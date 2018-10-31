«Безмолвная эпидемия»: Как самарцам защититься от остеопороза

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T18:16:48+03:00

На «круглом столе» в пресс-центре «Комсомолки» выясняли, как распознать недуг и кто сейчас находится в группе риска

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Где тонко, там ломается

Остеопороз - заболевание, при котором кости становятся хрупкими и ломкими, называют безмолвной эпидемией XXI века: иногда человек узнает о диагнозе уже после того, как в травмпункте ему наложат гипс. Но по степени опасности, по оценке ВОЗ, он занимает 4-е место после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

- Всего в Самарской области снижение плотности костной ткани наблюдается у 480 тыс. жителей. В зоне риска - каждый 6-й, - отмечает заведующая кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии Самарского государственного медицинского университета д.м.н., врач высшей категории Светлана Булгакова. - Остеопороз сам по себе не так страшен, как последствия, к которым приводит. Например, типичны для таких людей опасные переломы шейки бедренной, лучевой костей и позвонков.

Правда, есть и положительные новости: страдающих этим недугом в регионе становится все меньше.

- Если в 2007 году было зарегистрировано 3384 пациента с остеопорозом, то в 2017-м - 2252, общая заболеваемость уменьшилась на 33%, а первично обратившихся стало меньше на 35%, - заявила заведующая отделением ревматологии СОКБ им. Середавина, главный внештатный специалист по ревматологии Министерства здравоохранения Самарской области к.м.н Ольга Семагина. - Пациенты, особенно возрастные, когда проходят у нас длительный курс гормонотерапии, посещают школу остеопороза, там их учат минимизировать риски переломов.

В основном остеопорозом страдают люди после 50 лет, чаще женщины.

- В группе риска мы все, поскольку солнце в наших широтах бывает 4 месяца в году, а мы проводим светлый день в офисе, - говорит заведующая отделением эндокринологии и остеопороза Клиник СамГМУ к.м.н., врач-эндокринолог Ирина Шафиева. - Также к остеопорозу могут привести почти все терапевтические заболевания: проблемы с желудочно-кишечным трактом, ревматология, заболевание почек, эндокринной системы, длительная гормональная терапия.

В качестве профилактики людям, которые склонны к остеопорозу, с октября по апрель назначают витамин D, кальций, многим помогают внутривенные инъекции.

Диета для прочности скелета

При этом медицинское вмешательство - это то, до чего лучше не доводить.

- Лучше правильно питаться и прививать культуру питания детям, - полагает директор по корпоративным отношениям региона Центр ГК Danone в России Мария Жаркова. - Съедая три молочных продукта в день, человек восполняет дневную потребность организма в кальции. Бесспорна польза натурального белого йогурта - в 150 г содержится 207 мг кальция. К сожалению, у нас принято вкусным считать сладкое, поэтому производители поддерживают портфель продуктов с фруктами. Но для диетического питания предпочтительнее наша термостатная «Активия», а также «Активия», сделанная обычным, резервуарным способом, или белый йогурт «Простоквашино». Много кальция в сыре и твороге.

На базе Самарского комбината «Самаралакто» проводят познавательные экскурсии для школьников, где наглядно показывают, что такое правильное питание. Закрепляя теорию, рассказывают и об остеопорозе как о последствии нарушений в рационе.

- Дети любят картофель-фри, газировку, многие вообще не едят молочную продукцию, а зря, - продолжает Мария Жаркова. - Не секрет, что «хранилище» кальция закладывается в детстве, взрослым надо понимать, если они не доложат белка и кальция, организм будет брать необходимое из «резерва» - к 50 годам они придут опустошенными.

Среди продуктов, полезных для профилактики остеопороза: тахинная халва, кунжут, рыбные консервы и брокколи. Но правильное питание - это еще не все, медики напоминают: только мышечная активность обеспечивает поступление кальция в кости. Так что зарядка, физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе тоже необходимы. Как и отсутствие вредных привычек.

Как распознать недуг?

По словам Ирины Шафиевой, снижение роста и нарушение осанки - серьезные «звоночки». Если одежда вдруг становится длиннее, уменьшается расстояние от нижнего края ребра до гребня подвздошных костей, стоит обратиться к врачу. Об остеопорозе говорит появление живота, несмотря на общую стройность фигуры.

В Самарском диагностическом центре лечением и профилактикой остеопороза занимаются гинекологи, ревматологи и эндокринологи. Недавно у них в арсенале появился новейший высокопроизводительный аппарат компьютерной томографической денситометрии немецкой фирмы Siemens, под названием Somatom Perspective 128 срезов.

- Аппарат позволяет провести обследование за несколько секунд, - рассказывает врач-рентгенолог, ведущий специалист отдела рентгеновской лучевой диагностики Самарского диагностического центра к.м.н Андрей Ефремов. - Пациента укладывают на стол, мгновенно сканируют заданную область (обычно это первые три поясничных позвонка), а потом показатели сравнивают с исходным стандартом. В результате мы получаем точное количественное значение минеральной плотности кости. Это дает возможность поставить правильный диагноз: остеопения или уже остеопороз. Вред для организма от использования данной технологии сведен к минимуму.

Стоимость обследования в Самарском диагностическом центре - 2800 руб. В сочетании с лабораторными исследованиями новый аппарат дает возможность поставить точный диагноз и наблюдать за динамикой лечения.

Самарский диагностический центр 8 (800) 500-35-49.

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