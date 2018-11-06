СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-06T11:34:05+03:00

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Центр остеопатии доктора Коваленко - это команда профессионалов, сплочённая многолетней дружбой и общими целями. Со многими докторами мы вместе учились остеопатии и работали в других клиниках. Со временем мы сформировались в команду единомышленников и решили открыть клинику, перенеся в нее накопленные знания и опыт, идеи и принципы которые для каждого из нас важны.

Каждый пациент, который попадает к нам на лечение, через некоторое время видит и понимает, что для нас важен комплексный подход к его здоровью, в работе мы используем мягкие и деликатные техники, заботливо ограничиваем применение лекарственных препаратов, включаем собственные ресурсы восстановления организма. Пациент чувствует, что его здоровье находится на первом месте. Он для нас уникален, мы не используем к нему стандартные схемы лечения, и не назначаем лишнего. Мы проводим лечение ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь его организму «включиться» и справиться с болезнью. Это наши принципы. Это принципы Остеопатии. Именно так я и мои доктора работаем уже много лет.

Чаще всего к нам приходят пациенты с заболеваниями позвоночника. Но за последние несколько лет в наш Центр увеличился поток пациентов с ЛОР патологией, гастроэнтерологическими и другими заболеваниями, пациентов от стоматологов, педиатров, неврологов. Традиционно остеопатия применяется при: Остеохондрозе, грыжах дисков и смещении; различных болях в спине, шее, грудной клетке, онемении в конечностях и спазмах мышц; головных и суставных болях; последствиях травм и операций; некоторых ЛОР-заболеваниях; при нарушении прикуса и функциональных нарушениях в стоматологии, различных функциональных нарушениях ЖКТ; нарушениях менструального цикла и бесплодии. Наши методики применяются при сопровождении беременных и подготовке к рождению малыша, а также помогают устранить последствиях родовых травм и задержку моторного, речевого и психического развития.

Будем рады Вас видеть в нашем Центре.

С уважением

Сергей Валентинович Коваленко

директор, врач-остеопат,

председатель Самарского областного отделения РОсА,

руководитель учебной базы Института Остеопатии Санкт Петербурга

Адрес: Самара, ул. Галактионовская, 157

Тел.: +7 (846) 313-00-01, 300-43-27

Сайт: https://klinika-kovalenko.ru/