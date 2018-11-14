«Клуб может стать народным»: в 2019 году на «Крылья Советов» выделят миллиард рублей

14 ноября на внеочередном заседании Самарской губернской думы в первом чтении приняли бюджет региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Традиционно проект закона вызвал разногласия среди депутатов. Так, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов раскритиковал проект:

- Министерству спорта выделяется больше, чем СМИ, культуре, экологии вместе взятым. Область ежегодно тратит миллиард рублей на футбольный клуб «Крылья Советов». Если это деньги губернии, то должна быть отдача, стратегия. Но, судя по всему, деньги уходят на завышенные зарплаты игрокам. Я и моя семья - коренные самарцы. Я - поклонник футбола. Мы не хотим в это верить, но как ещё к этому относиться?

Камень в огород «Крыльев» представитель ЛДПР кидает на этой неделе не в первый раз. Злополучный миллиард вызвал негодование у Александра Степанова и несколько недель назад на заседании губдумы. Тогда он поинтересовался, куда идут деньги.

- На содержание базы, тренировочных полей, «Металлурга», зарплаты игрокам и персоналу, - ответил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Кроме того, руководитель минспорта отметил, что финансирование клуба из бюджета области не менялось уже шесть лет, когда как в другие клубы поступления увеличивают.

Прокомментировал Шляхтин и информацию о нецелевом расходовании бюджетных средств. Сказал министр спорта следующее:

- Если есть информация о воровстве, дела передаются в следственные органы. Напомнить о материалах, которые мы отправили? Оценивать выступление депутата я не буду. Для меня в этой ситуации очевидно, что минспорта явно не доработало во взаимодействии с депутатским корпусом. Это я буду поправлять. Пенять на то, что депутат в чем-то не разобрался, со стороны правительства неправильно.

Информацию о том, что деньги идут «не туда», не подтвердил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Кроме того, глава региона отметил, что если депутаты хотят заслушать здесь руководство клуба, им такую возможность предоставят. По его словам, на профессиональный спорт необходимо привлекать спонсоров.

- В предыдущие годы у нас половина расходов покрывалась спонсорами. Где эти компании сейчас? «Ростех» работал с «Крыльями», а теперь стал с «Арсеналом». Доля бизнеса должна возрасти. У нас нет крупного спонсора, и в ближайшее время он вряд ли появится. Все крупные компании уже поддерживают другие клубы. Возможно, надо реализовать идею народного клуба. Надо ее серьезно обсуждать.

То, что футбольный клуб получает деньги из бюджета региона (читай «из кармана налогоплательщика»), волнует не только самарцев. В российском футболе по пальцам можно пересчитать частные команды. В основном владельцами клубов являются области и края, в том числе и «Крыльев Советов».

Бюджеты клубов – информация конфиденциальная. Но представить место «Крыльев» в турнирной таблице толстосумов РПЛ не сложно – самарцы где-то во второй восьмерке РПЛ. Миллиард рублей – это 14,7 миллионов долларов США (плюс еще деньги от спонсоров, их не так много, как от области).Средств у самарцев примерно столько же, сколько у еще одного аутсайдера этого сезона «Уфы».

В прошлом сезоне бюджет тульского «Арсенала» составлял около 20 миллионов долларов. Вряд ли в этом году он существенно изменился.

В этом сезоне финансирование «Урала» из Екатеринбурга осталось на прежнем уровне. В прошлом сезоне бюджет команды составил около 13 миллионов долларов.

У прекратившего в прошлом сезоне существование из-за финансовых проблем пермского «Амкара» бюджет был в районе 12-13 миллионов долларов. У ЦСКА, по словам президента клуба Евгения Гинера, в этом сезоне - в районе 65-70 миллионов долларов – в 5 раз больше, чем у «Крыльев». Кошельки «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» потолще. Клуб из Санкт-Петербурга вообще самый богатый в стране. Бюджет «Зенита» наверняка больше бюджета «КС» минимум в 10 раз.