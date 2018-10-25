Больше работы с мячом и отработка высокого прессинга: как «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Зенитом»

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-25T12:43:47+03:00

Самарцы провели открытую тренировку. Рассказываем, что нам удалось на ней подсмотреть

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«Крылья Советов» продолжают готовиться к матчу 12 тура РПЛ. В понедельник, 29 октября, волжане на «Самара Арене» примут лидера чемпионата России петербургский «Зенит». В среду, 24 октября, «Крылья» провели открытую для СМИ тренировку, после которой главный тренер Миодраг Божович и его подопечные подвели итоги игры с «Уралом» и поделились планами на матч с «Зенитом».

Открытая тренировка "Крыльев" перед матчем с "Зенитом ".Видео: ФК "Крылья Советов"

Первое, что бросилось в глаза на открытой тренировке – постоянная работа с мячом. Только пробежка перед занятием проходила без футбольного снаряда, а дальше – «квадрат», отработка передач. Все в движении. Божович требовал от своих подопечных постоянно контроля мяча и то и дело покрикивал: «Быстрее! Быстрее!».

То, что работы с мячом стало больше, отметили и футболисты.

- Специфика тренировок не сильно отличается. Все тренеры используют похожие упражнения, только варьируют их. С приходом Миодрага Божовича стало больше работы с мячом, больше «квадратов», - отметил защитник Виталий Денисов.

С «Зенитом» защитник не сыграет – в прошлом матче он схлопотал красную карточку.

- Конечно обидно, что не получится сыграть. Нелепо получилось в прошлом матче, глупо. Но это футбол, - разводит руками Денисов.

С приходом черногорского специалиста в «КС» стало больше работы с мячомФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пока команда отрабатывала передачи, Йоан Молло нарезал круги вокруг поля, а потом ушел в раздевалку. Божович поспешил успокоить: француз к матчу будет в строю.

- У Молло проблема с мышцей, но завтра он будет тренироваться в общей группе, - объяснил наставник «КС». - В команде все живы-здоровы, все хорошо себя чувствуют.

После долгой отработки передач черногорский специалист заставил команду работать над высоким прессингом и выходом из обороны. Пока одна группа футболистов разминала ударами вратарей, вторая поделилась на две команды. Одна должна была забить в ворота Рыжикова, вторая – отобрать мяч и через пас выйти к центральному кругу.

Открытая тренировка прошла в среду, 24 октябряФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В двухстороннем матче забить команды не смоглиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Работы у Рыжикова было не очень много – защита справлялась. Но пару опасный ударов голкипер отразил. Сам страж ворот после признался, что специфика работы вратарей с приходом Божовича не слишком изменилась, только в «квадрат» заставляют чаще играть вместе со всеми.

- Специфика вратарей – ловить и отбивать. Мы этим и занимаемся. Может быть, с приходом нового тренерского штаба чаще играем ногами в «квадратах». Что нам это дает? Это вопрос к тренеру. Он говорит – мы работаем, - отметил Сергей Рыжиков.

Голкипер самарцев Сергей Рыжиков отметил, что с приходом черногорского специалиста вратари стали больше работать с мячом ногамиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Закончили тренировку футболисты двухсторонкой. Забить, правда, ни у одной, ни у другой команды не получилось. То ли защита у самарцев очень крепкая, то ли «Крылья» перед матчем с «Зенитом» не раскрывают козыри перед журналистами. Посмотрим, как сложится игра 29 октября на «Самара Арене».

Миодраг Божович рассказал о своих впечатлениях от матча с «Уралом» и о предстоящей битве с «Зенитом»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

КОНКРЕТНО

Миодраг Божович, главный тренер «Крыльев Советов»

Об игре с «Уралом»

- Первый тайм провели очень плохо. У нас ничего не получалось, мы мало контролировали мяч, было много брака. Кроме одного момента мы ничего не создали. Второй тайм тоже плохо начали. За одну минуту у «Урала» было три удара в створ. Хорошо, что Рыжиков выручил.

Когда были в меньшинстве, играли лучше. Больше контролировали мяч, сравняли счет, в концовке могли выиграть. Но это футбол. Если бы «Урал» забил второй мяч, нам было бы тяжелее.

О «Зените» и Дзюбе

- Ребята смотрели игры «Зенита», знают, какие футболисты там играют, Разбор будет за два дня до игры. Сейчас работаем над собой. Любая команда зависит от себя.

У «Зенита» хорошие футболисты. Дзюба – один из лучших игроков. Как его сдержать? «Динамо» сдержало, я надеюсь, и мы сдержим.

Есть ли у «КС» преимущество из-за того, что «Зенит» проводит на этой неделе матч в Лиге Европы? Не думаю. Они каждый год играют в таком режиме. Может быть, если будет какая-то недооценка противника, тогда у нас будут хорошие шансы на победу. Посмотрим, как «Зенит» сыграет с «Бордо».

С Дзюбой у нас нет никакого соперничества. Я сейчас тренер другой команды. Желаю ему удачи в каждой игре. Мы профессионалы.