РКЦ «Прогресс»: стартующие с экватора

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-07T12:01:46+03:00

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Сегодня, в 03 часа 47 минут по московскому времени, из Гвианского космического центра состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и метеорологическим космическим аппаратом MetOp-C. Ракета-носитель разработана и изготовлена АО «РКЦ «Прогресс» - это девятнадцатый запуск самарской ракеты в рамках проекта «Союз» в Гвианском космическом центре. Сегодня же самарские ракетостроители отмечают юбилей своей работы на космодроме в Куру.

15 лет назад, 7 ноября 2003 года, президентами России и Франции было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки, создания и использования ракет-носителей и размещении стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-СТ» в Гвианском космическом центре. Но дело продвигалось далеко не на космической скорости: первая партия оборудования была завезена во Французскую Гвиану лишь спустя пять лет. Что происходило между подписанием международного документа и первой поставкой? Как самарских специалистов встретили экваториальные джунгли? Как повлияла политическая ситуация на перспективы этого проекта? Об истории и развитии «высоких» российско-французских отношений в преддверии их юбилея «Комсомолке» рассказал врио генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Дмитрий Баранов уверен: у российско-французского космического сотрудничества большое будущее. Фото: РКЦ "Прогресс"

- Идея совместного российско-французского проекта родилась в 1995 году, когда российские специалисты по созданию ракетной техники впервые побывали в Гвианском космическом центре, - издалека начал повествование Дмитрий Александрович. - К тому моменту шел обмен опытом между Россией и Францией по самым разным направлениям работы, в том числе и ракетно-космическим проектам. Вопрос же о создании космодрома для запуска РН «Союз» с территории Гвианского космического центра прорабатывался совместно с АО «Старсем». В 1998 году была создана рабочая группа, и специалисты приступили к выполнению первого этапа эскизного проекта.

После подписания исторического российско-французского документа начались работы по подготовке контракта между АО «Арианэспас» и Роскосмосом на разработку, изготовление и поставку наземного технологического оборудования Комплекса запуска «Союз». Этот контракт был подписан в преддверии Дня космонавтики, 11 апреля 2005 года. Последующие три года велась напряженная работа по разработке и изготовлению оборудования с учетом требований партнеров по безопасности, а также климатических и природных особенностей Французской Гвианы. В согласованные сроки наша сторона обеспечила изготовление оборудования, и передала его французской стороне. Параллельно проводились многочисленные совещания технических специалистов «Арианэспас» и представителей российских компаний.

- Первая партия наземного оборудования отправилась из Санкт-Петербурга в Южную Америку 10 июля 2008 года, и до сентября 2011-го, в течение трех лет, в ГКЦ шел монтаж, пуско-наладочные работы, автономные и комплексные испытания российского оборудования, за которое отвечали предприятия Роскосмоса: «ЦСКБ-Прогресс» (ныне РКЦ «Прогресс»), НПО Лавочкина, КБОМ (НИИ СК), ЦЭНКИ, - перечисляет Дмитрий Баранов.

Гвианский космический центр окружают настоящие джунгли. Фото: РКЦ "Прогресс"

…Пуск!

Первый пуск из Гвианского космического центра состоялся 21 октября 2011 года. С того времени множество космических аппаратов и малых спутников были запущены с европейского космодрома самарской ракетой-носителем «Союз-СТ» на орбиту Земли. По факту этот носитель – модификация РН «Союз-2» этапов 1а, 1б с учетом адаптации нашего «Союза» к условиям запуска из ГКЦ. По требованиям безопасности партнеров потребовалось установить на нашу РН французскую систему обеспечения безопасности, которая дополняла системы российской разработки. Климатические и природные условия Французской Гвианы тоже добавили «свои пять копеек» к регламенту – повышенная влажность, различные насекомые, особая роза ветров позволяют осуществлять запуски только в определенные периоды года.

