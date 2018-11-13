"Их заводят и выкидывают": почему в Самаре так сложно решить проблему бродячих животных?

«Вы никуда и никого не пристроите!»

Каждый год в Самаре на отлов и стерилизацию бродячих животных выделяют миллионы рублей. Как рассказала на Радио «КП» - Самара» директор приюта для животных «Надежда» Амаль Баева, в принципе власти нормально справляются со своей задачей в существующих условиях. Но не хватает законов, которые регламентируют ответственность хозяев за своих питомцев.

Миллионы псу под хвост: как заставить хозяев стерилизовать питомцев, чтобы на улицах не становилось больше "бродяг" 00:00 00:00

- Бездомные животные не берутся из ниоткуда, их выбрасывают жители города, наши же соседи. Каждый год появляются новые «бродяги», кто-то заводит животное и не хочет его стерилизовать. А потом щенки оказываются в подъезде или на улице, их никто не забирает. Когда вы взяли в городе домой собаку или кошку - все, вы уже забрали ее из природы. И если вы не планируете стать профессиональным заводчиком, стерилизуйте животное, пожалейте его, себя и окружающих, - говорит Амаль Баева.

По ее словам, почти половина обращений в приют - от владельцев домашних животных, которые поняли: котик или песик дома лишний. Правда, у таких людей питомцев принимают только на платной основе.

- Нам иногда звонят и говорят: вы должны. Мы никому не должны, мы очень хотим всем помочь, но наши возможности ограничены, - пожимает плечами Амаль Баева.

Завел - и делай что хочешь?

Зоозащитники рассказывают: часто приходится сталкиваться с неадекватными владельцами животных. И сделать с ними что-то в досудебном порядке невозможно. Собаки, кошки - это имущество, и никто не может ограничить человека во владении этим имуществом.

- Если в вашем доме живут сумасшедшие владельцы стаи животных, которые мешают жить, спать, являются источником запаха, нужно обращаться и в полицию, и в суд, это единственная возможность что-то сделать, - рассказывает гостья эфира.

Волнуют жителей Самары и многочисленные псы - обитатели различных городских строек. Часто охранники заводят пару собак, а потом, когда работы заканчиваются, их просто бросают. И по районам бегают голодные стаи - страшно, да и ночью спать сложно. А решить проблему просто: сразу стерилизовать собаку, чтобы потом не оставалась стая.

- Но нас просто не пускают на стройку, отказываются вывести животных. В таких случаях можно жаловаться в администрацию, в коммунальные службы, чтобы прислали службу отлова.

Из первых уст

Амаль БАЕВА, директор приюта «Надежда»:

- Закон о защите животных мы ждем уже много лет, в нем должны определить, как должны вести себя владельцы и невладельцы животных. Здесь должна быть прописана обязательная регистрация животных, ответственность за соблюдение правил их содержания. За границей за стерилизованных животных платят гораздо меньше налогов. А на налоговые выплаты содержат городские службы по отлову животных, уборке за ними и т. д. Что я могу посоветовать сейчас: будьте ответственны. Не нужно заводить животных спонтанно, эмоционально, надо подумать, что будет дальше: не избавишься ли ты от животного, когда у тебя появятся дети и у них будет аллергия.