ГБУЗ Самарский областной кожно-венерологический диспансер

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-26T14:37:27+03:00

Более 90 лет оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь взрослым и детям по профилю "Дерматовенерология"

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В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере прием ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, имеющие сертификаты по дерматовенерологии, косметологии, урологии, акушерству и гинекологии, сексологии, УЗИ, физиотерапии, инфекционным болезням и др.

Это современное специализированное, лечебно-профилактическое учреждение, в котором используются новейшие технологии, стандарты, протоколы и федеральные клинические рекомендации для диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.

На базе диспансера функционирует отделение лечебной косметологии. При отделении успешно работает консультативно-диагностический центр по лечению угревой болезни и ее последствий. Здесь также же лечат папилломовирусную инфекцию и удаляют различные новообразования кожи с консультацией онкодерматолога и гистологическим исследованием.

В этом году в Самарском областном кожно-венерологическом диспансере появилось новое направление - аллергология и иммунология. Записаться на прием можно уже сегодня.

Сайт: www.samara-okvd.ru

Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ "СОКВД"

Адрес: ул. Венцека 35

Тел.: 8 (846) 333-57-06

Консультативно-диагностическое отделение №1

Адрес: пр. Кирова 242

Тел.: 8 (846) 956-06-04

Консультативно-диагностическое отделение №2

Адрес: ул. Революционная 138

Тел.: 8 (846) 260-56-68

Консультативно-диагностическое отделение №3

Адрес: ул. Николая Панова 8

Тел.: 8(846) 334-79-42, 8(846) 335-14-26

Дерматовенерологическое отделение ГБУЗ "СОКВД" в Новокуйбышевске

Адрес: ул. Чернышевского, 1 «А».

Тел.: 8 (846) 35-6-84-93

Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ "СОКВД" в Чапаевске

Адрес: ул. Ленина, 5.

Тел.: 8 (846) 39-2-23-45

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