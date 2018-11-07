2018-11-07T21:35:36+03:00
Общество

Крым освободили: в Самаре воссоздали Керченско-Эльтигенскую десантную операцию

В 1943 году итогом этой 40-дневной операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войныЭто одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войныФото: Альберт ДЗЕНЬ
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К 75-летию с момента освобождения Крыма в Великой Отечественной войне, в день Парада Памяти 7 ноября 2018 года в Самаре решили напомнить об исторических событиях.

Дань памяти павшим героям Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Дань памяти павшим героямФото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители города смогли увидеть воссозданную до мельчайших деталей Керченско-Эльтигенскую десантную операцию - конечно же, один из моментов сражения. История освобождения Крыма и Севастополя от фашистов близка Самарской области: в нем принимали участие 84 и 85 морские стрелковые бригады, которые формировались в том числе и из участников исторического парада 7 ноября 1941 года в Запасной столице.

Эта операция имела важнейшее значение для освобождения Крыма Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Эта операция имела важнейшее значение для освобождения КрымаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Керченско-Эльтигенская десантная операция - одна из крупнейших в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 40 дней, в результате Советская Армия смогла освободить и занять плацдарм на Крымском полуострове и получить возможность двигаться дальше.

Реконструкторы воссоздают детали сражения до мельчайших деталей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Реконструкторы воссоздают детали сражения до мельчайших деталейФото: Альберт ДЗЕНЬ

И вот 7 ноября в Самаре представители 36 реконструкторских клубов воссоздали атмосферу тех дней на набережной Волги.

Главная задача такого мероприятия - напомнить об истории Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Главная задача такого мероприятия - напомнить об историиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Итак... 1943 год. Красная Армия подходит к Крыму с востока, противник усиливает свои позиции на Керченском побережье, минирует залив. 5-й Армейский корпус Седьмой армии Вермахта обороняет полуостров. Танки, артиллерия, авиация, десантные баржи и торпедные катера. Но немцев нужно было выбивать с полуострова. Была назначена десантная операция. К ней по разным оценкам привлекли 130-150 тыс. человек.

Патронов на реконструкции не жалели Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Патронов на реконструкции не жалелиФото: Альберт ДЗЕНЬ

31 октября десантные войска начали сажать на корабли и суда. Опорными пунктами были Тамань и причалы в "порту Кротково". В районе Эльтигена высадился десант 18-й армии, солдатам удалось захватить небольшой плацдарм и отвлечь на себя силы противника.

Немцы окопались в районе Керчи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Немцы окопались в районе КерчиФото: Альберт ДЗЕНЬ

В результате Азовская военная флотилия высадила десант 56-й Армии северо-восточнее Керчи. И к 12 ноября они захватили плацдарм от Азовского моря до предместья Керчи.

Успешная, но очень сложная операция Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Успешная, но очень сложная операцияФото: Альберт ДЗЕНЬ

В итоге противнику пришлось перебрасывать силы от Перекопа, предпринимать сильные атаки и обнажать другие участки, по которым в свою очередь тоже ударяла Советская Армия.

Вперед! Ура! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вперед! Ура!Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Войска 56-1 Армии удерживали плацдарм до начала Крымской операции 1944 года, несмотря на то, что их отрезали от снабжения и начался голод.

Хотя советским войскам и не удалось освободить Керченский полуостров, но они помешали нанести контрудар по наступающим войскам 4-го Украинского фронта.

Наши переходят в наступление Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Наши переходят в наступлениеФото: Альберт ДЗЕНЬ

За боевые заслуги в десантной операции 129 воинов получили звания Героев Советского Союза.

... В этот раз после того, как звучит команда: "Закончить огонь" - все раненные оживают, немцы и русские обнимаются, вместе встают на колени и молчат, в память о погибших героях. Развлечение ли это? Игра в войну? Наверное, такие реконструкции все же, в первую очередь, возможность напомнить об истории, как это происходит в кино. И показать настоящее лицо войны. Увидеть которое никому не дай Бог.

Танк? Трактор? Мотоцикл? Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Танк? Трактор? Мотоцикл?Фото: Альберт ДЗЕНЬ

СПРАВКА КП

Минута молчания в память о павших Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Минута молчания в память о павшихФото: Альберт ДЗЕНЬ

В операции только с нашей стороны было задействовано около 150 тысяч человек, свыше 2 тысяч орудий и минометов, 125 танков, 119 катеров различных классов, 159 вспомогательных судов, свыше 1000 самолетов.

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