2018-11-06T07:17:27+03:00
Общество

Выбери себе "таблетку": самарская шляпница рассказала, как может изменить жизнь правильный головной убор

Как отличить клош от котелка и зачем вообще нужны шляпки современным модницам, узнала журналист "КП-Самара"
Анастасия ГРУЗДЕВА
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Выбираем шляпку по правиламВыбираем шляпку по правилам
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Прекрасные дамы XXI века чрезвычайно эмансипированы. Джинсы, куртка, шапка с помпоном, сапоги на каблуках - хорошо, если пару раз в неделю. И такой аксессуар, как шляпка, на головах обитательниц мегаполиса встретишь нечасто. Кто-то из милых дам считает этот головной убор безнадежно устаревшим, кто-то просто боится ответственности и не знает, с чем его сочетать. Но истинные ценительницы женственного стиля ответственно заявляют: правильная шляпка в сочетании со стильным пальто любую женщину сделает неотразимой, настоящей. И не заметите, как окружающие кавалеры начнут двери авто открывать, подавать руку и делать комплименты.

Но как же выбрать "свою" шляпку? Об этом мы решили узнать у самарской мастерицы "шляпных дел" Ларисы Шемшур.

- Большинство обладательниц прекрасного пола считают, что шляпа – устаревший атрибут, который сочетается со строгим пальто, костюмом и обувью на высоком каблуке. И через название своей мастерской «StreetHat» я хочу донести, что шляпа – это доступно, ее можно носить с джинсами, длинными юбками, обувью на плоской подошве. Поэтому мои модели ориентированы больше на повседневность, - делится она своим мнением.

По словам Ларисы, три наиболее популярных фасона этого сезона - таблетка, котелок и клош.

Клош

Эта очаровательная шляпка появилась в двадцатых годах прошлого столетия. Свое названиеполучила от слова «колокольчик» на французском языке. В этом сезоне она снова набирает популярность, возможно это навеяно тем, что шляпка предназначена для прохладной погоды и женщины хотят прикрыть ушки от ветра. Я сторонница того, что не стоит искать практичности в шляпках, но все же приятнее, когда в шляпке еще и тепло, - объясняет Лариса.

Шляпка-клош подойдет обладательнице лица в форме сердца

Шляпка-клош подойдет обладательнице лица в форме сердца

Кому подойдет: клош подойдет обладательнице лица в форме сердца.

С чем сочетать: такие шляпки очень хорошо смотрятся с брючными костюмами или юбками-клеш, которые расходятся в ширине с середины бедра.

Котелок поможет сбалансировать резкие черты и смягчить нижнюю часть лица

Котелок поможет сбалансировать резкие черты и смягчить нижнюю часть лица

Котелок

Эта модель в моде уже не первый сезон и продолжает набирать свою популярность.Все больше людей хотят котелок в том или ином цвете. Шляпа универсальна, она отлично смотрится с деловым костюмом, но стоит ее чуть-чуть сдвинуть на затылок, и она превращается в повседневную модель. Это одна из тех моделей, которая идет многим мужчинам и женщинам.

Кому подойдет: шляпка подойдет обладательнице квадратной формы лица. Котелок поможет сбалансировать резкие черты и смягчить нижнюю часть лица.

С чем сочетать: такие шляпки хорошо сочетаются с классическими брюками, блузками с жабо, а также с юбкой-карандаш.

Таблетка

В моду возвращаются женственные шляпки – таблетки

В моду возвращаются женственные шляпки – таблетки

В моду возвращаются женственные шляпки – таблетки. Этот знаменитый аксессуар появился в 50-е годы и считался символом утонченного вкуса и высокой моды. Название появилось из-за сходства формы с таблеткой. Наденьте ее - и она мягко и почти незаметно придаст чертам вашего лица большую выразительность и женственность.

Кому подойдет: шляпка подойдет обладательнице круглой формы лица. Лучше носить с наклоном, это поможет удлинить форму лица и подчеркнуть природную красоту.

С чем сочетать: такой головной убор отлично комбинируется с разными вечерними платьями и костюмами и подходит преимущественно к вечернему выходу.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Лариса Шемшур, владелица шляпной мастерской:

- Семь лет назад я искала шляпку по всем магазинам, безуспешно. И тогда решила сделать себе головной убор сама. Нашла в соцсетях женщину из Питера, написала ей и поехала в гости. Мы познакомились и я узнала, что попала в ученицы к шляпочной королеве Санкт-Петербурга, у нее самая престижная мастерская в городе.Она научила меня мастерству, снабдила нужными книгами, болванками, чтобы по возвращению в Самару я смогла применить все полученные навыки. Кстати, изначально, хотела назвать свою мастерскую «Зеленая шляпа». Как-то раз, я создала красивую шляпку из зеленого фетра, будто бы у меня было какое-то чутье, и вскоре шляпа нашла свою хозяйку - девушка два года искала именно такую модель и цвет шляпки, которая лежала в моей мастерской

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