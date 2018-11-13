Клиника эстетической медицины "Эликсир"
Клиника "Эликсир" - это:
- 10 лет успешной работы и образовательной деятельности.
- Свыше 10 000 благодарных пациентов.
- Более 20 высококвалифицированных специалистов.
- 6 медицинских направлений.
- 5 лазеров для решения сотни эстетических и лечебных задач.
- 5 программ для похудения и 7 для лечения волос.
- 5 аппаратов для коррекции фигуры.
- 3 вида диагностики организма.
- Все категории пациентов.
Оказавшись в клинике эстетической медицины "Эликсир", вы попадаете в резиденцию красоты и долголетия, где каждый сможет получить индивидуальную программу всестороннего восстановления организма, помогающую замедлить процессы старения.
Это мини-отпуск, который восстанавливает жизненные силы и заряжает хорошим настроением! К вашим услугам: антивозрастная прогрессивная косметология, эстетика тела, комплексные авторские программы коррекции фигуры и правильного питания, эстетическая гинекология и все виды лазерной эпиляции.
Широко представлены услуги для всей семьи: компьютерная диагностика организма, генетическое тестирование, лечение выпадения волос, удаление родинок, сосудов, шрамов, диетология, психологические тренинги, натуропатия, - все, что направлено на достижение долголетия и сохранения красоты.
За 10 лет клиника достигла экспертного уровня, специалисты с радостью делятся своим опытом в созданном Учебном Центре по подготовке врачей и среднего медицинского персонала.
Возглавляет клинику Светлана Борисовна Романова, кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Эликсир", дерматовенеролог, косметолог, член Общества Антивозрастной Медицины, автор антивозрастных программ клиники, MBA, сертифицированный тренер IPSEN.
Сайт: www.elixe-samara.ru
Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая,139, секция 6, этаж 3.
Тел.: (846)270-30-60
viber: 8927 260 42 20
Лицензия ЛО-63-01-002077 от 12.07.2013