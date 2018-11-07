2018-11-07T20:18:04+03:00
Здоровье

Самарский терапевтический комплекс «Реацентр»

Специалисты «Реацентра» уже 24 года применяют уникальный метод - МИКРОТОКОВУЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ, который признан Министерством здравоохранения России для лечения детской неврологической патологии
Татьяна ПОПОВА
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Детское отделение неврологии и рефлексотерапии «Реацентр» в Самаре – крупнейший в области центр лечения детей с неврологической паталогией, которое работает с 1994 года. Ежегодно в терапевтическом комплексе лечатся более 2000 детей.

Неврологи и рефлексотерапевты «Реацентра» уже 24 года лечат детскую неврологическую патологию, применяя МИКРОТОКОВУЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ. Уникальный метод позволяет использовать сверхмалые электрические сигналы, которые подаются на биологически активные точки. В результате у ребенка восстанавливается нормальная работа головного и спинного мозга.

Сегодня терапевтический комплекс «Реацентр» работает не только в Самарской области. Подразделения «Реацентра» находятся в 20 городах России, а также в Казахстане и Узбекистане. Среди основных направлений отделения:

- Микротоковая рефлексотерапия

- Электроэнцефалография (ЭЭГ)

- Занятия с логопедом и дефектологом

- Логопедический массаж

- Занятия со специальным детским психологом

- Развивающие занятия с аудио-тренажером

- Занятия с нейропсихологом

- Линейный массаж конечностей

- Лечебная физкультура (ЛФК)

- Мануальная терапия

Сайт:

www.reacenter.ru

Тел: 8 (846) 990-05-05

Адреса:

Ново-Вокзальный тупик, 21 А (Отделение № 1)

Ново-Садовая, 199 (Отделение № 2)

Фрунзе, 169 (Отделение № 3)

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