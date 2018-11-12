2018-11-12T12:28:39+03:00
Здоровье

Клиника заболеваний позвоночника

Уже 12 лет Клиника заболеваний позвоночника помогает людям восстановить и укрепить самое ценное - здоровье.
Татьяна ПОПОВА
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Клиника заболеваний позвоночникаКлиника заболеваний позвоночника
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Основное направление клиники – остеопатия. По этому направлению в клинике работают 3 врача: Подмогильный Сергей Анатольевич, Поляков Александр Александрович и Фазилов Евгений Замирович. Каждый из них является сертифицированным специалистом в области остеопатии, мануальной терапии, неврологии с многолетним опытом работы. Доктора работают с пациентами любого возраста. Наши пациенты: будущие мамы, дети с первых дней жизни, взрослые пациенты с самыми различными проблемами.

В педиатрии остеопатия показана беспокойным малышам, она так же эффективна при кривошее, повышенном тонусе мышц, различных подвывихах, срыгивании и многих других проблемах. Беременным пациенткам остеопатия поможет правильно подготовиться к рождению малыша и восстановить подвижность костей таза. Взрослым пациентам врачи клиники помогут при грыжах межпозвоночных дисков, различных болях в теле, онемении конечностей, головных болях, головокружениях, сколиозах и последствиях травм.

Кроме того, в Клинике существуют дополнительные медицинские направления, помогающие комплексно и быстро настроить работу всего организма - это гомеопатия, психология и массаж. В центре работают четыре массажиста, два врача-гомеопата и психолог.

Опыт работы Клиники исчисляется не только годами, проведенными в напряженной работе, но и тысячами пациентов, которым помогли наши врачи.

Здесь всегда готовы помочь!

Сайт: osteopat-samara.ru

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Тел.: 8 (846) 212-95-94, 8 (846) 265-08-50

Адрес: г. Самара, ул. Луначарского, 62

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