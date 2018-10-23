«Динамо» Самара: почему местная команда базируется в Москве, а в город прилетает только на матчи?

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-23T12:08:47+03:00

Интервью с генеральным директором МФК «Динамо» Самара Романом Путинцевым: откуда взялась команда, почему именно наш город и какие планы строит клуб

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Летом 2018 года спортивную общественность Самары взбудоражила новость – профессиональный мини-футбол возвращается в город. В Суперлигу заявился местный клуб «Динамо». Откуда взялась команда, где играет и почему вдруг базируется не в нашем городе, а в Москве – «КП-Самара» обратилась за ответами к генеральному директору бело-голубых Роману Путинцеву.

СПРАВКА «КП»

Роман Путинцев – бывший футболист. Играл на позиции вратаря в московской «Дине» и сборной России по мини-футболу. С 2010 года работал тренером в Москве, теперь занимает административную должность в клубе «Динамо» (Самара).

Клуб еще молод - самарскому «Динамо» нет и двух летФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Расскажите о самарском «Динамо». Что из себя представляет клуб?

- Президент нашего клуба Игорь Андреевич Карпов - бывший футболист, который рано закончил с футболом из-за травм. Выступал в московской «Дине». Однако с футболом он завязывать не захотел. Он планировал сделать свою профессиональную мини-футбольную команду. Когда эта возможность появилась, образовался и клуб «Динамо» Самара.

Сделаю ремарку. Мы уверены, люди, которые интересуются футболом, полюбят и мини-футбол. Это очень интересный вид спорта. Он, наверно, не всем сразу понятен, но если ты попадаешь на трибуны, если начинаешь смотреть, то мини-футбол – это очень интересно.

Мы начали свой путь с Первой Лиги, играли в зоне Москвы. Команда называлась «Богатое». Тогда мы просто не успели заявиться в Высшую лигу [второй по силе российский мини-футбольный дивизион, - здесь и далее прим. ред. «КП-Самара»]. В Первой лиге сыграли один сезон. Все это время вели переговоры с ассоциацией мини-футбола России.

- То есть, «Динамо» нет и двух лет?

- Все верно.

- Что было дальше?

- Мы отыграли в Первой лиге один сезон. За это время выиграли Кубок Первой лиги и стали бронзовыми призерами в чемпионате. Вели переговоры с ассоциацией мини-футбола, чтобы все видели, что мы настроены серьезно, что у нас есть желание и возможности заявиться в Суперлигу [сильнейший мини-футбольный дивизион России]. Прямо скажу, было нелегко: было много условий, которые нужно было выполнить. Не финансовые, а инфраструктурные. Кроме того, мы должны были сделать конкурентоспособную команду: вели переговоры с игроками. В итоге создали крепкую, боевую команду, которая способна бороться за хорошие места.

В Суперлиге очень ровные команды, поэтому весь этот год мы вели переговоры, очень много работали. И сейчас мы уже видим результат: прошли жесткий критерий лицензирования, паспортирования, в том числе по финансам. Подчеркну, мы подошли к этому очень серьезно. И с сентября начали выступать в Суперлиге.

- Из Первой лиги в Суперлигу, почему перескочили через Высшую лигу?

- Мы могли бы играть и в Высшей лиге и пытаться ее выиграть, это тоже очень непросто. Но уровни очень разные: Первая лига, Высшая лига и Суперлига. Уровень Суперлиги достаточно высокий: это один самых лучших турниров в Европе. Поэтому из тех ребят, кто у нас играл бы в Высшей лиге, мы бы смогли отобрать 2-3 человек для Суперлиги. Посчитали, что не было бы разницы, набирать команду сейчас или через год. Поэтому мы сразу целенаправленно готовились к Суперлиге.

«Динамо» выступает в Суперлиге – первом по силе мини-футбольном дивизионе России и одной из лучших лиг в ЕвропеФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Давайте поговорим о Самаре. Команда выступала в первенстве Москвы, базируется в столице, верно?

- Да, базируемся в Москве, в Троицке.

- Тогда какое отношение московская команда имеет к Самаре?

- А она не московская. Президент клуба работает в Самаре. Он с самого начала планировал создать команду именно здесь. Просто в Самаре не было возможности набрать игроков. Многие задают нам вопрос, почему в команде нет самарских футболистов. Давайте будем честны, нельзя собрать боеспособный коллектив из местных игроков. Такого уровня самарцев нет.

