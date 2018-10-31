Простые правила, которые помогут выявить рак груди

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-31T11:15:58+03:00

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2018 год Министерством здравоохранения России объявлен годом онкологии, а октябрь назван Всемирным месяцем борьбы против рака груди. Как часто женщины Самарской области сталкиваются с этим заболеванием, что способствует возможности развития рака груди, какие меры профилактики, методы лечения и реабилитации применяются, обсудили в пресс-центре «КП-Самара».

- Сейчас на диспансерном учете в онкологических учреждениях более 90 тысяч жителей Самарской области. Среди женских онкологических заболеваний рак груди - самая распространенная болезнь. Каждый год выявляется от 1500 до 1700 новых случаев. Радует лишь то, что продолжительность жизни пациентов с этим заболеванием постепенно увеличивается. Сейчас больше 60% больных переживают пятилетний период. Однако, все еще высока доля больных, у которых рак выявлен на 3 и 4 стадии – более 25%, - отметила заместитель главного врача ГБУЗ СОКОД по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью, к.м.н. Татьяна Золотарева.

Рак молочной железы может развиться в любом возрасте. Точные причины его появления ещё наукой до конца не изучены. Поэтому в борьбе с этим недугом самое главное – профилактика и ранняя диагностика. Чтобы максимально проинформировать женщин о доступных методах раннего выявления этой болезни уже несколько десятилетий проводится месячник борьбы против рака груди. Конечно, внимательно относится к себе и своему здоровью должен каждый, но есть те, особые группы риска.

Александр Муравец и Татьяна ЗолотареваФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Чаще всего этот опасный недуг диагностируют у женщин в возрасте от 45 до 65 лет. Особое внимание возможности развития этого заболевания стоит уделить и тем женщинам, у которых уже диагностировали доброкачественную патологию молочных желез, тем, у кого в семье были заболевания репродуктивной системы по женской линии, - отметила Татьяна Золотарева. – Кстати, сейчас, есть возможность проведения специальных исследований по выявлению предрасположенности к раку молочной железы и яичников. При наличии направления врача это обследование можно пройти бесплатно.

Главный врач ГБУЗ «СОЦМП», к.м.н. Александр Муравец добавил, что рак особенно страшен абсолютной бессимптомностью на ранних стадиях и неизученностью причин появления. Поэтому здесь особенно важны - самообследование и регулярное обследование в медицинском учреждении.

- С начала 2018 года изменилось порядок диспансеризации, чтобы повысить эффективность первичного выявления рака. Изменена периодичность обследования по многим направлениям, методики по выявлению колоректального рака и рака шейки матки. Сейчас применяемые методы ничем не уступают европейским. За 9 месяцев 2018 года благодаря диспансеризации, выявлено 397 онкологических заболеваний, большая часть из них – это рак молочной железы – 108 случаев. На ранней стадии мы можем рассчитывать на хорошие результаты лечения. В следующем году в этом направлении применят дополнительные меры для облегчения доступа к диагностике, но ничего это не сработает, если люди просто не приходят. Хочется, чтобы население воспользовалось этими возможностями, особенно молодые, работающие люди. В поликлиниках их ждут, - обратился к самарцам Александр Муравец.

КСТАТИ

Сейчас лечебные учреждения становятся более доступными, удобными для посещений. Во-первых, работают они теперь 6 дней в неделю, во-вторых, во многих учреждениях активно применяют стандарты «бережливой поликлиники». Так что можно смело идти на диагностику.

ВАЖНО!

Запомните и соблюдайте простые правила:

Здоровое питание (На 30% снижает риск появления рака)

Движение (минимум 30 минутная пробежка в день)

Отказ от курения (На 70% уменьшает риск онкологических заболеваний)

Снижение потребление алкоголя (заметно снижает риск появления рака)