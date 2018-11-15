2018-11-15T15:34:12+03:00
Общество

«Обед обошелся в 253 рубля»: депутат Госдумы рассказал, как едят в кремлевской столовой

Александр Хинштейн выложил в интернете меню столовой нижней палаты парламента
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Александр Хинштейн поделился в сети ценами на еду для депутатовАлександр Хинштейн поделился в сети ценами на еду для депутатовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал в своем Twitter, что едят в думской столовой. Так он отреагировал на посты в соцсетях о том, что депутаты обедают за 60 рублей.

- Бред какой-то, - написал Хинштейн. – Таких цен не видел в Госдуме никогда. Кому интересно - могу завтра выложить скан меню.

Из первых блюд – борщ со свежей капустой, картофелем и говядиной (88 рублей) и суп Минестроне (94 рубля). А вот цены на второе уже кусаются. Самый дешевый – творожник с изюмом, он стоит 72 рубля. Жареное филе судака – 211 рублей, тушеные куриные потрошка – 193 рубля. Стакан компота – 28.

- Мой сегодняшний обед обошёлся в 253 рубля: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника, - написал Хинштейн.

Также депутат объяснил, что обслуживанием Госдумы занимается управление делами Президента, в составе которого есть и свой комбинат питания.

- Относительно цен в столовой ГД: никакой баснословной дешевизны там нет, - подытожил Хинштейн.

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