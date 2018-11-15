Все дело в мусоре: какие изменения ждут жителей Самары с нового года

С 1 января в Самарской области заработает принципиально новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Все жители губернии должны будут заключить договор с единым регоператором. Если раньше в этой сфере не было ни одного документа, который бы сводил воедино все технологические процессы в цепочке, то сейчас все этапы обращения с отходами будут синхронизированы в одних руках. Власти уверены, что это позволит снизитьчисло злоупотреблений, убрать с рынка недобросовестных перевозчиков, которые складируют мусор в неустановленных местах, привести в порядок все полигоны и более серьезное внимание начать уделять переработке мусора.

Что изменится для жителей

В квитанциях появится новая строчка, в которой будет прописан размер оплаты. Тарифы сейчас утверждает министерство ЖКХ и энергетики Самарской области, они станут известны в декабре. Известно, что оплата будет производиться за каждого прописанного в квартире или доме человека, либо же - если на территории никто не прописан – с количества собственников жилья. Раньше сумма рассчитывалась с кв.м.

- Жители частного сектора также начнут получать квитанции и будут обязаны вносить оплату. При этом платить должны все, независимо от того, заключен договор или нет, по факту оказания услуги, - подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей Марков.

Следить за добросовестностью жителей будут представители муниципалитетов. Они ответят за каждую несанкционированную свалку на принадлежащей им земле. И будут обязаны либо убрать ее сами, либо заплатить регоператору. То же самое касается всех собственников участков: складировать отходы даже на своей земле запрещено.

- Конечно, за этим будет необходимо следить. Кто это будет делать? Мы надеемся на помощь общественности, на активность самих жителей. Навести порядок можно только вместе. Сейчас муниципалитеты тоже убирают несанкционированные свалки, но они снова появляются, это недопустимо, - отметил Сергей Марков. И уточнил, что помочь такой работе сможет некий портал – возможно, страницы в твиттере, где смогут принимать и оперативно обрабатывать жалобы на тех, кто мусорит.

- Раньше была экологическая милиция, в советское время, есть опыт, как обязать людей платить за чистоту, - отметил директор организации ГУП «Экология» Константин Ряднов. – В Саранске, например, отключают свет тем, кто не платит за вывоз мусора – пусть и не на долгий срок. Сейчас есть 44 общественных инспектора, которые будут вести такую работу и разъяснять гражданам, что и для чего нужно делать.

Предполагается, что муниципалитеты и управляющие компании будут устанавливать новые контейнерные площадки. А регоператор отвечает за своевременность их опустошения, рискуя получить крупный штраф и разрыв контракта в том случае, если мусорные завалы жители будут лицезреть на протяжении длительного срока. Но вот мебель и строительный мусор вывозить никто не обязан: владельцы таких отходов должны звонить по горячему телефону в офис регоператора и заключать договор на дополнительную услугу. Кстати, за дополнительные деньги будут убирать и незаконные свалки: все вывезет регоператор, но потом выставит счет.

В каждом муниципалитете будет работать офис единого регоператора. Уже сейчас работает call-центр, все вопросы можно задать по телефону (846)303-06-48.

Новые полигоны построят за счет инвесторов

Именно единый регоператор будет отвечать за всю «мусорную» политику в регионе. Цель всех нововведений – снизить вред для здоровья человека и окружающей среды, увеличить долю повторного использования вторсырья. Согласно поручению губернатора Дмитрия Азарова, к 2022 году в планах стоит выйти на стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов.

Придется регоператору заняться и обновлением полигонов: многие из них исчерпали свой ресурс, их придется закрывать. Построить в Самарской области хотят 12 новых объектов: это три крупных экотехнопарка, каждый из них мощностью в 500-600 тыс. тонн в год. На территории их будут находиться мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, полигон ТКО. Еще девять объектов – это современные комплексы по переработке отходов полного цикла. Уже в 1 квартале 2019 года будут введены в эксплуатацию два из них.

Особенное внимание уделят в частности медицинским отходам. Сейчас в регионе работают две печи для сжигания таких отходов.

- Куплены еще две печи, их разместят на полигоне «Преображенка». Это импортные печи, без выбросов, - отмечает Константин Ряднов. – Сейчас есть нецивилизованные операторы, которые занимаются подобным вывозом незаконно, просто вываливают опасные отходы в лесу, например.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Иванов: «Мусор - это новый источник возобновляемой энергии и сырья»

Спецпредставитель Президента РФ заявил на Ялтинском форуме, как из отходов делать деньги (подробности)

"Пусть соседи и общественники следят": в Самарской области намерены заставить платить за мусор даже частников

Нести ответственность за новые несанкционированные свалки будут муниципалитеты, правда, в их бюджете будут оставаться 40% всех платежей жителей (подробности)

Свалочным газом будут отапливать теплицы: в Самарской области намерены строить полигоны на деньги инвесторов

Из 16 действующих полигонов в следующем году несколько уже придется закрыть из-за того, что они переполнены (подробности)