2018-11-13T09:46:56+03:00
Здоровье

Клиника эстетической медицины "Эликсир"

"Эликсир" – здесь каждому найдут свой рецепт красоты
Евгения ВАСИНА
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За 10 лет клиника достигла экспертного уровняЗа 10 лет клиника достигла экспертного уровня
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Клиника "Эликсир" - это:

- 10 лет успешной работы и образовательной деятельности.

- Свыше 10 000 благодарных пациентов.

- Более 20 высококвалифицированных специалистов.

- 6 медицинских направлений.

- 5 лазеров для решения сотни эстетических и лечебных задач.

- 5 программ для похудения и 7 для лечения волос.

- 5 аппаратов для коррекции фигуры.

- 3 вида диагностики организма.

- Все категории пациентов.

Оказавшись в клинике эстетической медицины "Эликсир", вы попадаете в резиденцию красоты и долголетия, где каждый сможет получить индивидуальную программу всестороннего восстановления организма, помогающую замедлить процессы старения.

Это мини-отпуск, который восстанавливает жизненные силы и заряжает хорошим настроением! К вашим услугам: антивозрастная прогрессивная косметология, эстетика тела, комплексные авторские программы коррекции фигуры и правильного питания, эстетическая гинекология и все виды лазерной эпиляции.

Широко представлены услуги для всей семьи: компьютерная диагностика организма, генетическое тестирование, лечение выпадения волос, удаление родинок, сосудов, шрамов, диетология, психологические тренинги, натуропатия, - все, что направлено на достижение долголетия и сохранения красоты.

За 10 лет клиника достигла экспертного уровня, специалисты с радостью делятся своим опытом в созданном Учебном Центре по подготовке врачей и среднего медицинского персонала.

Возглавляет клинику Светлана Борисовна Романова, кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Эликсир", дерматовенеролог, косметолог, член Общества Антивозрастной Медицины, автор антивозрастных программ клиники, MBA, сертифицированный тренер IPSEN.

Сайт: www.elixe-samara.ru

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая,139, секция 6, этаж 3.

Тел.: (846)270-30-60

viber: 8927 260 42 20

Лицензия ЛО-63-01-002077 от 12.07.2013

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