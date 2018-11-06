СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-06T17:23:32+03:00

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Амбулаторный центр № 1 открыт в 2002 году, для оказания медицинских услуг населению. Ведущим направлением работы центра является лечение лор-заболеваний у взрослых и детей. Работают профессиональные врачи, имеющие большой опыт по эффективному и безболезненному лечению лор-заболеваний. В центре проводится оперативное и консервативное лечение заболеваний носа, околоносовых пазух (искривление перегородки носа, вазомоторного ринита — «нафтизиновая зависимость», острого и хронического гайморита, фронтита, этмоидита и сфеноидита, полипов носа, кист и т.д.), патологии слезовыводящих путей, заболеваний горла.

Эффективность лечения лор-заболеваний достигается высокими стандартами диагностики, хирургических и терапевтических методик лечения. В Амбулаторном центре №1 применяются современные методы исследования: эндоскопия, видеоэндоскопия, компьютерная дентальная томография челюстно-лицевой области. Наряду с классическими хирургическими методиками применяются щадящие малоинвазивные технологии: эндоскопическая хирургия, лечение лазером, шейвером. Для обследования челюстно — лицевой области используется компьютерная томография.

Совместная работа ЛОР врачей, челюстно-лицевых хирургов позволяет выполнять самые сложные работы «на стыке специальностей». Центр сотрудничает с различными государственными и негосударственными медицинскими организациями. Специалисты участвуют в проведении судебно-медицинских экспертиз, привлекаются на консультации в различные лечебные учреждения.

Сайт: volovcenter.ru

Амбулаторный центр № 1

Адрес: Физкультурная, 31 А

Тел: 8 (846) 992-88-77

Амбулаторный центр №1

Адрес: Дачная, 2 литер Г2

Тел: 8 (846) 271-41-11