Запомните их имена: вспоминаем героев-комсомольцев, в честь которых названы улицы в Самаре

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-29T16:20:36+03:00

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- Можно вызвать такси на Фадеева? - не задумываясь, спрашиваем диспетчера.

Или:

- У меня сегодня лекции в корпусе на Потапова.

Многие улицы города увековечили имена самарских комсомольцев - героев Великой Отечественной. В свои молодые годы (комсомольцами были парни и девушки до 28 лет) они отважно сражались на фронтах, заслужили высокое звание Героя Советского Союза, но, к сожалению, получали его уже посмертно.

Вадим Фадеев (1917 - 1943)

Вадим родился в селе Федькино Ульяновской области, потом семья переехала в Куйбышев. Здесь парень стал инструктором аэроклуба. В августе 1941-го комсомолец попал в действующую часть. Летчик Фадеев был огромного роста, плечист. О комсомольце слагали легенды: «Фашисты стреляли по нему из винтовок, автоматов, такую трескотню подняли, хоть уши затыкай, а его и пули не берут. И садится он на мерзлую, изрытую минами и снарядами… в 300 метрах от передовой, спокойно, как на ровном месте». Фадеев добрался до своих, добился встречи с командиром дивизии и доложил о позициях немцев и настоял на атаке, участвовал во взятии высоты «Пять братьев». К концу апреля 43-го капитан Фадеев совершил 394 боевых вылета, провел 43 воздушных боя и лично сбил 20 самолетов противника, его документы направили на звание Героя. Но летчик получил его посмертно. Фадеева ранили в районе станицы Крымской, но он посадил самолет. Зенитчики ПВО обнаружили его уже мертвым - потеря крови.

Вадим Фадеев

Петр Потапов (1917 - 1945)

Петр Потапов повторил подвиг Александра Матросова. Он родился в селе Обшаровка Самарского уезда Самарской губернии. Окончил семилетку и ФЗУ, работал токарем на заводе им. Масленникова, участвовал в стахановском движении и занимался в аэроклубе. Комсомолец рвался на фронт, но в действующую армию попал в октябре 42-го. Отважно воевал на штурмовике Ил-2. 6 января 1945 года в бою за Будапешт группа под командованием Петра Потапова оказывала воздушную поддержку наземным войскам. Петр начал выполнять маневр, но попал под зенитный огонь. Его самолет загорелся, а сам летчик был ранен. Горящую машину Потапов направил на вражескую зенитную батарею, огненным тараном уничтожив вражеские орудия вместе с расчетами. Всего к моменту гибели он совершил 146 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза было присвоено старшему лейтенанту Потапову 15 мая 1946 года посмертно.

Петр Потапов

Евгений Никонов (1920 - 1941) (улица в Красноглинском районе)

Евгений родился в 1920 году в селе Васильевка Ставропольского района Самарской области. Из-за голода в Поволжье мальчик осиротел в полтора года. С 6 лет Женя работал в колхозе подпаском, до школы переболел оспой. В 1939 г. его призвали служить на флот. С начала войны комсомолец Никонов попал в отряд обороны главной базы Балтийского флота. Уже в августе 41-го для защиты Таллина с суши сформировали сводный отряд моряков. Однажды Никонова еще с двумя матросами отправили в разведку на занятую врагом территорию. Прошло три часа - они не вернулись. Считали, что моряки сдались в плен. Однако выяснилось, что крик комсомольца «Товарищи, отомстите!» - стал призывом к бою. Евгений отказался сотрудничать с фашистами, его подвергли пыткам, но он молчал. Тогда Евгения привязали к дереву, облили бензином и заживо сожгли. Когда советские моряки отбили хутор, нашли тела погибших моряков-разведчиков, тело Евгения Никонова было зверски истерзано. Как оказалось, уже в 1941 году на кораблях Балтийского флота распространяли листовку с изображением казни неизвестного матроса: «Запомни и отомсти!». Только через два года выяснилось, что неизвестный - Никонов. 3 сентября 1957 года Евгению Никонову присвоили звание Героя Советского Союза.

Евгений Никонов

Ольга Санфирова (1917 - 1944)

Родилась в Самаре в семье рабочего. В 1940 году стала летчиком-инструктором 78-й учебной эскадрильи. По призыву Героя Советского Союза Марины Расковой комсомолка Санфирова добровольцем была зачислена в ВВС. Воевала в составе 588-го ближнебомбардировочного авиационного полка (с февраля 1943 года - 46-й Гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк). Да, этих девчонок фашисты прозвали ночными ведьмами, говорили, что это выпущенные из тюрьмы бандитки. О них писала Светлана Алексиевич в повести «У войны неженское лицо». «Ведьмы» летали на «По-2» - он сплошь из фанеры, обтянутой перкалью. Лишь под конец войны летчицы получили парашюты и пулемет - до этого только четыре бомбодержателя под нижними плоскостями. Экипаж Ольги Санфировой - один из лучших в полку. Во время войны наша землячка вступила в партию, стала командиром эскадрильи. Вместе со своими боевыми подругами Санфирова летала в небе над Северным Кавказом, участвовала в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, Крымской, Белорусской наступательных операциях. Ее экипаж совершал вынужденные посадки на подстреленном самолете, днем они скрывались в зарослях, а по ночам возвращались к своим. 13 декабря 1944 года Ольга выпрыгнула с парашютом на нейтральную полосу, пошла на звуки русской речи, но подорвалась на мине. В феврале 45-го гвардии капитану Санфировой присвоили звание Героя Советского Союза.

Ольга Санфирова

Иван Булкин (1912 - 1943)

Иван Булкин родился в 1912 году в селе Шилан Красноярского района Куйбышевской области. Булкин пришел на Куйбышевский завод им. Масленникова учеником слесаря и начал писать стихи, заниматься комсомольской работой. Он заведовал отделом учащейся молодежи Куйбышевского горкома ВЛКСМ, был секретарем комитета ВЛКСМ и зам. секретаря партбюро своего цеха. Его стихи печатали в «Волжской коммуне» и «Волжском комсомольце». С начала войны комсомольский работник уходит добровольцем в Красную армию, поступает на курсы спецшколы НКВД. В январе 1943 года советские войска подошли к Ставрополю. Отступающие из города фашисты жгли город. Были сформированы штурмовые отряды, призванные помешать диверсиям. Одним из отрядов командовал Булкин. Его отряд первым вошел в горящий Ставрополь и атаковал поджигателей. Его ранили, но наш земляк остался в строю. Преследуя отступающих фашистов, отряд Булкина нарвался на автоматчиков. Этот бой стал последним. В его нагрудном кармане нашли черновики стихов. Звание Героя Булкину присвоили только в конце 50-х годов.

Иван Булкин

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Анатолий Силаев стал героем в мирное время. 22-летний комсомолец стал милиционером мотомехдивизиона УВД, не бросая учебы в институте легкой промышленности. Анатолий возвращался ночью с дежурства, уже около дома услышал, как сработала сигнализация в соседнем магазине, и бросился ловить преступников - их было двое. В то время сотрудники милиции после работы сдавали оружие. Бандиты это знали. Силаеву нанесли 20 ножевых ран. Много было тогда разговоров об этой трагедии, много мнений. Некоторые считали, что не надо было ему связываться с бандитами. Посмертно Анатолий Силаев был награжден орденом Красной Звезды. Именем отважного комсомольца назвали улицу в поселке Кряж.