Есть определенные сложности и с инфраструктурой. Я не буду вдаваться в подробности относительно залов в Самаре. Скажу только - здесь сложно тренироваться, поэтому команда базируется в Москве. Конечно, нам было бы гораздо проще сделать команду там. В столице есть для этого условия. Но мы с самого начала планировали, что команда будет именно самарская, что мы будем играть именно в Самаре.

Первый год нам удобнее так. Да, мы летаем сюда, испытываем какие-то неудобства, но здесь все забито. Одна из проблем Самары - инфраструктура.

Команда базируется в Москве, однако все домашние матчи проводит в Самаре – в «МТЛ Арене»Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- С тем, почему команда самарская, мы разобрались. Почему «Динамо»? Когда появились первые новости о команде, многие в Самаре начали спрашивать, а почему не «Крылья Советов»? «КС» - это же самарский футбольный бренд.

- Мы это понимаем, но к «Крыльям Советов» команда не имеет никакого отношения. Мы относимся к самарскому спортивному обществу «Динамо».

- А что на счет футбольной школы?

- Она есть в Самаре. На базе «Динамо» на улице Льва Толстого, где стадион. Сейчас там набирают группы, есть специальные мини-футбольные тренеры. Я, пользуясь случаем, скажу: приводите детей заниматься. Есть телефоны, можно позвонить и отдать своих детей на мини-футбол. Мы очень хотим, чтобы в Самаре мини-футбол развивался. Наша команда совершенно не бюджетная, нужны деньги, спонсоры, но люди готовы вкладываться в детский спорт, тем более в детскую школу команды Суперлиги.

- Уточню, «Динамо» Самара – не бюджетная команда, а частная? Она не получает деньги из бюджета Самарской области?

- Команда частная.

- Много таких в Суперлиге? Или все, в основном, на бюджетном финансировании?

- В основном, на бюджете, и у кого-то есть частная спонсорская помощь.

«Динамо» пока живет и тренируется в Москве, однако планирует переехать в Самару. Фото: МФК «Динамо» Самара

- Вернемся к мини-футболу в Самаре. Как сейчас с ним обстоят дела в городе? Есть возможности для развития профессиональной команды?

- Здесь все обрадовались, когда мы пришли. В федерации футбола обрадовались нам. Нас поддерживает министр спорта Дмитрий Анатольевич Шляхтин, поддерживает самарское общество «Динамо».

Мы хотим, чтобы люди понимали, что МФК «Динамо» Самара - этот проект надолго. Мы привозим в город лучшие клубы России. Пока что России, надеемся, в будущем выйдем и в еврокубки. Главное, чтобы люди приходили на матчи, прониклись мини-футболом, получали удовольствие от игры. Я думаю, всем понравится. Тогда мини-футбол и будет развиваться в Самаре.

В Самаре в 90-х была команда «Прима». Ее сейчас уже никто и не помнит. Профессиональной мини-футбольной команды в городе нет уже 20 лет. В Самаре непаханое поле, можно создать что-то действительно хорошее. Еще раз подчеркну, с самого начала у нас был четкий план на развитие и на большую команду. Это доказывает то, что с сентября мы запустили детскую школу. Понятно, что процесс развития не быстрый, но если все будет удачно складываться, то через 5-7 лет мы увидим в «Динамо» самарских ребят.

Постепенно мы перевезем сюда и основную команду, но нужно время, надо создать все условия для существования команды именно в Самаре.

Профессионального мини-футбола в Самаре не было около 20 летФото: Альберт ДЗЕНЬ

- «Динамо» играет в «МТЛ Арене». Как вам арена и как дела с посещаемостью?

- Да, все домашние матчи мы проводит в «МТЛ Арене». Сначала нам было непросто, потому что в Самаре есть волейбол, баскетбол. Про нас никто не знал, но постепенно мы со всеми знакомились.

Нам очень помогло министерство спорта Самарской области. Когда мы сказали, что хотим играть в Самаре, выяснилось, что все площадки заняты, в том числе «МТЛ Арена». Тогда и вмешалось минспорта. Для домашних матчей «Динамо» нашли время. Во многом благодаря этому мы и играем перед самарскими зрителями.

