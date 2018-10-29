2018-10-29T16:01:56+03:00
Общество

Комсомольские стройки нашей области: Здесь банкротили Форда, строили город-мечту и учили грамоте

Чем знамениты известные комсомольские стройки Куйбышевской области
Майя БРОД
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В нашей области было несколько комсомольских строекВ нашей области было несколько комсомольских строек
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Отстраивали молодую страну, а потом восстанавливали ее после тяжелейшей войны самые физически сильные, мобильные и юные - комсомольцы. Всего за годы первой пятилетки из Средне-Волжского края, куда входила наша область, по путевкам комсомола выехали на первые ударные стройки более 6 тысяч членов ВЛКСМ. А к нам прибыли 1400 граждан с комсомольскими билетами. Они строили «Сажерез» (Куйбышевский завод запасных частей на Безымянке) и толерубероидный завод. Молодежь осваивала Кашпирский рудник под Сызранью, закладывала первые кирпичи в Ширяевский известковый завод и другие предприятия края.

КАТЭКСТРОЙ

«Даешь советский карбюратор!»

- Первые комсомольские стройки в нашей области начались еще в 30-е годы XX века, - рассказал главный библиотекарь отдела основного книгохранения Самарской научной областной библиотеки Александр Горшенин. - В Самаре в 1931 году, тогда еще наш город не переименовали в Куйбышев, закладывали фундамент первого в стране карбюраторного завода - имени Тарасова (КАТЭК).

Самарские комсомольцы под руководством Александра Герасимова объявили КАТЭК подшефным объектом.

- Горком ВЛКСМ послал на его площадки 400 лучших комсомольцев, - рассказывает сборник очерков «Шагай вперед, комсомольское племя». - Строился карбюраторный завод за Самарой. Фронт работ раскинулся на несколько километров. Строители жили в палатках и на летних дачах. Это была холодная осень 1931 года.

Для молодого автопрома СССР были необходимы карбюраторы, за которые платили Форду миллионы золотом. Поэтому комсомольцы работали под девизом «Ни гроша «Форду» - даешь советский карбюратор!»

Карбюратстрой превратился в школу молодого рабочего класса. Важный фактор, который влиял на образ жизни молодежи 30-х, - социалистическое соревнование. В сборнике очерков говорится о трудовых подвигах землекопов комсомольской бригады Гончарова. А ветераны много лет вспоминали Марусю Пужняк, которая приехала по комсомольской путевке паровозного депо. Девушка попросилась на самый сложный участок - к землекопам. Сначала над ней подшучивали, а потом стали удивляться: как девчонке удается обгонять в столь тяжелом труде всех парней?

В строительстве завода КАТЭК активное участие принимали комсомольцы

В строительстве завода КАТЭК активное участие принимали комсомольцы

КУЙБЫШЕВСКИЙ СЕРНЫЙ ЗАВОД

Рыли колодец - нашли серу

Одними из первых строителей Алексеевского серного комбината были молодые самарцы Шишминкин, Мерзляков, Рябых.

- Это они в 1933 году начали закладывать первую шахту, выдавать на-гора первую руду и радовались первой тонне выплавленной серы, - сообщает сборник «Шагай вперед, комсомольское племя». - Было нелегко. Работа от зари до темна. Нары в наскоро сколоченных бараках. Затруднения с топливом, одеждой, обувью и пищей. Но трудности не пугали молодежь.

А началось все с того, что деревенский житель по фамилии Дикалов около своего дома начал рыть колодец и обнаружил серу.

В 1931 году начали поисковые и разведочные работы на Алексеевском месторождении серы. Шахты были глубиной до 25 метров. Работали в забоях самым древним способом. На вооружении забойщика - кайло, кувалда, лом, молоток, ручной бур, лопата, деревянная тачка на одном колесе и фонарь «летучая мышь». Позднее, уже в 60-е годы прошлого века, начали строить современный по тем критериям Куйбышевский серный завод, в его состав вошел и Алексеевский. Объявили Всесоюзную ударную комсомольскую стройку.

Серный комбинат в Куйбышевской области строили комсомольцы

Серный комбинат в Куйбышевской области строили комсомольцы

ВОЛЖСКАЯ ГЭС

Нижний шлюз перед пуском воспели в гравюре

Десять тысяч посланцев Ленинского комсомола прибыли на Гидрострой по комсомольским путевкам.

- В августе 1953 года был вынут последний кубометр грунта из котлована, - писали куйбышевские газеты о начале нового строительства.

