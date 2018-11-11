2018-11-11T13:35:03+03:00
Общество

«Она не выдержала»: в Тольятти погибли мать с сыном-инвалидом

Женщина заботилась о сыне одна. Мальчику с ДЦП нужен был круглосуточный уход, работать было некогда, а дополнительного дохода не было
Вера ЦЫГАНКОВА
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Елена всегда была рядом с сыном Фото: соцсетиЕлена всегда была рядом с сыном Фото: соцсети
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Вечером в субботу,10 ноября, в Тольятти произошла страшная трагедия — в 15 квартале возле дома №7 по улице Космонавтов нашли тела 30-летней женщины и ее 13-летнего сына.

- Этого случилось около 21.30. Женщина 30-лет и 13-летний ребенок проживали в квартире на 9 этаже. Оба они погибли, - рассказали «КП-Самара» в Следственном комитете по Самарской области.

Женщину звали Елена Ольденбург. Молодая, симпатичная, очень скромная, вся жизнь впереди. Что же случилось, и могла ли она сама пойти на такой страшный шаг? Сейчас в этих вопросах разбираются следователи, проводится проверка.

Люди говорят, что у Елены Ольденбург не было даже инвалидной коляски для сына Фото: соцсети

Люди говорят, что у Елены Ольденбург не было даже инвалидной коляски для сына Фото: соцсети

А между тем в социальных сетях уже разгорелись споры, что могло стать причиной такой трагедии. Люди, которые сталкивались с Еленой в жизни, предполагают, что она сама могла решиться на такой страшный шаг из-за болезни сына (ДЦП) и сложного материального положения.

Елена Ольденбург воспитывала сына Мишу (имя изменено) одна. Мальчик не ходил. Было сложно и физически, и материально.

- Она всегда носила его на руках. У них даже коляски не было. А она тихая была, не могла как другие, с пинка открыв дверь, топать и требовать. Она была закрытым человеком, не роптала, не ругалась, - рассказал «Комсомольской правде-Самара» источник, знакомый с ситуацией. - Даже в социальных сетях с сыном на руках. Все время прижимала к себе. Не выдержала она.

С этой версией согласна и тетя погибшего Миши Светлана Ольденбург.

- Она не работала. Лишила отца ребенка, моего брата, родительских прав, чтобы получить квартиру. Общались они немного, так как он сейчас в Самаре. Я думаю, она просто устала. Светлая им память, - написала корреспонденту «КП-Самара» Светлана.

Всегда вдвоем: отца ребенка Елена лишила родительских прав

Всегда вдвоем: отца ребенка Елена лишила родительских прав

Однако другие уверяют, не смотря на свой скромный характер, Елена была молодец, справлялась.

-Это смешно, что пишут, что она решила покончить с жизнью из-за ребенка и материальных трудностей. Ребенку было 13 лет. 13 лет же она как-то жила. Да и не видно было, что они нуждаются в деньгах. Они всегда хорошо выглядели с мальчишкой. Она ходила за продуктами часто, - рассказывает другой человек, часто видевший Елену.

Окружающие видели ее подавленное состояние, но объясняли это тяжелой заботой о ребенке. Правда, в последний день, она была не просто подавлена, а сильно расстроена.

- В этот день она заходила за покупками...Я выходила на перерыв на улицу. В этот день она была одна. Попросила у меня сигарету и ушла. С виду была чем то расстроена. Вечером я увидела проезжающую мимо скорую и потом узнала эту новость, - пишут очевидцы в соцсетях.

Что могло расстроить Елену? Могла ли Елена не выдержать груза заботы о 13-летнем сыне-инвалиде? Насколько тяжелое было материальное положение в семье? Пока в этой истории больше вопросов. На них после всех проверок ответит следствие.

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