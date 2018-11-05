Гламур на фоне помойки: в Сызрани двойник Димы Билана снялся в пародии на его клип "Держи"

5 Нояб. 21:40 2018-11-05T22:37:05+03:00

"Подарок" поп-исполнителю в Сызрани сняли в преддверии его концерта, и теперь исполнитель главной роли мечтает о бесплатном билете на шоу

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В Сызрани решили встретить Диму Билана, который 14 ноября приезжает с гастроялми в местный театр драмы, подарком. Местная творческая группа The Spruts выпустила клип-пародию на песню "Держи". В оригинальном видео действие происходит на дороге где-то в южных странах. Солнце, море, очаровывающие пейзажи. Ребята из The Spruts решили показать кумиру романтику по-сызрански.

Дело в клипе начинается с того, что вооруженная парочка на бордовой "ладе" приезжает в гаражный массив. В багажнике авто находится парень, который очень похож на Диму Билана.

Дима Билан feat. The Sprut - Держи.

- Денис Ионов, наш сызранский двойник Билана, уже давно носился с идеей снять клип подобный и самому в нем поучаствовать. После Нового года- 2018 начали об этом думать. Но хотелось что-то оригинальное сделать, не как у всех. Хотели заменить куплеты речитативом от местного репера, но не текстом из песни - там все к девушке обращено, получилось бы вариация на тему однополой любви, - говорит автор видео Алексей Почаевский.

Идея клипа родилась в тот момент когда Денис приехал к Алексею со страйкбольным автоматом. Николай Назейкин (ака Колюня) сочинил слова для куплетов. "Билана" решили спрятать в багажник. И заветелось.

- Мы хотели показать другую сторону жизни, другой гламур. У нас в кадре не пальмы и море, а гаражи и мусор на дороге. И авто - не кабриолет. Как говорится добро пожаловать в реальный мир! - смеется Алексей.

Главная героиня клипа - тоже актриса со стажем. Автор видео признается, что она мечтала сняться в роли готической певицы, но все никак не получалось. Здесь же девушка вместе с Биланом танцует на дороге перед авто. Правда, картинка в клипе далеко не такая радостная, как в оригинале.

В финальном кадре дама бросает "Билана" на обрыве, садится в машину и вместе с кавалером скрывается за горизонтом. Камера фокусируется на кучах мусора, которые отлично попадают в кадр и притягивают взгляды.

- Такой гламур для тех, кто не в столице, - шутят первые зрители клипа.

- Ну а что, у нас почти везде так, где ни уединишься: с одной стороны закат, с другой - свалка, - грустно пишут в комментариях.

Сам же Денис счастлив, что наконец-то стал Биланом и на экране. И теперь мечтает о бесплатном билетике на концерт кумира.