Разгорелось соцсоревнование за право уложить первый кубометр бетона в тело ГЭС. До миллиона кубометров грунта выкапывали в месяц.

- Вместе с тысячами парней я по комсомольской путевке приехал в январе 1952 года на великую стройку, - вспоминает Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Николай Кухаренко. - Окончил в Волгограде курсы и стал строителем. Бригаде, которой я стал руководить, приходилось делать все: земляные работы, укладывать фильтры, первый бетон, монтировать конструкции сборного железобетона, участвовать в монтаже всех гидроагрегатов. Бригада наша ушла с гидростанции самой последней.

Интересно, что в портовом поселке, где жили строители электростанции, в клубе «Гидростроитель» проходила выставка живописи и графики о возведении Волжской ГЭС. Экспонировалось более 200 работ, запечатлевших великую стройку Жигулей. К примеру, «Набережную Портового поселка» и «Осень Жигулей» акварелью написал архитектор Эстулин, а инженер Вингородский тушью и карандашом изобразил «Нижний шлюз перед пуском» и «Портрет знатного экскаваторщика Евеца».

Строительство Волжской ГЭС стало всесоюзной комсомольской стройкой

Строительство Волжской ГЭС стало всесоюзной комсомольской стройкой

НОКУЙБЫШЕВСКИЙ ПОЛИЭТИЛЕН

Учились, не отходя от стройки

На Новокуйбышевском полиэтилене дважды объявляли комсомольские стройки. В августе 1958-го предприятие посетил Никита Хрущев, ему подарили запаянную колбу с синтетическим спиртом. А еще через год объявили Всесоюзную ударную комсомольскую стройку 2-й очереди.

Когда появилось производство фенола и ацетона и получили первый полиэтилен, шел 1962 год, его объявили «Годом похода за знаниями». На комсомольском собрании 2-го монтажного управления №25 выдали путевки на учебу тем, кто не окончил «семилетку». Администрация освободила от работы во 2 - 3 смены всех жаждущих знаний. После школы рабочей молодежи ребята поступали в нефтетехнологический техникум. Учились, заметьте, после дня тяжелых строительных и монтажных работ. Инженер - комсомолец Елизар Страшнов - помогал товарищам в изучении технического черчения, а для тех, кто давно не сидел за партой, открыли подготовительные курсы.

В 1963 - 1967 годах при активном участии членов ВЛКСМ построили крупнейшее в Европе производство бутадиена и дивинила, а также отладили выпуск сырья для синтетического каучука, полиэтилена и пластмасс.

Строительство Новокуйбышевского полиэтиленового завода было объявлено комсомольской стройкой

Строительство Новокуйбышевского полиэтиленового завода было объявлено комсомольской стройкой

АвтоВАЗ

«Жигули» хотели назвать «Комсомольцем»

«Отцы Магнитку строили, а мы - автозавод!» - под этим лозунгом с путевками из райкомов ВЛКСМ со всей страны съезжалась молодежь на строительство автогиганта в Тольятти.

- Там, на ВАЗе, я прошел большую трудовую школу от рядового комсомольца до заместителя секретаря комитета комсомола. Мы проводили автопробеги по всему необъятному Советскому Союзу, пропагандировали первый народный автомобиль. Разве такое забудешь? - вспоминает Михаил Голубев.

Среди первых посланцев комсомола были ребята из Куйбышевской области: с. Клявлино, Старый Байтермиш, Черный Ключ. В рекордные сроки построили первую очередь АвтоВАЗА. Интересно, что накануне выпуска первого автомобиля объявляли конкурс на лучшее название, обсуждали вариант «Комсомолец». 19 апреля 1970 года с главного конвейера ВАЗа сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 под маркой «Жигули». Тогда продукция новорожденного завода шла на экспорт, иностранцам она напоминала слово «жигало», поэтому «Жигули» стали «Ладой».

Число строителей автомобильного завода стремительно росло, поэтому для них с нуля создали целый город. Для молодых семей это был единственный шанс получить свою квартиру. С октября 1966-го по сентябрь 1967 года численность населения Автограда увеличилась вдвое и достигла 162 тысяч. Впервые обошлись без временного жилья - сразу возводили благоустроенные дома и, как тогда говорили, «объекты соцкультбыта». Архитекторы оперативно должны были представить проект города-мечты.

На строительство АвтоВАЗа съезжалась молодежь со всего СССР.

На строительство АвтоВАЗа съезжалась молодежь со всего СССР.

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