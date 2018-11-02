«Наш двор разрушают!»: жители 6й Просеки боятся, что строители перекроют подъезд пожарным и «скорой»

СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-02T18:13:00+03:00

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К нам в редакцию обратились жители домов № 142 и 140 на 6-й Просеке, они жалуются, что рядом с детской площадкой, прямо у них во дворе начали строительство теплотрассы. Люди переживают, что работы вблизи от многоэтажек представляют серьезную опасность для их жизни и здоровья, а их детям будет негде погулять.

- Рядом с нами стоит новая «высотка», которую никак не сдаст ОСК «Град», - рассказывает Екатерина Ершова. – Вдруг прямо у подъездов появилась строительная техника, теперь наш двор разрушают, чтобы проложить прямо под детской площадкой теплосети. Газоны, детские горки и песочницы вот-вот уничтожат. А как к нашему дому подъедет «скорая»? Ведь на первых этажах домов находятся два частных детских садика, малыши гуляют именно на этой площадке. Неужели до этого никому нет дела?!

Чтобы остановить строительные работы, пришлось вызывать полициюФото: соцсети

Обеспокоенные за свой красивый и обустроенный двор жильцы вызвали полицейских и чуть ли не силой заставили убрать с дороги кран.

- Но самая большая беда - это полное перекрытие путей подъезда к нашим домам, - пишет в сети Twitter Сергей. – В наших 16-этажных домах предусмотрена «сухотрубная» система пожаротушения, а напорные подземные гидранты находятся под межквартальными дорогами. Их даже на время нельзя перекрывать! Это очень опасно.

Строители в ответ на возмущение горожан показали копию разрешения или же части разрешительной документации. Они утверждают, что после того, как сделают всю работу, вернут все горки, брусья и лесенки на место. Для родителей это утверждение стало последней каплей.

- Господи, кто выдал им разрешение? Он вообще не боится кипятка около детей? – возмущаются в сети Twitter. - Как сносить киоски, так это чуть ли не событие федерального масштаба во время избирательной кампании, а как после выборов защитить детскую площадку, так все оглохли.

Мы направили запросы в городскую администрацию и компанию «Град», как только придут ответы, вернемся этой к теме.

ЗВОНОК СТРОИТЕЛЯМ

- Никакой опасности нет, все вопросы решаемы, никакого ущерба жители этих домов не ощутят, все будет восстановлено. По всему городу проходят теплотрассы и ничего страшного не происходит. Направьте нам, пожалуйста, письменный запрос, - ответили нам в инженерной службе ОСК «Град».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий Волобоев, инженер-строитель, эксперт регионального штаба ОНФ:

- Вопрос серьезный: как новые теплосети повлияют на действующие конструкции зданий, площадки, там не только гидранты, там кабели, сети канализации и теплоснабжения. Он решается на стадии проекта. Нормальные специалисты и эксперты не должны пропустить ошибки и нарушения. Если гидрант или кабель мешает, решается вопрос его переноса, чтобы все работало в соответствии с нормами. Представителям жителей домов № 140, 142 стоит запросить в строительной компании результаты госэкспертизы на этот проект и его эскизное решение. Для примера, детскую площадку необходимо перенести, надо смотреть, будет ли место для ее размещения. Если вы предоставите мне результат экспертизы и копию эскиза, я бы мог дать более подробные рекомендации жителям.