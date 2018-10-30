Буду вечно молодым! в Самаре 100 лет "Комсомолу" отметили вместе с "Комсомолкой" и праздничным тортом

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-30T12:34:45+03:00

Самарская «Комсомолка» в день 100-летия ВЛКСМ собрала тех, кто никогда не расстанется с комсомолом

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Одна любовь на все времена

29 октября 2018 год. В редакции «Комсомольской правды» торжественное собрание, по крайней мере, так задумали сценаристы, но вышло теплее, праздничнее, почти по-семейному.

- Встреча на Эльбе, - шутила дочь Веры Федоровой, возглавившей в «сороковые-роковые» комсомольскую фронтовую бригаду, когда ее мама Вера Ивановна тепло обнялась с Петром Моисеенко, директором музея ОАО «Салют» в поселке Управленческий.

Вера Ивановна Федорова возглавляла в военные года комсомольскую фронтовую бригадуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-центре «Комсомолки» расположились экспонаты Музея фотографии Николая Страшнова времен СССР - теперь уже антикварная техника, форма стройотрядовцев, комсомольские и пионерские значки и алые галстуки. Гости с удовольствием рассматривали раритеты, фотографировались на их фоне, слушали комсомольские песни и подпевали.

Каждый рассказывал о своей комсомольской юности, победах, мечтах.

Многие отмечали, что комсомол для них неразрывно связан с самой молодежной газетой того времени - «Комсомольской правдой», а первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин торжественно вручил редакции орден.

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин торжественно вручил редакции орден.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У «Комсомолки» пять орденов - непорядок. От имени Геннадия Зюганова вручаю вам шестой почетный орден 100-летия Ленинского комсомола! - поздравил «Комсомолку» Алексей Владимирович.

Награду приняла молодой редактор «КП» - Самара» Айна Утибаева и заметила, что сегодняшний состав редакции комсомольского возраста:

- Благодарим за честь! Будем достойно нести наше знамя в будущее, продолжать самые лучшие комсомольские традиции!

Алексей Бирюков вспомнил комсомольские стройкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Споемте, друзья!

На собрании особенно тепло вспоминали комсомольские стройки. Алексей Бирюков был секретарем самой большой комсомольской организации после ВАЗа, она насчитывала более 12 тысяч студентов. Комсорг вспоминал, как побывал на последней Всемирной комсомольской стройке - в Туве. Алексей Игоревич поблагодарил всех ветеранов и вручил благодарственное письмо за поддержание традиций Политеха Борису Кейльману, президенту общественной организации «Клуб им. Валерия Грушина». А Борис Кейльман вспомнил, как побывал на строительстве КамАЗа, как смотрел на спецовки комсомольцев -стройотрядовцев и думал, что по названиям городов, что на них написаны, можно изучать географию.

Борис Кейльман, президент Грушинского клуба.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сейчас молодые люди тоже много работают, но за работу все ждут достойной оплаты, а тогда труд комсомольцев был по-настоящему бескорыстным, - вспоминает президент Грушинского клуба. - Наш Грушинский фестиваль никогда не проходит без комсомольских песен, лучше этих песен не придумать, все, кто здесь присутствует, приезжайте на фестиваль. Споем вместе!

С 100-летним юбилеем, комсомол!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И гости пели. Вместе с юными бардами песни Митяева и со Львом Лещенко, бессмертные песни которого лились из динамиков.

А в финале праздника гости задули символичные свечи на праздничном торте и еще долго говорили о комсомоле за чашкой чая.

Татьяна Забалуева, председатель "комсомольского собрания", экс-секретарь Железнодорожного райкома ВЛКСМФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДОСЛОВНО

Татьяна ЗАБАЛУЕВА, председатель «комсомольского собрания», экс-секретарь Железнодорожного райкома КПСС:

- Душа ветеранов-комсомольцев жива и трепетна. Юбилей ВЛКСМ - великий праздник, потому что 200 млн юношей и девушек прошли через эту школу, дело тут не в политике, а в том, что эта организация воспитывала людей на идеалах добра, порядочности и любви к своему Отечеству. Мы помним, что 600 тыс. наших молодых земляков ушли на фронт и многие не вернулись. Каждый второй самолет, произведенный большей частью нашими комсомольцами, взлетал с Куйбышевского аэродрома и отправлялся на фронт. Первая Всесоюзная комсомольская стройка завода была в Самаре в начале 30-х годов - это КАТЭК. Я сама родом из Тольятти, наш город и его ведущие предприятия - АвтоВАЗ и химические заводы - построила молодежь.