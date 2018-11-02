"Что если мир будут спасать не герои, а неподходящие, эгоистичные придурки?": режиссер комедии «Только не Они» Александр Бойков рассказал о замысле и съемках картины

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-02T11:46:21+03:00

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С 25 октября в российских кинотеатрах идет показ отечественной фантастической комедии «Только не они». По сценарию на Город падает метеорит, все жители срочно бегут в укрытие. И только 8 неудачников проспали эвакуацию и теперь должны спасти мир. Большая часть картины снималась в Самарской области в Тольятти. Сам режиссер фильма Александр Бойков также родом из Автограда и знал: такого в Москве не снять.

Почему в комедии «Только не они» мир спасают не герои, а чудаки?

- Надоели одинаковые истории на экране. В небоскребе, который должен взорваться, обязательно оказывается полицейский, который всем помогает. Но это все уже было. И я подумал: что, если мир будут спасать не герои, а неподходящие, эгоистичные придурки? В этом фильме у каждого персонажа есть, скорее, свои сверх НЕспосоности. Но они тем не менее и помогают им. По сюжету люди покинули город, а 8 человек проспали эвакуацию – это и есть наши герои. И теперь им нужно спасти мир от падающего метеорита.

Сам режиссер фильма Александр Бойков также родом из Автограда и знал: такого в Москве не снять.

Многие зрители сравнивают ваш фильм с «Отрядом самоубийц» и другими зарубежными фильмами. А нужно ли?

- Идея фильма ниоткуда не списана, я придумал ее в 2012 году, до того, как вышел «Отряд самоубийц». Тогда же мы сняли 10-минутную версию комедии с тольяттинскими актерами и показали в Москве. Фонду кино и студии «Art Pictures» понравился проект, и они согласились спродюссировать полторачасовой фильм. На кастинге мы поменяли актерский состав, пригласили Полину Максимову и Юлию Хлынину, которые уже снимались в известных фильмах. Полнометражную картину мы тоже сняли давно: еще в 2014 году. Остальное время ушло на монтаж и спецэффекты.

Сергей, вы пришли в кино КВНщиком, и сразу получили самую эпатажную роль Рокера. Каково было играть вечно пьяного и неадекватного героя?

- Было весело! На кастинг я попал случайно, и вообще интересовали только деньги. Но тут мне на глаза попался Рокер. Я сразу увидел в нем себя. Пить и падать мне не в первой, к тому же мне еще и заплатили за это.

Ваша коллега Юлия Хлынина рассказывала, после двух месяцев съемок в Тольятти она стала вегетарианкой, а другие актеры бросили пить. Все было настолько тяжело?

- Для тех, кто живет в Москве, прожить в Тольятти несколько месяцев – это культурный шок. Но на самом деле актерам очень понравилось в городе. Несмотря на стереотипы, Тольятти интересный и кинематографичный. Фильм «Только не они» - про приключения, его никак нельзя было снимать в мегаполисе. Во время съемок мы перекрыли целую площадь и освободили завод. В Москве всё забито людьми, их нельзя попросить не выходить на улицу двое суток. Чтобы провести съемки на предприятии, мы даже писали обращение от имени Федора Бондарчука – не разрешили. А в Тольятти все проще.

Никто не сорвался с Жигулевских гор?

- Нет, все обошлось. Но мы трижды чуть не убили Полину Максимову. В первый съемочный день она по сценарию лежала на асфальте и наш оператор, который шел к ней спиной, споткнулся и упал на нее всем весом. Мы отвезли Полину в больницу, но обошлось без травм. На следующий она получила ожог плеча от осветительного прибора – тот стоял к ней слишком близко. Через пару дней мы снимали сцену на Жигулевских горах. И, кто бы мог подумать, альпинист выронил топор, который пролетел в нескольких сантиметрах от Полины. Будь на ее месте кто-то другой, она бы послала всех нас куда подальше и выписала нам штрафы. Но Полина продолжала работать, без обид и злости. На площадке Сергей больше капризничал чем она.

Вам тоже приходилось несладко?

- Такого, как у Полины, у меня не было, к счастью. Но тоже не без приключений. На самой первой смене меня подвесили на 15-метровое дерево, и я промотался там целых восемь часов. Было очень жарко, бондаж впивался в кожу почти до крови, все чесалось. Каскадеры сказали, что я молодец. Ещё во время съемок у меня загорелась нога, потому что на ней был бензин. Больно очень, но сначала мы доиграли сцену, а потом я потушил огонь. Вообще, на площадке все были на грани срыва, часто ругались. Но, знаете, очень помогали тольяттинцы – они нам так радовались, вкусно кормили и поддерживали.

Авторы фильма признаются: надоели одинаковые истории на экране.

Александр, вы ведь тоже из Автограда. Хотели прославить родной город в кино?

- Тольятти я и правда очень люблю, но в фильме он совсем не похож на себя. Это стильный и кинематографичный город с разными районами и подворотнями. Но мы снимали так, чтобы любой россиянин узнал в комедии свою улицу или площадь. Нам кажется, что у нас получился яркий ответ американскому кино. В нем есть все: фантастика, таинственность, и крутые взрывы.

- Настоящие или это все-таки графика?

- Было много настоящих взрывов. У нас была сцена, где пожарная машина горит и перелетает через крышу. В это время в автомобиле сидел каскадер, а его семья стояла рядом с нами – гордились отцом. Он, кстати, жив и здоров. Сцену эвакуации из города тоже снимали живьем на улице - полторы тысячи человек пришли на площадь ночью в халатах и с чемоданами. Погода тогда резко испортилась, но они работали до самого утра. Тольятинцы на самом деле очень гордятся тем, что участвовали в съемках. Там у каждого таксиста родные или друзья обязательно участвовали в сцене эвакуации – это так приятно. А вот взрыв дома ненастоящий - это графика. Люди по-прежнему там живут, у них все хорошо.