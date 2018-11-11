2018-11-11T12:25:14+03:00
Общество

Глава столичного Росимущества, которого ранили неизвестные, после операции находится в стабильно тяжелом состоянии

Айвара Кинжабаева избили и порезали ножом в собственном доме в Самарской области, где он проводил выходные
Ольга АФАНАСЬЕВАВера ЦЫГАНКОВА
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Айвар Кинжабаев перенес тяжелую операцию после раненияАйвар Кинжабаев перенес тяжелую операцию после ранения
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И.о. главы территориального управления Росимуществом по Москве Айвар Кинжабаев, на которого вечером 10 ноября напали четверо неизвестных, прооперирован и сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства области. После нападения чиновника сразу доставили в районную больницу, операцию проводили специалисты областной больницы им. Середавина, сейчас пациент также находится под их присмотром. Прошла информация, что по поручению главы региона Дмитрия Азарова к ним присоединились и медики из Центра медицины катастроф.

- Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Состояние стабильно тяжелое, - прокомментировали в областном правительстве.

Напомним, четверо неизвестных ворвались в дом крупнорго чиновника в Красноярском районе вечером в субботу, 10 ноября. Они начали избивать хозяина коттеджа и ранили его ножом. Другие члены семьи не пострадали.

- Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Айвар Кинжабаев перебрался в Москву только в августе 2018 года, до этого он возглавлял территориальное управление Росимущества по Самарской области с 2005 года. В Москве он стал исполняющим обязанности начальника столичного теруправления, а в Самарской области его место заняла Олеся Грицюк, ранее работавшая заместителем Кинжабаева.

Пока мотивы нападения не известны, но по мнению экспертов скорее всего они связаны с профессиональной деятельностью Кинжабаева. В 2011 году вокруг кресла главы Росимущества региона уже разгорался скандал, его некие представители кавказских народностей предлагали купить за 1,5 млн долларов.

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