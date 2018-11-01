2018-11-01T19:04:07+03:00
Общество

Театр с закрытыми глазами: в Самаре появился спектакль, который можно почувствовать "на слух"

В СамАрте спектакль "Манюня" теперь смогут "увидеть" даже слабовидящие и слепые зрители
Майя БРОД
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Действия актеров, занятых в "Манюне", поясняли с помощью системы тифлокомментированияДействия актеров, занятых в "Манюне", поясняли с помощью системы тифлокомментированияФото: Сергей ОСЬМАЧКИН
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Эксперимент для всех

Самарский ТЮЗ стал участником Благотворительной программы Фонда «Искусство, наука и спорт», поэтому в театре появилась новая для нашего города система тифлокомментирования. Журналист «КП-Самара» побывала на первом испытании новинки. Перед началом спектакля завлит «СамАрта» Елена Ползикова раздала незрячим людям тифлоплейеры и наушники, показала, как их включать. Новый приемничек достался и журналисту "КП". Режиссер Дмитрий Добряков перед началом эксперимента немного нервничает.

Режиссер спектакля Дмитрий Добряков волновался, как зрители воспримут нововведение Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Режиссер спектакля Дмитрий Добряков волновался, как зрители воспримут нововведениеФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

- Этот уже готовый спектакль. Он идет на сцене театра чуть ли не в сотый раз, поэтому в нем уже ничего нельзя поменять, - объясняет режиссер «Манюни». – Я пока тоже не знаю, как действие спектакля будет сочетаться с озвучиванием сурдопереводчика, как его воспримут зрители, насколько им будет понятно.

Произведение модного современного писателя и блогера Наринэ Абгарян вперые поставили на сцене в Самаре. Спектакль про ее детскую дружбу с Манюней, курьезы из жизни девчонок, тему первой любви и немного ностальгическую атмосферу быта 70-х годов выбрали для полезного эксперимента. По словам Добрякова, начинать надо с веселого. Взрослым «Манюня» будет близка, как память, а дети воспримут ее по-своему.

«Я стараюсь никому не мешать»

- Я говорю в микрофон, настроенный на чистоту специальных плейеров, - объясняет тифлокомментатор Екатерина Андриянова. – Моя работа не мешает другим зрителям, они меня не слышат, могу находиться в зале или в специальной рубке. Главное, видеть, что происходит на сцене, а потом кратко и емко рассказывать об этом в перерыве между репликами актеров. Я стараюсь не мешать воспринимать реплики. Это способ визуального перевода, ему я научилась в Москве, в единственном в стране институте ВОС "Реакомп", который обучает сертифицированных тифлопереводчиков.

Маленький серебристый плейер и правда не мешает слушать актеров. К тому же его громкость регулируется, можно комфортно настроить звук, чтобы ремарки Екатерины не раздражали излишней громкостью.

- Девочки падают друг на друга, - доносится из наушников приятный голос. А дальше мы просто слушаем песню, - Мама открывает дверь и обращается к Нарине. Переводчик упоминает детали, называет цвета, части тела, направление движения, если это важно для восприятия.

И так на протяжении всего спектакля: то, что нельзя расслышать, кратко пересказывает тифлопереводчик, не перебивая актеров.

- Спасибо! - благодарит Сергей. - В театр я хожу постоянно. Раньше приходилось себе дорисовывать в воображении все действие. А здесь ты понимаешь, что происходит, потому что в наушниках нам описывают все буквально в красках. Какого цвета дверь, откуда кто вышел.

Понравилась работа тифлопереводчика директору Самарской областной библиотеки для слепых Валентине Тюгашовой:

- Очень грамотно всё провел комментатор. Она словесник, хорошо чувствует слово. В Самарской области не очень много тотально слепых людей, но даже для слабовидящих такие пояснения дополняют картину восприятия, - поясняет специалист.

СПРАВКА «КП»

«Манюня» с тифлопереводом будет идти в «СамАрт» раз в месяц, в следующем году адаптируют новые спектакли.

К слову, в Самарском художественном музее уже есть тактильные копии картин, сопровождаемые тифлокомментариями. А в минувшем апреле Самарская областная библиотека для слепых, киноклуб «Ракурс» и кинотеатр «Художественный» провели в Самаре тифлопоказ фильма А. Звягинцева «Елена».

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