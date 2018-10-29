2018-10-29T21:12:55+03:00
Спорт

"Зенит" уходит в отрыв из Самары: новый тренер не помог "Крыльям" одолеть лидера РПЛ

"Крылья Советов" проиграли "Зениту" с минимальным счетом на "Самара Арене", Семак недоволен
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарцы проиграли лидеру чемпионатаСамарцы проиграли лидеру чемпионатаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В Самаре завершился матч между "Крыльями" и "Зенитом". Счет не порадовал фанатов футбола: единственным мячом отметился Леонардо Паредес на 22 минуте, самарцев он наказал за слишком самонадеянную игру в мяч в центре поля. После этого особенно острых моментов в игре и не было. Сам Сергей Семак после матча сказал: "Играли так себе".

-Начали неважно. Плохо играли, растерялись после стандарта, что для нас несвойственно. Важные три очка получили, с учетом нашего календаря, того, что у нас много выездных матчей... хороший для нас результат. Спад бывает неминуем. Каждый игрок нашей команды может играть лучше, - отметил тренер "Зенита" Сергей Семак. - Мы готовились, зная, что Божович привык играть в четыре защитника. Матч был непростой, самарские футболисты вышли на подъеме эмоциональном.

Но этот подъем "Крыльям" не сильно помог: да, во втором тайме их было как будто больше, чем соперника, да, были атаки и даже удары, но мимо створа от Канунникова, Башкирова. Евгений, недавно покупавший билеты на эту игру фанатам, старался: на нем концентрировались передачи в центр, он грамотно распасовывал мячи. Но удачи и фарта команде не хватило.

-Начали игру хорошо, сегодня мы заслужили большего, - признался после игры тренер "Крыльев" Миодраг Божович. -Поймал нас соперник на контратаке, но у нас были сильные моменты. Думаю, что много возможностей упустили "Крылья". Могу сказать, что команда по качеству может занимать место в середине турнирной таблицы. У нас будут важные игры, в которых мы должны набирать очков. Лидеры у команды есть. Это могут быть Корниленко, Рыжиков. Соболев вышел потому, что мы перестраивали игру. Он молодой, сравнивать их с Корниленко невозможно, Соболев должен тренироваться и показать, что он достоин места в составе.

Итог игры для команд неравнозначный. "Зенит" свои очки забрал, хоть и в неровной игре, у "Крыльев", которым предстоит встреча в Кубке с "Краснодаром" 1 ноября, травмирован Молло, но в принципе Йоанна и не было видно на поле в этот раз.

Завершилась же игра для фанатов фотосессией с Артемом Дзюбой, который терпеливо делал селфи со счастливчиками. А Александр Анюков, которого тренер все-таки выпустил на поле почти в конце, получил почетный знак от самарского губернатора в честь ЧМ 2018: Александр, воспитанник самарских "Крыльев", был Послом Самары на этом футбольном событии.

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