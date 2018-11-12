2018-11-12T10:58:01+03:00
Здоровье

Клиника «Призвание»

Современная многопрофильная частная клиника Самары, которая оказывает широкий спектр медицинских услуг взрослым и детям
Евгения ВАСИНА
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Клиника «Призвание» - это сплочённый коллектив врачей, которые любят свою профессию, дорожат своей репутацией и внимательно относятся к каждому из своих пациентов. В составе клиники работают поликлиника с детским и взрослым отделениями, диагностический центр, амбулаторная хирургия. Специалисты клиники уверены, что любое заболевание требует комплексного подхода в диагностике и лечении, поэтому в клинике «Призвание» можно сделать все необходимые процедуры, получить консультации узких специалистов и наблюдаться у лечащего врача.

В клинике работают ведущие врачи Самары, для которых медицина действительно призвание. Значительное внимание в клинике «Призвание» уделяют обновлению медицинского оборудования. Сегодня в этом медицинском учреждении есть все необходимое для того, чтобы поставить точный диагноз и провести эффективное лечение.

Своим пациентам, кроме качественной медицинской помощи и заботы, специалисты клиники предлагают и комфортный сервис, а также удобные варианты обслуживания. Действует гибкая система скидок, ежемесячные специальные акции.

Миссия клиники - стать компанией, которой гордятся сотрудники и которую любят пациенты.

Сайт: clinica-prizvanie.ru

Тел.: 8 (846) 300-40-77

Адрес: Самара, ул. Ерошевского, д. 20

Адрес: Самара, ул. Владимирская, 1А

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