"Суждено сгореть": в пожаре в Старом Буяне погибли трое детей, которых полтора года назад уже спасали из огня

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-03T15:28:31+03:00

Малышей уже один раз спасли из горящего дома, но только не в этот раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тот раз на помощь пришел пожарный Александр Мордвов, который потом стал крестным отцом детей. В этот раз старший мальчик спасти младших братишек не смог

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Журналисты "Комсомольской правды - Самара" узнали подробности страшной трагедии, которая случилась минувшей ночью в Старом Буяне, под Самарой. В селе произошел пожар в частном доме, сгорели трое детей - их тела нашли у порога дома, прямо перед дверью. Мама детишек Наталья ушла ночью по своим делам и закрыла дверь. Дети просто не смогли самостоятельно отпереть замок и задохнулись. На пороге они лежали в обнимку, старший мальчик пытался закрыть телом от огня и жара своих братишек. Как выяснилось вскоре, полтора года назад, в апреле, эти же самые дети чудом спаслись из огня.

- Мы тогда жили в Самаре на улице Никитинской, 66А на восьмом этаже. В тот день около восьми часов утра я подошла к окну и заметила суету, из дома выходили толпой люди. Поняла, что ЧП, потом услышала что пожар, начала быстро собирать детей, - рассказывала Наталья корреспонденту "КП-Самара" еще в декабре прошлого года.

Старших детей - восьмилетнюю Алину и пятилетнего Даню вывела на улицу родственница женщины. Сама она застряла на лестнице с малышом на руках - один из близняшек. Тогда на помощь пришел самарский пожарный Алексей Мордвов. Он отдал Наталье кислородную маску и взял на руки маленького Дениса. Всех детишек откачали, а герой-пожарный стал их крестным отцом. Алексей часто приезжал в гости в Старый Буян, куда вскоре перебралась семья и очень сочувствовал Наталье.

- Общался с ними, навещал. Всё так же было, растила одна четверых детей, отец не появлялся, родители ее приезжали, помогали. вроде планировали дом менять, я их тоже уговаривал, т. к. этот дом был аварийным и не внушал мне доверия, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" Алексей. Сам он сейчас не в городе и страшную новость о том, что его крестники все же погибли в огне, узнал от коллеги, который и работал на пожаре.

Возможно, здесь взорвался газФото: предоставлено очевидцем

Соседи говорят, что в старом доме, где жила большая семья, не слишком хорошо работал котел. Может быть, именно из-за него и случилась трагедия. Очевидцы рассказывают, что когда Наталья прибежала на место трагедии, она страшно кричала и порывалась покончить с собой. Видимо, женщина не могла поверить, что судьба все-таки забрала у нее детей, которых однажды она чуть не потеряла. Повезло только дочке Натальи - в ту страшную ночь Алина была в Самаре, у родственников: начались школьные каникулы и девочку забрали в город.

- Наталья жила здесь не очень долго, приехала в дом родителей своей матери. Я не знаю, работала ли она, за детьми не всегда успевала присматривать, жили они не богато. Вот бывший кавалер ее был нехорошим человеком: пил, воровал, - рассказывают односельчане.

От дома, где жила мама с четырьмя детьми, осталось только пепелищеФото: предоставлено очевидцем

Судя по странице Натальи в соцсетях, она любила своих детей, была простой женщиной и мечтала о любви и понимании. Но найти вторую половинку все никак не могла. Где этой ночью была женщина - не сообщается, возможно, она все-таки пыталась устроить личную жизнь.

Во всех обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следователям, они определят, почему случился пожар. Наталье же пока помогают медики. Рассказали ли Алине, что теперь она осталась в семье одна, пока неизвестно.

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