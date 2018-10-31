Имплантация зубов в Самаре: как сделать красивую улыбку за один день и на всю жизнь?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-31T10:59:11+03:00

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Даже самый жизнерадостный человек перестает улыбаться, когда с зубами не все ладно. Да и чему радоваться? Прорехи во рту портят не только эстетический вид, но и пищеварение – кое-как пережеванный обед, в конце концов, может отразиться на состоянии всего организма. Из-за отсутствия зубов происходит деформация височно-нижнечелюстного сустава, в результате чего могут возникнуть головные боли. Прямая линия «КП» показала весь масштаб проблемы: на редакцию обрушился шквал звонков. Тема «Зубы за один день» заинтересовала не только самарцев – люди звонили со всех концов губернии. На их вопросы ответили ди ректор Академии стоматологии Медицинского университета РЕАВИЗ д.м.н., профессор Сергей Буланов и главный врач группы клиник "РЕАВИЗ-Стоматология" Александр Лысов.

- Где в Самаре можно имплантировать зубы качественно и надолго?

- В медицинском университете РЕАВИЗ существует сеть клиник, - говорит Сергей Иванович. – В частности, многопрофильная клиника медицинского университета «РЕАВИЗ» - именно здесь располагается Центр несъемного протезирования, где успешно оказывают услугу «Зубы за один день». В этой клинике дентальную имплантацию могут провести даже под общим наркозом, потому что в штате учреждения есть анестезиологи, реаниматологи и другие узкие специалисты. Здесь имплантировать зубы могут себе позволить даже люди, страдающие сахарным диабетом – операция в этом случае проходит под контролем эндокринолога. Преимущество многопрофильной клиники в этом и заключается: в стоматологическом отделении вас могут посмотреть не только стоматологи, а целый консилиум докторов. Качественный результат обеспечивается комплексным обследованием до операции и совместной работой узких специалистов во время нее. Маленькие стоматологические кабинеты не обладают ни соответствующей базой, ни штатом врачей. Специалистов постоянно обучают, они проходят обязательную аттестацию на знание медицинских протоколов по всем группам заболеваний.

- Кому показана технология несъемного протезирования и как к ней подготовиться?

- Технология несъемного протезирования показана людям с полным отсутствием зубов или с показаниями к их полному удалению, - отвечает Александр Дмитриевич. – То есть, когда речь уже идет об изготовлении съемных протезов. Но съемные конструкции не способствуют улучшению качества жизни, и тут выходит на первый план услуга «Зубы за один день». В один день устанавливаются искусственные опоры в виде дентальных имплантатов, к ним крепится несъемный протез – реабилитация происходит сразу.

- Можно ли импланты ставить после 60-ти?

- Наш центр несъемного протезирования базируется на базе многопрофильной клиники, поэтому возраст пациента – не помеха, - говорит Александр Лысов. - Но для любой операции есть свои показания и противопоказания, поэтому всестороннее обследование – обязательно. Как практикующий врач, могу с уверенностью сказать – имплантация зубов показана в 90% случаев. Возрастная группа – 60-80 лет: это как раз та категория, которой услуга «Зубы за один день» подходит больше всего.

Преимущества методики очевидны: всего за один день можно получить несъемные протезы, которые не будут спадать, натирать десны и доставлять другие неудобства. Благодаря конструкции этих имплантатов, можно избежать дорогостоящей и длительной по времени процедуры наращивания костной ткани.

- Слышала, что имплантаты не всегда приживаются. Каков риск того, что деньги потратишь, но останешься без зубов?

- Чтобы имплантаты прижились, нужно исключить противопоказания, а для этого очень важно пройти медицинское обследование, - говорит Александр Лысов. – При этом условии вероятность того, что все пройдет хорошо, составляет 98%. Врач, к которому пациент записывается на консультацию, по собранному анамнезу прописывает индивидуальную программу обследования. Пройдя необходимые обследования (ЭКГ и другие, положенные по стандарту), сдав лабораторные анализы, человек возвращается к доктору, который принимает решение по дентальной имплантации. Таким образом, риск отторжения имплантатов сводится к минимуму.

- Некоторые коренные зубы удалены довольно давно - десна просела, рядом стоящие зубы немного сдвинулись со своего места. Возможна ли дентальная имплантация?

- С удалением зуба запускается процесс атрофии костной ткани, и это – обычная ситуация, мы постоянно с этим сталкиваемся в своей работе, - поясняет Александр Лысов. – Есть множество методов по наращиванию костной ткани и десны. Сегодня практически нет ситуаций, в которой хирург-имплантолог может отказать пациенту в удовольствии жить без съемного протеза. Нужно прийти на консультацию, пройти обследование (как правило, назначают компьютерную томографию) – врач проанализирует ситуацию и выберет подходящее решение.

- В больнице сказали, что имплантация – больше косметическая процедура и подходит для передних зубов, а для жевательных лучше ставить протезы. Так ли это?

- Импланты способны выдержать любую нагрузку, она распределяется равномерно, - говорит Александр Лысов. – Вам не придется менять имплантируемые зубы – предполагается, что мы их устанавливаем один раз и навсегда. Мы ведем клинические наблюдение уже больше 20 лет – пациенты у нас наблюдаются, все довольны своими имплантированными зубами.

- Зачем зубы обязательно имплантировать? Чем хуже съемные протезы?

- Под съемными протезами скапливаются остатки пищи, бактерии. Их нужно постоянно снимать, промывать. Чтобы вставить мостовидные протезы, приходится препарировать и обтачивать соседние зубы – со временем они выходят из строя. При имплантации на месте удаленного зуба устанавливается дентальный имплантат – он служит «корнем», на который крепится протез. Соседние зубы при этом остаются нетронутыми.

- Слышал, что когда зуб разрушился, а корень здоров, удалять его не нужно. Так ли это?

- Есть методики наращивания на здоровых корнях новых зубов. Иногда этот корень нужно оставить, чтобы он сохранил вокруг себя костную структуру до момента имплантирования зуба. Корень (или больной зуб) удалят и сразу же на его место установят имплантат. Так называемая «цифровая стоматология» позволяет нам это делать. Если раньше, чтобы изготовить протез, снимали слепки, сегодня мы сканируем полость рта и моделируем виртуальный имплантат, коронку. Тут же изготавливаем их на 3D-принтере с точностью до микрона и устанавливаем.

Если у вас остались вопросы, позвоните в РЕАВИЗ по телефону (846) 321-18-88 и узнайте, когда врачи-стоматологи клиники будут проводить ближайший семинар для пациентов. Доктора клиник РЕАВИЗ подробно расскажут о видах и методах протезирования и помогут выбрать способ, который подходит именно вам. Будьте здоровы!

Центр несъемного протезирования (многопрофильная клиника РЕАВИЗ) находится по адресу: ул. Советской Армии, 243.

Записаться на консультацию можно по телефону: (846) 321-21-21

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