На счет посещаемости – на первом матче в Самаре пришло много зрителей. Потом поменьше. Хотелось бы, чтобы на матчи приходили, болели за нас. Тем более, вход бесплатный.

- Давайте теперь поговорим непосредственно о самой команде. Как ее собирали перед сезоном?

- Мы собирали крепкую команду, у нас получился сплав молодости и опыта. У «Динамо» опытный тренер - Максим Николаевич Горбунов. Грамотные другие специалисты – помощник главного тренера Цуканов, тренер вратарей Попков. Это что касается тренерского штата.

Подбор футболистов у нас тоже серьезный. Есть несколько игроков, которые со своими клубами становились чемпионами России – вратарь Иван Поддубный, Николай Мальцев, Андрей Заболонков. Сложно кого-то выделить, есть ребята поопытнее, есть молодые талантливые футболисты, но «Динамо» - это одна команда.

Мы поставили задачу, чтобы команда росла. Сейчас мы в хорошей форме, за последние 3 месяца (команда собралась 10 июля) мы значительно выросли и готовы биться за высокие места.

У нас нет космических зарплат, нет суперзвезд, но все ребята – очень хорошие футболисты, готовые биться. Мы развиваемся. В августе команда выиграла предсезонный международный турнир в Гомеле. Там участвовали чемпион Армении, четвертая команда Украины, крепкая команда из Белоруссии. Есть какие-то локальные успехи. Скажем так, это по плану. Главное – хорошо играть в Суперлиге.

Ворота «Динамо» защищает человек с сильным именем - Иван ПоддубныйФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Самарских футболистов в команде нет?

- Нет. Надеемся, со временем появятся. Мы просматривали самарских футболистов: видели игры студенческих команд. Пока ребят, которые нас бы устроили, мы не нашли – уровень Суперлиги слишком высокий. Мы не берем игроков по прописке, берем по уровню. Повторюсь, надеюсь, самарские игроки в команде появятся, но это зависит только от них. Должна помочь и футбольная школа.

- Тогда такой вопрос. По Самаре игроки успели погулять? А то команда местная, а города футболисты не видели.

- Мы постоянно говорим ребятам, что это наш город, наша домашняя арена, наши болельщики. Игроки тоже чувствуют, что они – часть небольшой, но все-таки истории. С нуля нам всем сложно что-то создавать. Мы все знаем, как в регионах все непросто. Я сам из Саратова. Знаю, что там все развалилось. Мини-футбола сейчас в Саратове просто нет. Мы хотим развивать этот вид спорта в Самаре. Ребята тоже настроены на это. Они готовы показать себя, готовы выступать ради болельщиков. Мы сделаем все возможное, чтобы мини-футбол в Самаре был.

- Что скажете по поводу сезона? Старт чемпионата оправдал ваши ожидания?

- За старт можно, наверное, поставить «четвёрку» с минусом. Это мое мнение. Стартовали мы, в целом, очень удачно, обыграли два раза «Норильский никель» - очень крепкую команду. Потом с лидерами играли. Но все равно хотелось чуть лучше выступить. Однако ребята все молодцы.

В Суперлиге самарское «Динамо» играет с лучшими командами страны. Фото: МФК «Динамо» Самара

- В этом году Суперлигу серьезно перетряхнуло. Ушли несколько сильных команд. Например, «Дина»…

- …московское «Динамо», «Прогресс», «Политех». Четыре клуба просто больше не существуют.

- Серьезно упал уровень лиги после этого?

- Раньше были постоянные финансовые гонки, которые устраивали «Дина» и «Динамо» - безумно большие траты. В командах было по 7 бразильцев в составе. Такие деньги там тратились, что клубы просто не могли не развалиться в какой-то момент. Сейчас в Суперлиге есть несколько грандов. «Норильский Никель» - команда с историей, «Газпром-Югра» - крепкий клуб. Однако уровень чемпионата России немного снизился. Еще уехали сильные легионеры – это тоже сказалось на уровне лиги. Но в целом, сейчас команды в Суперлиге все довольно ровные, очень интересный чемпионат.

- То есть, шансы на медали есть у всех?

- Абсолютно. Уверяю, разницы очков у всех команд будут незначительные. Максимум два клуба могут оторваться, и то вряд ли.