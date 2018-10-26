В Самаре могут появиться еще 140 обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-26T12:03:32+03:00

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Представьте ситуацию: решив сделать ремонт в собственной квартире, вы приглашаете бригаду строителей. Оговариваете сроки и стоимость проекта, оплачиваете материалы и работу, приходите в назначенный день, а вам говорят: надо бы доплатить несколько миллионов. Заглядываете в квартиру и понимаете, что в обещанный срок ремонта можете не увидеть. Тогда вы решаете поклеить обои самостоятельно, но вас не пускают. Вы мчитесь в полицию, пишите в прокуратуру, депутатам и губернатору, но закон и власть не спешат вам на помощь. Абсурдная история? Конечно, однако прямо сейчас по такому сценарию развиваются события на строительной площадке по адресу: Самара, ул. Аэродромная, 102.

На строительной площадке по адресу: Самара, ул. Аэродромная, 102, развернулась драма - дольщиков не пускают в их квартирыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собственная площадка «под замком»

Строительную компанию ООО «Интеграция» хорошо знают в Самаре - почти 30 лет качественной работы, тысячи квадратных метров жилья, безупречная репутация. Директор Александр Звягин - почетный строитель России, всю жизнь посвятивший отрасли. Купив участок рядом с парком имени 30-летия Победы под строительство двух домов - кирпичной и панельной многоэтажек, ООО «Интеграция» в апреле 2017 года заключило договор с генеральным подрядчиком - ООО «КапиталСтрой» и начало заключать договоры долевого участия. По утвержденному графику, дольщики должны были справить новоселье в конце этого года. Однако уже к началу 2018-го стало понятно - если не принять срочных мер, обещанного жилья люди могут не получить: по подсчетам ООО «Интеграция», в марте отставание составляло около четырех месяцев.

- Призвать к ответу генподрядчика не получается - вместо объяснения причин затягивания стройки, ООО «КапиталСтрой» начало выставлять сметы, которые, по нашим подсчетам, были завышены, - говорит председатель совета общества ООО «Интеграция» Александр Звягин. - Поскольку мы взяли на себя обязательства перед людьми, вложившими деньги в будущее жилье, пошли на беспрецедентные меры (никогда ранее нам не приходилось разрывать отношения с подрядчиками) - направили уведомление о расторжении договоров с генеральным подрядчиком, чтобы в сроки достроить объект самостоятельно. Тем более, что в процессе работы подрядчику постоянно выносились замечания и претензии. Учитывая, на каком этапе находилась стройка, нам пришлось бы, вероятно, работать круглосуточно, но мы не могли иначе - за нами стоят дольщики, многие из которых продали старые квартиры или взяли ипотечные кредиты, чтобы купить новое жилье.

Трудовой подвиг ООО «Интеграция» свершить не удалось: доступ к стройке был заблокирован. Начиная с марта, почти каждый день коллектив строителей пытался прорваться на работу, и все безрезультатно: у въезда на площадку появятся то плотные ряды техники, то крепкие спортивные парни.

- Сотрудники нашего предприятия неоднократно получали угрозы физической расправы. Отделение полиции №3 Советского района получило от нас около 50 обращений, а результат все тот же - мы не можем зайти на собственную территорию, - удивляется Александр Васильевич. - Кто эти люди, на каком основании они саботируют строительство? Причин для удержания площадки у бывшего генподрядчика нет - мы не имеем перед ним кредиторской задолженности. Даже если бы была, она не дает право блокировать стройку - есть правовые меры, суд. Судиться можно сколько угодно, люди должны получить свое жилье. За то, чтобы отступиться от объекта, ООО «КапиталСтрой» требует с нас десятки миллионов - ничем, по нашему мнению, не подтвержденную сумму.

По утвержденному графику, дольщики должны были справить новоселье в конце этого года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решить дело миром не получается

ООО «Интеграция» неоднократно предлагало бывшему партнеру мирное урегулирование вопроса. Обращалось и в полицию, не только «по месту жительства». Заявления неоднократно подавались в УВМД по Самаре и по Самарской области, в прокуратуры Советского района, Самары, Самарской области. Межведомственная рабочая группа по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов вынесла решение, согласно которому ООО «КапиталСтрой» рекомендовано до 30 июля 2018 года освободить площадку и не чинить препятствий строительству, но «воз и ныне там».

- С верха по вертикали вниз спускаются приказы разобраться в ситуации, доходят до отделения полиции №3 Советского района и там «ложатся в стол».

Дольщики стучатся во все двери

Дольщики, которые вот-вот обретут статус «обманутых», не сидят, сложа руки - бьют во все колокола: пишут обращения во все инстанции. Люди обращались с жалобами в полицию и прокуратуру по всей вертикали власти, отправляли запросы омбудсмену и депутатам всех уровней, в департамент градостроительства, министру строительства Самаркой области Александру Баландину, губернатору Дмитрию Азарову и даже президенту страны Владимиру Путину.

- Я мать-одиночка. Чтобы получить комнату в общежитии машиностроительного колледжа, устроилась комендантом, а мечтала под Новый год въехать в новую квартиру, - рассказала дольщица Лиана Межевова. - Плачу и ипотеку, и рассрочку за первоначальный взнос - приходится очень тяжело. Куда мы только не обращались - пишем о наших проблемах во все инстанции, но отовсюду получаем лишь отписки: «Отправлены запросы в ГУВД». Была на строительной площадке - там на меня при четырехлетнем ребенке наорали, хотя за воротами стояли сотрудники полиции. Когда уже кончатся эти бандитские разборки и людям дадут строить наше жилье?

В похожей ситуации оказались все дольщики. Андрей Иванов, решив перебраться поближе к центру города, продал квартиру в Крутых ключах. И оказался бесквартирным - с семьей с 2016 года живет у родителей, а сдача дома, в который он вложил деньги от продажи квартиры, не приближается.

- Мы ходили на личный прием к депутату Хинштейну, ко многим чиновникам - время идет, а строительство стоит, - говорит Андрей Иванов. - Тем временем, обычные люди страдают - платят ипотеку за жилье, в которое невозможно въехать.

В семье Гараевых два ребенка - старший ходит в школу, младший - инвалид, нужна постоянная реабилитация. Чтобы ее обеспечить, супруги решили продать дом за городом, добавить материнский капитал и купить просторную квартиру.

- Мы искренне верили, что 6 декабря отметим новоселье, а в результате живем в общежитской комнатушке, - расстраивается Юлия Гараева. - Причем общежитие стоит рядом с этой строительной площадкой - мы через окно видим цоколь нашего обещанного дома. А также наблюдаем весь этот беспредел - въезд перегорожен, какие-то люди ходят, никто не работает. Когда все это кончится?

Сегодня, по данным ООО «Интеграция», у кирпичного дома готовность по «коробке» составляет 80% (без электрики, сантехники, окон и дверей). У панельного готовы только фундамент и цоколь. ООО «Интеграция» скорректировало график работ, и даже предельно ужесточив его, сможет сдать дома в эксплуатацию лишь в третьем квартале 2019 года. Но для этого нужно получить доступ к строительной площадке. Пока же дольщики - несостоявшиеся хозяева новенького жилья - снимают квартиры, теснятся у родственников и друзей.

«Комсомольская правда» обратилась в ООО «КапиталСтрой» и получила ответ от представителей компании. Их мнение мы опубликуем в следующей статье и попробуем разобраться в ситуации с помощью властей.