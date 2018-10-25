«Мы с женой считали, у кого медалей больше»: миротворец из Самары стал чемпионом мира по гиревому спорту

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-25T18:28:02+03:00

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Приехал - делаешь все, что обычно

Олег Щербин служит в 15-ой миротворческой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии, которая дислоцируется в поселке Рощинском Самарской области. 29-летний старший лейтенант только вернулся с чемпионата мира по гиревому спорту. Там он выступал в составе сборной России в категории «До 68 килограммов» в двоеборье. Занял 1 место. До мирового рекорда не хватило чуть-чуть: 130 раз толкнул 32 кг и 180 – порвал.

- Самое сложное - процесс подготовки, - признается Олег. – А так приехал – и делаешь все то же, что обычно. У меня с психологией все нормально.

Олег начал заниматься гиревым спортом еще в училище. Молодой человек шутит: просто заняться было нечем. Тренера у курсанта не было.

- Я самоучка, - рассказывает спортсмен. – Мне показали только азы, и я года два с грубейшими ошибками делал упражнения. Участвовал в соревнованиях, но там такой уровень низкий был, что допускали ошибки. А в 2010 году меня взяли на чемпионат вооруженных сил. Я увидел легенд спорта, посмотрел, как они выполняют движения, сравнил со своей техникой. Потом уже стал в интернете смотреть на спортсменов. А в 2011-году стал мастером спорта международного класса.

Щербины занимаются в спортзале каждый день – и сын вместе с нимиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Любовь в спортзале

На соревнованиях Олег познакомился с будущей женой Джанитой, которая тоже занимается гиревым спортом и стала мастером спорта международного класса.

- Я занимаюсь с 13 лет. Родилась в деревне в Чувашии, и там профессиональный тренер был только по гирям. Он сказал: «Ты добьешься многого, ты сильная, подходишь для гирь». Вот и начала заниматься, - делится Джанита. – Все начали упрекать: «Ты девочка, зачем тебе это все?» Мама запрещала ходить, но меня не остановило это. В 9 классе выиграла первенство, потом выиграла город, Россию. После школы меня позвали в Санкт-Петербург учиться, чтобы я за город выступала. В университете выиграла первенство Европы и стала чемпионкой мира по гиревому спорту.

В 2012 году оба спортсмена поехали на соревнования в Чебоксары.

- У нас общих знакомых много, попали в одну компанию. Вот так слово за слово и познакомились. Она особого внимания знакомству не придавала, - вспоминает Олег. – А потом уже через соцсети нашел, стали общаться. Завязался роман.

Влюбленные встречались только на соревнованиях. Джанита доучивалась в петербургском университете, а Олег служил в Ульяновске. После выпуска девушка приехала к Олегу. Почти сразу сыграли свадьбу. В 2014 году у пары родился сын Владимир. Уже через месяц Джанита возобновила тренировки. Через полгода молодая мать выступила на Кубке России.

На соревнованиях Олег познакомился с будущей женой ДжанитоФото: Альберт ДЗЕНЬ

Здоровая конкуренция в семье

Олега Щербина перевели на службу в Самарскую область. Вслед за мужем Джанита пошла на контрактную службу в армию. Ее призвали туда же, под Самару. Девушка – телеграфист аппаратной телеграфной связи в 91-й бригаде управления 2-й гвардейской общевойсковой армии.

- Нельзя сказать, что с рождением ребенка заниматься стало сложнее, - считает семья военных. – Вова постоянно с нами. На соревнования с собой берем, у нас же нет тут родственников. С бабушками и дедушками и не оставишь. Он где только ни был, разве что за границу не возили.

Щербины занимаются в спортзале каждый день – и сын вместе с ними. Родители купили ему даже маленькую гирю, чтобы мальчик сразу приучался.

- Он иногда рвет ее, - смеется Джанита. – Говорит, «я вам показываю технику, смотрите». За папой повторяет, он же видит, как мы тренируемся. Тем более, Олег постоянно учит детей поднимать гирю.

В большой гиревой спорт Вове еще рано, ему только 4,5 года. Поэтому его отдали на плавание и бег. Мальчик уже побеждает в первых забегах.

Помимо спорта, Щербиных больше ни на что не хватает. Гиревой спорт и бег. Все остальное время занимают семья и работа.

- Кто что успеет, тот и делает, - рассказывает Олег. – Бывает, что, пока Джанита на тренировке, я приготовлю ужин, уберусь, с ребенком посижу. И она тоже так называемые «мужские» дела по дому делает. У нас партнерство.

Правда, здоровая конкуренция внутри семьи все-таки есть. Джанита и Олег раньше считали, у кого больше медалей. Теперь в планах у Щербиных получить звание заслуженных мастеров спорта. Тем более, в армии они получают надбавки за физическую подготовку.

- У нас есть все условия, чтобы заниматься при армии. Здесь построили прекрасный спорткомплекс. Главное – любить свое дело, - уверен Олег.