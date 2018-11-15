Не навреди: какое молоко можно пить в Самаре без опаски?

Меньше подделок

Молочная продукция - одна из главных составляющих качественной «потребительской корзины». Молоко, кефир, йогурт точно оказываются на столе почти каждой семьи хотя бы через день. И от того, насколько качественным и безопасным будет этот продукт, зависит здоровье и качество жизни горожан. Какое же молоко мы пьем и что за простоквашу едим? В День качества в пресс-центре «Комсомольской правды» именно этот вопрос мы решили обсудить с экспертами. Успокоила всех начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Коротких. Она заверила: в Самарской области ситуация лучше, чем в среднем по стране.

В основном нарушения связаны с тем, что покупателям не сообщают на этикетке о наличии в продукте растительных жиров. Напомним, что в этом случае продукт не может называться «молоком», «сметаной» или «маслом».

- По результатам исследований за последние 9 месяцев более чем в 2 тысячах проб молочной продукции только 4% не соответствовали требованиям законодательства. 3,2% не соответствовали норме по физико-химическим показателям (то есть состав отличался от того, что было заявлено на этикетке), - рассказала Ирина Коротких. В то же время около 2% молочных продуктов, отобранных таким образом, содержали антибиотики. А 1,8% отличались от нормы по микробиологическим показателям.

Хорошее молоко выбрать непростоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Россельхознадзора, проводя проверки молока-сырья по своим программам, выявило 9% фальсификата среди отобранных проб. Как отметил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Самарской области Александр Фроловичев, эти цифры за несколько лет снизились. Но собственного сырья в Самарской области не хватает: 50% молока - привозное.

- В 2018 году в Самарской области произвели около 347 тыс. тонн сырого молока, это меньше, чем в прошлом году. Зато продуктивность на одну корову повысилась на 200 кг в год. Фермеры сегодня тщательно следят за качеством производимого молока, но все же молочную отрасль надо развивать, для этого нужны государственные финансовые вливания, так как сама по себе эта сфера менее выгодная, чем растениеводство например, - рассказывает представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Надежда Романова.

А где сырье?

Для добросовестных производителей такая нехватка местного сырья - проблема. Проверять привозное молоко приходится в несколько раз тщательнее, высока вероятность получить фальсификат. О работе с поставщиками и контроле, который проходит готовая продукция, рассказали представители компании «Молторг», производящей продукцию под маркой «Пестравка». Согласно опросу, который мы провели среди читателей в соцсетях, эта марка вошла в тройку лидеров, вызывающих доверие у горожан. Именно поэтому мы попросили технолога предприятия рассказать, как крупные производители работают над качеством и безопасностью.

Как жители Самары выбирают молоко и чего боятся? 00:00 00:00

- Чаще всего зимой нам приходится покупать молоко из других регионов, мы никогда не заменяем натуральное молоко на сухое. Но именно молоко «соседей» мы сдаем в независимые лаборатории в первую очередь. Проблема в том, что сырое молоко тоже может быть фальсификатом: в него подмешивают сухое молоко, чтобы увеличить плотность, добавляют соль и соду, искусственный белок. То молоко, которое мы собираем по Самарской области, высшего или первого сорта, молоко хорошее, - рассказывает главный технолог маслозавода «Пестравский» Ирина Сафонова. - Но проверяем мы не только сырье, вся продукция, которая вырабатывается на заводе: масло, сыр, кисломолочные продукты, молоко, проходят также стадию выпускного контроля. Здесь берутся анализы на микробиологию, чтобы покупатели были уверены в безопасности продукции.

В Россельхознадзоре объясняют, что следить за тем, что дальше будет с молоком, помогает система «Меркурий», где прохождение ветеринарного сертификата отслеживается в режиме онлайн. Но это не гарантирует, что такое «молочко» вы не купите за углом на улице.

- У меня рядом с домом продают молоко в бутылках, как будто с фермы. Очереди постоянные. Как проверить качество такого молока? - задал вопрос экспертам редактор Радио «КП» - Самара» Антон Черепок. Представитель Роспотребнадзора тут же отреагировала.

- Мы постоянно пишем у себя на сайте, везде: «Не покупайте молоко у непроверенных продавцов, в необорудованных местах». Это не вопрос цены, это вопрос безопасности. Молоко - продукт скоропортящийся, и можно серьезно навредить своему здоровью, купив что-то просто за углом, - рассказала Ирина Коротких.

Натуральное? Безопасное!

В официальных местах продажи обязаны соблюдать правила реализации молочной продукции: хранить ее при нужной температуре, в витрине должен быть градусник. В тех же случаях, если вы купили продукт до истечения его срока годности, а он выглядит подозрительно, стоит жаловаться в Роспотребнадзор, чтобы сотрудники ведомства получили возможность провести внеплановую проверку торговой точки.

- Мы часто слышим: в молоке с улицы есть сливки, значит, оно натуральное. Я хочу подчеркнуть: молоко, прошедшее процесс пастеризации и ультрапастеризации, натуральное, оно безопасное. Если вы не живете в деревне и не имеете возможности пить свежее молоко сразу после дойки, то не можете быть уверены в его безопасности. Разлитое по бутылкам молоко, преодолевшее долгий путь до вашего двора в салоне теплого автомобиля, вполне может обзавестись пагубной микрофлорой. Чтобы избежать отравления, молоко придется прокипятить, соответственно многие полезные вещества погибнут. В процессе заводской термической обработки, когда молоко быстро нагревают и сразу охлаждают, большая часть витаминов остается: это витамины A, D, E, никотиновая кислота, кальций, которыми богаты молочные продукты, лактоза, незаменимые аминокислоты. Так что молоко в пакете или коробке абсолютно натуральное и полезное, - говорит Ирина Сафонова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Васильева, заместитель генерального директора ООО Компания «Молторг»

Елена Васильева, заместитель генерального директора ООО Компания «Молторг»:

- В последнее время поставщики действительно стали ответственнее: отказов в приемке сырья стало меньше, самое страшное, из-за чего приходится возвращать машины с сырьем, - это антибиотики. По правилам, такое молоко поставщик обязан уничтожить. К нам подобное сырье точно не попадает, но вот покупать продукцию малоизвестных заводов или же якобы «фермерскую» стоит осторожно.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ольга Сазонова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения минздраваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга САЗОНОВА, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Самарской области, директор НИИ гигиены и экологии человека ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук:

- Что может быть самым опасным для человека в некачественном молочном продукте? В первую очередь это нарушения по микробиологическим показателям, которые чреваты отравлениями. Антибиотики, химические вещества обладают куммулятивным свойством, если они постоянно будут поступать и накапливаться, это приведет к проблемам со здоровьем. А вот наличие в продукте растительных жиров не несет угрозы здоровью, здесь, скорее, вопрос честности производителя: если на упаковке неправильно указан состав, то это обман потребителя.

С точки зрения диетологии, мы, конечно, рекомендуем пить молоко, чтобы получать полезные вещества. Но предпочтения стоит отдавать продуктам жирностью не более 2,5%. А вот обезжиренное молоко 0% жирности - это маркетинговый ход. Нет смысла употреблять молочные продукты с жирностью ниже 1,5%, если вы хотите получить кальций, он просто не усвоится.