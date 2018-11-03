2018-11-03T12:19:17+03:00
Происшествия

В частном доме под Самарой сгорели заживо трое детей, которых оставили дома одних

Их мама оставила малышей одних дома и случилась трагедия. Самому старшему ребенку было всего восемь лет, а младшему - 2,5 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
На месте пожара нашли тела троих детишекНа месте пожара нашли тела троих детишек
Изменить размер текста:

Страшная трагедия случилась под Самарой этой ночью. В селе Старый Буян загорелся частный дом. Сейчас следователи выясняют, что послужило причиной возгорания: неполадки с проводкой, неосторожное обращение с огнем. Но на месте пожара спасатели обнаружили страшную картину: в сгоревшем доме находились трое детей. Выбраться из здания самостоятельно они не смогли.

- Дом на ул. Полевой горел на площади 70 кв.м. Вызов поступил в 3.50, уже в половине пятого утра пожар удалось ликвидировать, - сообщают в ГУ МЧС РФ по Самарской области. Тушили пожар восемь человек и три пожарные машины.

- Пожарных вызвали соседи, которые увидели, что дом горит, - рассказал житель села корреспонденту "КП-Самара". - Соседи говорили, что дети лежали около порога. Старший сын пытался вывести маленьких - им было всего около 3 лет, а потом прикрыл их собой.

В сгоревшем доме жила женщина с тремя детьми. Их отец ушел из семьи несколько лет назад. Сама семья не коренные жители Старого Буяна, они приехали откуда-то из другого населенного пункта. Сейчас знакомые семьи говорят, что женщина часто не ночевала дома, за старшего оставался восьмилетний сын.

Во всех обстоятельствах трагедии сейчас предстоит разобраться следователям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре полицейские задержали две группы школьников-угонщиков
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
В Самарской области "Гранта" на полном ходу залетела под фуру
Пожар в селе Старый Буян: появились фото сгоревшего дома, где погибли трое детей
В Самарскую область вновь нагрянут мокрый снег и дожди
Ученики самарской школы имели доступ к сайтам о наркотиках и экстремизме
Отказался дать сигарету: в Самаре студента избили и ограбили на остановке
В Самарской области при пожаре в частном доме погибли трое детей
В 2019 году на дороги Самары «уложат» 1 млрд рублей
В Самаре в День народного единства перекроют дороги у набережной
Гандболистки «Лады» обыграли «Кубань» и возглавили Суперлигу
Самарское «Динамо» проиграло «Сибиряку» во втором матче 6 тура чемпионата России по мини-футболу
Волейбольная «Нова» взяла реванш у «Локомотива» в Кубке России
Тольяттинская «Лада» обыграла ХК «Ермак» с разгромным счетом — 5:0
Страшный пожар в доме на улице Фрунзе тушили больше двух часов
В Самаре ради берегоукрепления вскрыли могилу Алабина?
«В ритме губернии»: у Самарской области появился собственный символ единства
Дед Мороз из Великого Устюга поздравит жителей Самарской области с наступающим Новым годом 22 декабря
В Самаре аптеку могут наказать за вымышленное слово в рекламе
Около клуба "Заря" в Самаре нашли человеческий череп
Мужчина, застреливший свою возлюбленную в парке Молодежном, проведет в колонии 9 лет
В Самаре автобус с детьми попал в ДТП с BMW
В Самарской области водитель ВАЗа погиб, не заметив при развороте фуру
Мужчина замерз насмерть в заброшенном кинотеатре в Сызрани
Вдоль Красноглинского шоссе в Самаре в 2019 году обустроят тротуары
Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников началась в Сочи
В Самаре до конца года введут льготный проезд в трамвае S5
Дмитрий Азаров предложил общественникам решить вопрос по отмене маршруток №210 и №1к с мэром Самары
В Самарской области ищут инвесторов для строительства моста через Волгу у Климовки