Самарские ученые научились превращать горячий ветер пустыни в воду

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-01T08:29:12+03:00

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Ученые из Самары запатентовали установку, позволяющую получать воду из горячего воздуха. Это устройство можно использовать в засушливых районах, пустынях, степях. В сутки из воздуха можно получить около 0,8 кубометра воды.

- Это звучит пародоксально, но именно в сухом горяечм воздухе пустынь и степей очень много воды. И автономная энергонезависимая установка "Вихревой родник" помогает сконденсировать ее в накопителе, - рассказывает обладатель патента профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей Владимир Бирюк.

Как рассказывает изобретатель, небольшая установка в 6-10 метров высотой полностью автономна. "Генератор вихря" закручивает ветер в "вихревой поток". Затем воздух охлаждается до "точки росы" с помощью "вихревого холодильника". После резкого перепада температур на гидрофобных стенках установки образуется конденсат - роса, вода стекает в водосборник, а осушенный воздух поднимается наверх и уходит через трубу с вентилятором, попутно вырабатывая электроэнергию для насоса, который подает воду потребителям. Вихревые потоки образуются внутри установки из-за разницы температур.

- Установку нужно только собрать и запустить, она не требует дополнительных расходов при обслуживании, использует энергию солнца и ветра, а значит, полностью экологична, - подчеркивает ученый, отмечая, что это самый недорогой способ получения воды в подобных условиях.

Интересно, что на идею создания установки самарского профессора натолкнули древние инженерные решения. По такому же принципу были устроены колодцы, которые всегда располагались по пути следования каравана в пустынях и в них всегда была вода, которой хватало людям и животным, чтобы утолить жажду.

Кстати, до этого ученые этой кафедры Самарского университета создали мобильную установку для опреснения воды с применением технологий из ракетостроения. Морскую воду превращают в пресную, выпаривая ее - но при пониженном давлении. В результате экономится достаточно много энергии, ведь нагревать воду нужно не до 100 градусов, а до 50-60. Давать пресную воду установка может непрерывно в течение 10 тыс часов, опробовать ее будут в Крыму, где с персной водой есть проблемы, зато рядом очень много морской воды, которую и хотят научиться эффективно использовать.