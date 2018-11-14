Не мешайте детям спать: Самаре хотят добавить два часа тишины днем

В Самаре уже скоро может стать гораздо тише. В общественной комиссии губернской Думы продолжают работу над проектом регионального закона «о тишине», который предусматривает внесение правок в существующий документ. Авторы решили позаботиться о горожанах и жителях сел: по их мнению нормы, которые прописаны, несерьезны. И безответственные соседи с перфоратором портят жизнь миллионам сограждан.

Работа над законом идет уже давно: первой с поправками выступила уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова, свою законодательную инициативу внесли и представители фракции ЛДПР. Сложнее всего прописать все моменты так, чтобы они не подразумевали двойного трактования. Например, в части регулирования громкости музыки. Сейчас в проекте есть следующая формулировка: «нарушение тишины посредством использования звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств «на повышенной громкости». Очевидно, что нужно определить, как громкость является повышенной. Ну и, например, не включать сюда использование наушников.

Сейчас в Самаре по закону нельзя шуметь с 23.00 до 8.00. Видимо, инициаторы законопроекта - «совы», потому что сейчас рабочим предлагается отдыхать немного больше: до 10 часов утра. А в праздничные дни и в выходные заканчивать с шумом в 22.00. Правда, под запрет попадут именно ремонтные, а не строительные работы, такое решение одобрили и в СРО «Самарская гильдия строителей».

Еще одно нововведение, которое понравится молодым мамам: введение сончаса с 13.00 до 15.00. В это время ремонтникам и строителям предлагают сделать обеденный перерыв. Или же перейти на менее шумные работы: например, перестать сверлить стены и заняться нарезкой обоев.

- Наша задача – максимально просто и понятно прописать в областном законе все ограничения, связанные с соблюдением тишины и покоя граждан. Что значит не шуметь для строителей? Для тех, кто делает ремонт нужно просто переформатировать работу в определённые часы. Не штробить стену, за которой спит маленький ребёнок, а, например, красить окна или резать обои в обеденный переры, - отметил председатель общественной комиссии Владимир Дуцев.

Есть и исключения из правил: никто не заставит прерваться тех, кто предотвращает и ликвидирует последствия аварий, стихийных бедствий, ЧС, а также проводит работы по обеспечению личной и общественной безопасности. Стоит отметить, что некоторые противники ужесточений считают, что это добавит проблем малому и среднему бизнесу (ресторанам, ремонтникам), а вот "утихомирить" людей не получится.

Члены общественного совета еще планируют доработать законопроект, прежде чем представить его на суд депутатов. Представитель фракции ЛДПР Александр Степанов предложил обязательно следить за тем, как реализуется закон в реальности. И быстро реагировать на все недопонимания.

Профильный комитет должен рассмотреть законопроект уже до конца ноября.

А КАК У НИХ

В Москве и Московской области

В Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00.

В Московской области ночь наступает в 21:00 и продолжается до 8:00, в выходные: с 22:00 до 10:00. А в обеденный период с 13:00 до 15:00 нельзя проводить ремонт или перестановку мебели.

В Санкт-Петербурге:

Нельзя шуметь с 22:00 до 8:00, в выходные - до 12:00.

Нельзя:

-громко смотреть телевизор или слушать музыку;

-кричать;

-проводить ремонт или двигать мебель.

В Алтайском крае:

Нельзя шуметь с 22:00 до 8:00. В выходные дни до 9:00. Днем «тихие часы» с 13:00 до 15:00. С 20:00 до 9:00 нельзя заниматься ремонтом, но не в новостройках.

В Нижегородской области

Ночное время длится с 22:00 до 7:00 в будни, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. Тихий час для сна детей и пожилых людей с 12:30 до 15:00.

В Красноярске

Ночное время с 22:00 до 9:00.

В Новосибирске

Здесь есть дневные периоды тишины с 13:00 до 14:00, и ночные: с 22:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в праздничные и выходные дни.

Интересно, что в Новосибирске нарушением тишины считаются крики животных и щебетание птиц.