Самарский терапевтический комплекс «Реацентр»
Детское отделение неврологии и рефлексотерапии «Реацентр» в Самаре – крупнейший в области центр лечения детей с неврологической паталогией, которое работает с 1994 года. Ежегодно в терапевтическом комплексе лечатся более 2000 детей.
Неврологи и рефлексотерапевты «Реацентра» уже 24 года лечат детскую неврологическую патологию, применяя МИКРОТОКОВУЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ. Уникальный метод позволяет использовать сверхмалые электрические сигналы, которые подаются на биологически активные точки. В результате у ребенка восстанавливается нормальная работа головного и спинного мозга.
Сегодня терапевтический комплекс «Реацентр» работает не только в Самарской области. Подразделения «Реацентра» находятся в 20 городах России, а также в Казахстане и Узбекистане. Среди основных направлений отделения:
- Микротоковая рефлексотерапия
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Занятия с логопедом и дефектологом
- Логопедический массаж
- Занятия со специальным детским психологом
- Развивающие занятия с аудио-тренажером
- Занятия с нейропсихологом
- Линейный массаж конечностей
- Лечебная физкультура (ЛФК)
- Мануальная терапия
Сайт:
Тел: 8 (846) 990-05-05
Адреса:
Ново-Вокзальный тупик, 21 А (Отделение № 1)
Ново-Садовая, 199 (Отделение № 2)
Фрунзе, 169 (Отделение № 3)
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