории, специалисты стационаров и медицинских центров. Врачи клиники регулярно повышают квалификацию на специализированных курсах и медицинских конференциях регионального, всероссийского и международного масштаба, следят за инновациями в медицине.

Семейная клиника «КОСМА» - это оборудование ультразвуковой и функциональной диагностики экстра-класса, внедрение принципов превентивной медицины, высокоточные лабораторные исследования (клиника является партнером федеральной лаборатории «Инвитро»).

«КОСМА» - это современная офтальмология и оптика, уникальные методики коррекции зрения, собственная оптическая мастерская, подбор очков.

Сайт: kosma63.ru

Телефон единого call-центра: (846) 212-98-20

Адреса:

Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);

Самара, Ново-Садовая, 106Б;

Новокуйбышевск, пр-т Победы, 1Ж, ТРК Сити парк

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