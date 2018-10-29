Комсомольские стройки нашей области: Здесь банкротили Форда, строили город-мечту и учили грамоте

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-29T16:01:56+03:00

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Отстраивали молодую страну, а потом восстанавливали ее после тяжелейшей войны самые физически сильные, мобильные и юные - комсомольцы. Всего за годы первой пятилетки из Средне-Волжского края, куда входила наша область, по путевкам комсомола выехали на первые ударные стройки более 6 тысяч членов ВЛКСМ. А к нам прибыли 1400 граждан с комсомольскими билетами. Они строили «Сажерез» (Куйбышевский завод запасных частей на Безымянке) и толерубероидный завод. Молодежь осваивала Кашпирский рудник под Сызранью, закладывала первые кирпичи в Ширяевский известковый завод и другие предприятия края.

КАТЭКСТРОЙ

«Даешь советский карбюратор!»

- Первые комсомольские стройки в нашей области начались еще в 30-е годы XX века, - рассказал главный библиотекарь отдела основного книгохранения Самарской научной областной библиотеки Александр Горшенин. - В Самаре в 1931 году, тогда еще наш город не переименовали в Куйбышев, закладывали фундамент первого в стране карбюраторного завода - имени Тарасова (КАТЭК).

Самарские комсомольцы под руководством Александра Герасимова объявили КАТЭК подшефным объектом.

- Горком ВЛКСМ послал на его площадки 400 лучших комсомольцев, - рассказывает сборник очерков «Шагай вперед, комсомольское племя». - Строился карбюраторный завод за Самарой. Фронт работ раскинулся на несколько километров. Строители жили в палатках и на летних дачах. Это была холодная осень 1931 года.

Для молодого автопрома СССР были необходимы карбюраторы, за которые платили Форду миллионы золотом. Поэтому комсомольцы работали под девизом «Ни гроша «Форду» - даешь советский карбюратор!»

Карбюратстрой превратился в школу молодого рабочего класса. Важный фактор, который влиял на образ жизни молодежи 30-х, - социалистическое соревнование. В сборнике очерков говорится о трудовых подвигах землекопов комсомольской бригады Гончарова. А ветераны много лет вспоминали Марусю Пужняк, которая приехала по комсомольской путевке паровозного депо. Девушка попросилась на самый сложный участок - к землекопам. Сначала над ней подшучивали, а потом стали удивляться: как девчонке удается обгонять в столь тяжелом труде всех парней?

В строительстве завода КАТЭК активное участие принимали комсомольцы

КУЙБЫШЕВСКИЙ СЕРНЫЙ ЗАВОД

Рыли колодец - нашли серу

Одними из первых строителей Алексеевского серного комбината были молодые самарцы Шишминкин, Мерзляков, Рябых.

- Это они в 1933 году начали закладывать первую шахту, выдавать на-гора первую руду и радовались первой тонне выплавленной серы, - сообщает сборник «Шагай вперед, комсомольское племя». - Было нелегко. Работа от зари до темна. Нары в наскоро сколоченных бараках. Затруднения с топливом, одеждой, обувью и пищей. Но трудности не пугали молодежь.

А началось все с того, что деревенский житель по фамилии Дикалов около своего дома начал рыть колодец и обнаружил серу.

В 1931 году начали поисковые и разведочные работы на Алексеевском месторождении серы. Шахты были глубиной до 25 метров. Работали в забоях самым древним способом. На вооружении забойщика - кайло, кувалда, лом, молоток, ручной бур, лопата, деревянная тачка на одном колесе и фонарь «летучая мышь». Позднее, уже в 60-е годы прошлого века, начали строить современный по тем критериям Куйбышевский серный завод, в его состав вошел и Алексеевский. Объявили Всесоюзную ударную комсомольскую стройку.

Серный комбинат в Куйбышевской области строили комсомольцы

ВОЛЖСКАЯ ГЭС

Нижний шлюз перед пуском воспели в гравюре

Десять тысяч посланцев Ленинского комсомола прибыли на Гидрострой по комсомольским путевкам.

- В августе 1953 года был вынут последний кубометр грунта из котлована, - писали куйбышевские газеты о начале нового строительства.