- На сегодняшний день из Гвианского космического центра осуществлено 18 успешных запусков РН «Союз-СТ». По своему опыту могу сказать, что работать российским специалистам в ГКЦ комфортно, - утверждает Дмитрий Александрович. - Сразу надо объяснить, что во Французской Гвиане тропический климат и внезапно начинаются затяжные ливневые дожди при температуре воздуха 32-35°C. Поэтому мы изначально учли, что вариант подготовки ракеты под открытым небом не подходит, и было принято решение о проектировании мобильной башни обслуживания. В этом сооружении работать – одно удовольствие, тем более, на любой уровень ракеты можно добраться на лифте. Позже этот положительный опыт мы использовали при строительстве старта на космодроме «Восточный». Первый пусковой расчет российских специалистов –работников нашего пред­приятия и смежников – в Гвиану поехал в 2010 году на годовое техническое обслуживание уже доставленных ракет-носителей. Первое, на что наши специалисты обратили внимание, – природа и климат. Немногие из наших коллег до этого бывали в тропиках. Вокруг космодрома в Гвиане – на­стоящие джунгли. Свободное время там тоже проводят иначе, например, некоторые наши специалисты выезжают на морскую рыбалку, ловят экзотических для наших широт рыб. Конечно, такое занятие вызывает новые позитивные эмоции.

Фото: РКЦ "Прогресс"

Без границ

Среди позитивных эмоций – и гордость за свое предприятие, за страну. В свое время французы после снятия с производства ракеты-носителя среднего класса «Ариан-4» искали носитель такого же класса для запусков космических аппаратов. И остановили свой выбор на нашей ракете «Союз».Сегодня только самарскими РН осуществляются пусковые кампании с европейского космодрома во Французской Гвиане в интересах компаний разных стран мира. Выгодное экваториальное расположение космодрома позволяет увеличить грузоподъемность ракеты-носителя при меньшем расходе топлива. За счет разницы в географической широте места старта носитель может выводить на геопереходную орбиту спутники массой в два раза больше, чем при пуске с космодрома «Байконур».А с 2016 года РН «Союз» осуществляет пуски с четырех космодромов: кроме европейского во Французской Гвиане, Байконура и Плесецка, географию точек отправления дополнил новый российский космодром «Восточный».

Работа на космодроме в Куру – не единственный международный проект, в котором участвует РКЦ «Прогресс».

- Сегодня между АО «Арианэспас»/АО «Старсем» и российской стороной заключены контракты на запуски из ГКЦ (Французская Гвиана) и с российских космодромов спутников OneWeb с помощью РН «Союз-2» - нам необходимо в течение полутора лет выполнить порядка 20 пусков, - рассказал Дмитрий Александрович.- Часть ракет уже собрана, другие - на этапе изготовления. Также к 2020 году мы должны запустить два корейских космических аппарата. Спутник CAS 500-1 планируется к запуску в период с ноября 2019 – по апрель 2020 года.

Несмотря на то, что государства, реализующие совместные космические проекты, иногда оказываются «по разные стороны баррикад», внешнеполитическая ситуация на работе разноязычных землян не сказывается.

- Санкции – вопрос все-таки больше политический, а мы занимаемся производством ракетно-космической техники, - говорит Дмитрий Баранов. - Одно могу сказать точно: на наши взаимоотношения с французскими коллегами осложнение политической обстановки и санкции никак не повлияли. И мы, и французы очень дорожим сложившимися партнерскими отношениями!

Фото: РКЦ "Прогресс"

Крокодилы в законе

Экзотическая рыбалка, пикник в джунглях – наши ракетостроители в тропиках не только работают, но и отдыхают. Однажды самарец сфотографировал змею и побежал за сачком, чтобы показать красавицу товарищам. Рептилия успела ретироваться, а расстроенному натуралисту старожил проекта, взглянув на фотографию, сказал: «Если бы она тебя укусила, до медпункта живым донести не успели бы». Змеи часто заползают и на космодром, да и не только они - к ракетчикам часто пытаются прибиться кайманы (местные крокодилы). Приходится вызывать пожарных, которые их эвакуируют - кайманы охраняются законом, а ракетостроители - нет!

Еще самарские специалисты «с теплотой» вспоминают такое стихийное бедствие, как «вылет бабочек». На вид безобидные, похожие на мотыльков, но очень токсичные. Летят такие насекомые тучей и теряют пыльцу - попадая на кожу, она вызывает термический ожог. Приходится отвлекать их внимание белым тентом, на который направляется прожектор, а потом лопатами сгребать.

Но ко всему можно привыкнуть - и к постоянной 40-градусной жаре при 90-процентной влажности, и к тому, что аспирин в тропиках пить опасно для жизни, к подозрительным бабочкам и крокодилам. А вот отсутствие традиционной русской еды бразильская кухня никак не компенсирует. Поэтому везут вновь прибывшие коллеги товарищам гостинцы с Родины: черный хлеб, тушенку и копченую скумбрию. Традиция!