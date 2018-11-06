СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-06T16:10:31+03:00

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В загородном комплексе «Циолковский» знают, как сделать ваш отдых интересным и полезным. Расположился комплекс в 40 километрах от Самары, в живописном месте, окруженном вековыми целебными соснами.

Среди основных направлений санатория «Циолковский» - лечение органов дыхания. Часто сюда приезжают, чтобы просто подышать свежим воздухом, погулять и насладиться прекрасным пейзажем, получить эмоциональный заряд и умиротворение. Кроме того, гости санатория могут получить лечение по целому ряду направлений: нервная система, желудочно-кишечный тракт, сахарный диабет, профилактика патологий беременности, здоровье суставов и другим. Разработаны и семейные оздоровительные программы.

Загородный комплекс «Циолковский» - это не только качественное лечение, но и отличный отдых. Сюда можно приехать как одному, так и семьей с детьми или дружной компанией. Среди уникальных предложений комплекса - детский лагерь для взрослых. Программа включает в себя все атрибуты летнего лагеря, в том числе «свечки», костры и даже зарядку.

В числе уникальных предложений для детей - детский оздоровительный лагерь выходного дня с комплексным пятиразовым питанием, разнообразными анимационными и развлекательными программами.

Сайт: newsanatory.ru

Адрес: Самарская область, Красноярский район, Жареный бугор, автодорога Самара-Ульяновск, 61 км.

Тел.: +7 (846) 200-3-200, 200-45-90