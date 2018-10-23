Всему голова: откуда на полках самарских магазинов появился «Деревенский» хлеб.

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-23T10:53:48+03:00

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Выбрать же хлеб по душе в магазинах непросто. В Самаре сотни мини-пекарен, несколько хлебозаводов, но радуют далеко не все: бывает, купишь аппетитный кирпичик, а под хрустящей корочкой - свалявшийся, резиновый мякиш. Или наоборот: хлеб настолько рассыпчатый, что крошится при легком прикосновении ножа. Ну и какое же тут удовольствие?

В первый раз ароматный «Деревенский» я попробовала в гостях: не заметила, как съела три куска, запомнила внешний вид упаковки и названия и уже целенаправленно искала в магазинах. Оказалось, что новинку выпускает «Самарский хлебозавод №5». Сначала название показалось мне маркетинговым ходом: откуда в городе и «Деревенский» хлеб? Чтобы развеять все сомнения, понадобился всего час свободного времени и одна экскурсия в цех, где и рождается уже покорившая полки самарских магазинов новинка. И теперь я знаю пять причин отдать «Деревенскому» хлебу красное место на своем столе.

На упаковке - домик с теплым светом в окнах

КСТАТИ

А почему «Деревенский»?

Ирина Бурова, начальник производства «Самарского хлебозавода №5»:

- Принято считать, что самый первый хлеб имел круглую форму. Да и готовим мы «Деревенский», соблюдая все традиции: делаем опару на живых дрожжах, затем даем тесту вдоволь «выстояться». Деревенские хлеба делали именно так. Поэтому и свою линейку хлебов на жидкой опаре мы назвали «Деревенский»

Причина первая: Живые дрожжи для уникального аромата

Начальник производства Ирина Бурова о продукции хлебозавода может рассказывать часами. Она знает все о каждом из процессов, которые круглосуточно происходят в огромном здании. Мы идем мимо современных производственных линий: здесь почти весь процесс приготовления хлеба происходит без вмешательства человека, так достигается наивысший уровень безопасности и качества.

А вот «Деревенский» хлеб начинается с дрожжевого цеха.

- Чтобы хлеб получился ароматным и воздушным, мы используем живые дрожжи, а не сухой порошок. Их готовим прямо здесь, в специальных емкостях. Не все производства придерживаются этой технологии, отдавая предпочтение сухим дрожжам и тем самым сокращая технологический процесс, - объясняет наш проводник. - Тесто для «Деревенского» готовится процессом более длительного брожения, в результате чего образуются уникальные вкусовые, ароматические свойства хлеба

После "созревания" хлеб отправляется в печьФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Причина вторая: долгий процесс «созревания» хлеба до того, как его отправят в печь, и насыщенный вкус

Быстро хороший хлеб приготовить невозможно и прежде, чем отправиться в печь тесто зреет около двух часов в специальном расстойном шкафу. В него отправляется небольшой комочек теста, а через положенное время он увеличивается в 4 раза.

- Здесь тесто начинает отдыхать. В шкафу создаются необходимые параметры: температура, влажность, тесто бродит, накапливая ароматические и вкусовые вещества. Если мы сразу испечем его, у нас получится плотный невкусный комочек, за время расстойки образуется пористость. Именно поэтому янтарный мякиш "Деревенского" обладает таким насыщенным вкусом и ароматом, - говорит Ирина Бурова.

В итоге хлеб получается хрустящим и ароматнымФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Причина третья: Выпекание в печи, с циркуляцией воздуха – равномерное пропекание и аппетитная корочка

После того, как тесто расстоялось и увеличилось в объеме, будущий каравай посыпают отрубями и отправляют в печь. Она работает не на электричестве, а на газе, а внутри циркулируют потоки воздуха, обеспечивая равномерное пропекание хлеба.

- Потом хлеб со сформированной аппетитной корочкой отправляется остывать. Это долгий процесс – около 2-3 часов. Затем мы его нарезаем и упаковываем, и отправляем по магазинам, - рассказывает Ирина Бурова.

Как только откроете упаковку - сразу почувствуете волшебный аромат отрубейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Причина четвертая: польза для здоровья

Пекари рассказывают, что помимо уникального насыщенного вкуса все хлеба обладают полезными свойствами. Например, «Деревенский с отрубями» содержит мало углеводов и много клетчатки, подойдет всем тем, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Укреплению иммунитета поспособствует «Деревенский со льном», он содержит много полезных веществ и витаминов группы B, а пара кусочков легко заменят порцию льняной каши. Классический пшеничный «Деревенский» приготовлен по традиционному рецепту с добавлением в опару натурального хмелевого отвара, о полезных свойствах которого известно с давних времен.

- Мы гордимся «Деревенским» хлебом, в регионе у него нет ни аналогов, ни конкурентов. Мягкий, воздушный, ароматный и не крошится. Хлеб, приготовленный на долгой опаре абсолютно натурален, и не содержит искусственных добавок. Технология, конечно, более затратная, но на качестве мы не экономим, - Ирина Бурова показывает свежий хлеб, от которого идет умопомрачительный аромат. Кажется, можно и целую булку съесть, но во всем надо знать меру.

На упаковке дом с окнами, в которых горит теплый желтый свет

Причина пятая: Стремление выбрать лучшее для своей семьи

Каждой хозяйке хочется, чтобы на столе было все самое лучшее и вкусное. И если стол ломится от разносолов, а рядом тонкий аромат отрубей источают ломтики деревенского… Можно считать обед удался. И самое главное: несмотря на то, что этот хлеб требует к себе огромного внимания при производстве, несмотря на то, что на его выпекание уходит много времени, его цена остается доступной и привлекательной. Так что наш «комсомольский» совет: ищите на прилавках упаковку с домиком, в окнах которого горит теплый желтый свет. Уверяем, вы будете очарованы!

СПРАВКА КП

Первый «Деревенский» классический «Самарский хлебозавод №5» выпустил в 2017 году, и он настолько пришелся всем по вкусу, что было принято решение расширить линейку. Так появились «Деревенский с отрубями» и «Деревенский со льном».