Разгорелось соцсоревнование за право уложить первый кубометр бетона в тело ГЭС. До миллиона кубометров грунта выкапывали в месяц.

- Вместе с тысячами парней я по комсомольской путевке приехал в январе 1952 года на великую стройку, - вспоминает Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Николай Кухаренко. - Окончил в Волгограде курсы и стал строителем. Бригаде, которой я стал руководить, приходилось делать все: земляные работы, укладывать фильтры, первый бетон, монтировать конструкции сборного железобетона, участвовать в монтаже всех гидроагрегатов. Бригада наша ушла с гидростанции самой последней.

Интересно, что в портовом поселке, где жили строители электростанции, в клубе «Гидростроитель» проходила выставка живописи и графики о возведении Волжской ГЭС. Экспонировалось более 200 работ, запечатлевших великую стройку Жигулей. К примеру, «Набережную Портового поселка» и «Осень Жигулей» акварелью написал архитектор Эстулин, а инженер Вингородский тушью и карандашом изобразил «Нижний шлюз перед пуском» и «Портрет знатного экскаваторщика Евеца».

Строительство Волжской ГЭС стало всесоюзной комсомольской стройкой

НОКУЙБЫШЕВСКИЙ ПОЛИЭТИЛЕН

Учились, не отходя от стройки

На Новокуйбышевском полиэтилене дважды объявляли комсомольские стройки. В августе 1958-го предприятие посетил Никита Хрущев, ему подарили запаянную колбу с синтетическим спиртом. А еще через год объявили Всесоюзную ударную комсомольскую стройку 2-й очереди.

Когда появилось производство фенола и ацетона и получили первый полиэтилен, шел 1962 год, его объявили «Годом похода за знаниями». На комсомольском собрании 2-го монтажного управления №25 выдали путевки на учебу тем, кто не окончил «семилетку». Администрация освободила от работы во 2 - 3 смены всех жаждущих знаний. После школы рабочей молодежи ребята поступали в нефтетехнологический техникум. Учились, заметьте, после дня тяжелых строительных и монтажных работ. Инженер - комсомолец Елизар Страшнов - помогал товарищам в изучении технического черчения, а для тех, кто давно не сидел за партой, открыли подготовительные курсы.

В 1963 - 1967 годах при активном участии членов ВЛКСМ построили крупнейшее в Европе производство бутадиена и дивинила, а также отладили выпуск сырья для синтетического каучука, полиэтилена и пластмасс.

Строительство Новокуйбышевского полиэтиленового завода было объявлено комсомольской стройкой

АвтоВАЗ

«Жигули» хотели назвать «Комсомольцем»

«Отцы Магнитку строили, а мы - автозавод!» - под этим лозунгом с путевками из райкомов ВЛКСМ со всей страны съезжалась молодежь на строительство автогиганта в Тольятти.

- Там, на ВАЗе, я прошел большую трудовую школу от рядового комсомольца до заместителя секретаря комитета комсомола. Мы проводили автопробеги по всему необъятному Советскому Союзу, пропагандировали первый народный автомобиль. Разве такое забудешь? - вспоминает Михаил Голубев.

Среди первых посланцев комсомола были ребята из Куйбышевской области: с. Клявлино, Старый Байтермиш, Черный Ключ. В рекордные сроки построили первую очередь АвтоВАЗА. Интересно, что накануне выпуска первого автомобиля объявляли конкурс на лучшее название, обсуждали вариант «Комсомолец». 19 апреля 1970 года с главного конвейера ВАЗа сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 под маркой «Жигули». Тогда продукция новорожденного завода шла на экспорт, иностранцам она напоминала слово «жигало», поэтому «Жигули» стали «Ладой».

Число строителей автомобильного завода стремительно росло, поэтому для них с нуля создали целый город. Для молодых семей это был единственный шанс получить свою квартиру. С октября 1966-го по сентябрь 1967 года численность населения Автограда увеличилась вдвое и достигла 162 тысяч. Впервые обошлись без временного жилья - сразу возводили благоустроенные дома и, как тогда говорили, «объекты соцкультбыта». Архитекторы оперативно должны были представить проект города-мечты.

На строительство АвтоВАЗа съезжалась молодежь со всего СССР.

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