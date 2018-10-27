2018-10-27T11:12:37+03:00
Общество

Репера Хаски не пустили на концерт в Тольятти за пропаганду каннибализма и полового разврата

Музыкант на своей страничке написал, что могут отменить из-за претензий СК к его песням и следующие концерты, тольяттинская площадка сдалась первой
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Концерт Хаски в Тольятти отменили, под угрозой другие городаКонцерт Хаски в Тольятти отменили, под угрозой другие города
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В Тольтти отменили концерт популярного репера Хаски. Информация о том, что мероприятие не состоится в местном ночном клубе появилась на страничке мероприятия в соцсетях. Здесь же пишут, что в Gatsby Bar якобы пришли представители прокуратуры и настоятельно требовали запретить проведение мепроприятия. Официальных комментариев пока не появилось. Однако, на своей страничке по поводу этого высказался сам репер Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что под угрозой и проведение концертов в Самаре, Уфе и других городах. А причиной всему - пропаганда каннибализма, которую углядели, по его словам, сотрудники СК и прокуратуры в песне "Поэма о Родине".

- Схема такая: в клуб «Звезда» в Самаре приходят мушкетеры и говорят: если вы будете содействовать проведению концерта Хаски, мы отключим вам электричество. аналогичная история в других городах - кое-где даже угрожают закрытием. Тольяттинский клуб сдался, - пишет Хаски. - Причина: в песне «поэма о родине» (вот ирония) нашли призывы к каннибализму (в строчках «помнишь, ты умерла и мы твое мясо ели…»).

Концерт в Тольятти должен был проходить 2 ноября, в Самаре - 4 ноября, в день народного единства. Тем, кто купил билеты в Тольятти, обещают вернуть деньги или же отвезти на автобусе в Самару, если концерт здесь не отменят.

Официальных запретов от прокуратуры и СК пока не обнародовано и ситуацию здесь не комментируют. Но в группе концерта в Перми появилось письмо от прокуратуры в заведение, где должно проходить выступление. В нем говорится о необходимости защиты несовершеннолетних от опасной информации в связи с концертом Хаски. От организаторов потребовали поставить ограничение 18+. В итоге огранизаторы сдались и теперь несовершеннолетние смогут прийти с родителями, для взрослых вход - бесплатно.

Напомним, что Хаски уже не первый раз щекочет нервы правоохранительным органам. До этого он притворялся мертвым и ложился в гроб.

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