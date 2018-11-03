В частном доме под Самарой сгорели заживо трое детей, которых оставили дома одних
Страшная трагедия случилась под Самарой этой ночью. В селе Старый Буян загорелся частный дом. Сейчас следователи выясняют, что послужило причиной возгорания: неполадки с проводкой, неосторожное обращение с огнем. Но на месте пожара спасатели обнаружили страшную картину: в сгоревшем доме находились трое детей. Выбраться из здания самостоятельно они не смогли.
- Дом на ул. Полевой горел на площади 70 кв.м. Вызов поступил в 3.50, уже в половине пятого утра пожар удалось ликвидировать, - сообщают в ГУ МЧС РФ по Самарской области. Тушили пожар восемь человек и три пожарные машины.
- Пожарных вызвали соседи, которые увидели, что дом горит, - рассказал житель села корреспонденту "КП-Самара". - Соседи говорили, что дети лежали около порога. Старший сын пытался вывести маленьких - им было всего около 3 лет, а потом прикрыл их собой.
В сгоревшем доме жила женщина с тремя детьми. Их отец ушел из семьи несколько лет назад. Сама семья не коренные жители Старого Буяна, они приехали откуда-то из другого населенного пункта. Сейчас знакомые семьи говорят, что женщина часто не ночевала дома, за старшего оставался восьмилетний сын.
Во всех обстоятельствах трагедии сейчас предстоит разобраться следователям.