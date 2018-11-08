Борются с ВИЧ-инфекцией и заставляют людей ходить: за что самарские некоммерческие организации получили президентские гранты

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-08T14:36:54+03:00

Самарские НКО, которые отметили на самом высоком уровне. Кто они и чем занимаются?

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В конце октября Фонд Президентских грантов подвел итоги второго за 2018 год конкурса и поддержал больше 2000 некоммерческих неправительственных организаций страны. Из Самарской области отметили 51 проект, в том числе 24 в сфере ЗОЖ. Среди них Самарский Фонд социального развития «Время жить!», Общественно-просветительский Фонд «Надежда» и Клуб скандинавской ходьбы «Доброходы». Усилия этих НКО направлены на формирование здорового образа жизни и профилактику социально-значимых заболеваний у молодежи. В среду, 7 ноября, представители этих организаций встретились в пресс-центре «Комсомольской правды» в Самаре, чтобы обсудить актуальные вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/676886" frameborder="0"></iframe> Пресс-конференция НКО в пресс-центре "КП-Самара", посвященная профилактике здоровья жителей региона.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Вклад социально ориентированных НКО в сфере формирования здорового образа жизни и профилактики социально значимых заболеваний невозможно переоценить, - считает главный врач ГБУЗ «СОЦМП» Александр Муравец. – В современном мире главенствует концепция общественного здоровья. Она подразумевает, что в процесс сохранения здоровья человека должны быть вовлечены представители всех сфер. В том числе и НКО, которые играют важную в роль в сфере ЗОЖ, работая с различными группами населения.

Работа с молодежью

Сотрудники НКО «Время жить!» работают с молодежью. Они проводят обучающие мероприятия и массовые акции – рассказывают молодым людям о здоровом образе жизни и социально-значимых заболеваниях (в том числе ВИЧ-инфекции), о вреде курения, о сердечно-сосудистых заболеваниях и многих других проблемах.

Работают сотрудники некоммерческой организации в школах, вузах, ссузах, домах-интернатах, общежитиях и т.д.

- Во время проекта подготовлена группа из 30 профессиональных тренеров. Они работали в образовательных учреждениях региона и охватили мероприятиями по технологии «равный - равному» 2,5 тысячи молодых людей. Кроме того, для дополнительного вовлечения молодежи в проект прошли массовых (клубных) акции по специальной методике фонда с охватом 2 000 человек, включая привлечение молодых людей кэкспресстестированию на ВИЧ, - рассказала координатор фонда «Время жить!» Ольга Лукашевич.

Особый акцент в НКО делают на домах-интернатах, общежитиях и других местах, где поведенческие риски наиболее высоки.. Кроме того, сотрудники «Время жить!» наведываются и в ночные клубы региона, где тревожная ситуация с употреблением наркотиков.

В фонде надеются, что благодаря их стараниям молодежь Самарской области станет более ответственно относиться к своему здоровью.

На передовой в битве с ВИЧ-инфекцией

Общественно-просветительский Фонд «Надежда» - это своеобразный мост между здравоохранением и наименее доступными группами населения. Сотрудники фонда работают с наиболее уязвимыми для ВИЧ-инфекции людьми: потребителями наркотиков, алкозависимыми людьми, бомжами.

- «Надежда» приводит людей из подворотен, иногда даже чуть ли не за ручку, в медицинские учреждения. Это выгодно не только для клиентов проекта, но и для всего населения Самарской области, так как снижает риски распространения инфекции - считает Александр Муравец.

Работа Фонда «Надежда» требует терпения – сотрудники долгое время строят доверительные отношения с теми, с кем работают.

- Они чрезвычайно закрыты, - рассказывает исполнительный директор общественно-просветительского фонда «Надежда» Анастасия Саченко. - Без применения специальных технологий, без выхода в места встреч таких людей, без мотивирования их добровольно пройти тестирование на ВИЧ, лечить невозможно.

Фонд «Надежда» для Самарской области очень важен: если не работать с уязвимыми группами населения, то распространение ВИЧ-инфекции в регионе остановить не получится. Мероприятиями приекта охватывается более 1000 клиентов в год.

В движении - жизнь

В России скандинавская ходьба популярна среди пенсионеров. В Европе же, особенно в Финляндии, этим видом физической активности занимаются все группы населения, в том числе и молодежь.

В Самарской области скандинавскую ходьбу продвигают «Доброходы».

- Двигательная активность – это основной, базовый стержень здоровья человека, на который нанизываются все остальные элементы, - уверяет председатель АНО ЛАД «Доброходы» Владимир Шацких. –Скандинавская ходьба помогает быть постоянно в движении, достичь состояния, при котором человек менее подвержен любым заболеваниям.

Самому юному «доброходу» всего два годика, самому пожилому – 98 лет. При этом занимаются скандинавской ходьбой не только в парках и скверах. Регулярно «Доброходы» организуют походы по красивым местам области. Участники проходят по несколько десятков километров по Сокольим горам, Жигулевским горам, вдоль Волги.

НКО, которые продвигают ЗОЖ, в Самарской области и в России в целом не так много. Чтобы заниматься этим, нужно отдавать себя полностью. Пойти на такой шаг может не каждый, тем более, что гранты – единственная возможность таких фондов на существование. Однако благодаря таким небезразличным людям, уровень общественного здоровья в регионе растет.