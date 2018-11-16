Сызранский НПЗ подтвердил высокое качество своей продукции

То, что мы называем нефтью, по большому счету является веществом со множеством примесей. Конечно, в бак такое ископаемое не зальешь. Чтобы «черное золото» превратилось в светлые нефтепродукты - бензин и дизельное топливо, должны немало потрудиться нефтепереработчики. Причем, невзирая на характеристики сырья, требования к моторному топливу возрастают постоянно, и, чтобы достичь требуемого качества, нефтяные компании модернизируют производство, а нефтяники повышают собственную квалификацию. И тоже непрерывно.

ЦЗЛ: доказанная точность

Сызранский нефтеперерабатывающий завод, первым появившийся на карте Самарской области, может считаться в этой области одним из экспертов - на предприятии разработана и действует система непрерывных улучшений. Действия всего коллектива направлены на совершенствование во всем, и правильность такой политики на днях была в очередной раз подтверждена: система менеджмента качества Сызранского НПЗ в ходе надзорного аудита подтвердила соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Система внедрена и действует на предприятии с 2014 года. Она помогает заводчанам выявлять риски и находить возможности к улучшению: оптимизировать процессы и повышать эффективность своей деятельности, гарантируя неизменно высокое качество выпускаемой продукции. Объемы производства стабильно держатся на высоком уровне - это свидетельствует об удовлетворенности потребителей сызранскими нефтепродуктами. Их качество обеспечено многоуровневой системой контроля, которая в СНПЗ действует на всех этапах - от входного контроля нефтяного сырья и реагентов, производственного контроля компонентов до оценки соответствия товарных нефтепродуктов требованиям технических условий на продукцию.

Альфа и омега этой цепочки - испытательный центр нефти и нефтепродуктов. Не случайно масштабная долгосрочная программа модернизации, которую НК «Роснефть» проводит на Сызранском НПЗ, началась в 2007 году именно со строительства новой центральной заводской лаборатории. Поддержание технического оснащения лаборатории на современном уровне держится на постоянном контроле у руководства завода. К примеру, в этом году ЦЗЛ-ИЦ обновила около 40 единиц лабораторного оборудования. Есть и уникальное - автоматические лазерные датчики количества микрочастиц уровня 4-70 µm для контроля чистоты дизельного топлива. В этом году ЦЗЛ-ИЦ Сызранского НПЗ успешно прошла ежегодные межлабораторные сравнительные испытания. Документально подтверждено: на заводе обеспечиваются результаты испытаний нефтепродуктов с доказанной лабораторной точностью.

В ногу со временем

Выпуск продукции высокого качества обеспечивает широкую логистику поставок - нефтепродукты Сызранского НПЗ отгружаются во многие российские регионы и за рубеж. В товарной корзине завода - 22 наименования. Выпускаемые Сызранским НПЗ бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-95-К5 и топливо дизельное Евро летнее, сорт С (ДТ-Л-К5) полностью соответствуют высоким требованиям программы «Российское качество». Сызранцы постоянно работают над расширением ассортимента. Так, в прошлом году на СНПЗ освоили выпуск топлива нефтяного тяжелого экспортного (ТНТЭ) и битумов марок БНД 70/100, БНД 100/130 по новому межгосударственному стандарту.

Непрерывный рост качества продукции, в том числе, обеспечивается и работой каждого заводчанина над собой: персонал СНПЗ постоянно повышает квалификацию. Качеством можно управлять, и в этот процесс активно вовлекаются заводчане. Персонал установок обеспечивает эффективность работы на своих объектах в соответствии с технологическими картами и оценивает ключевые параметры режима по специальным чек-листам. Это способствует получению качественных компонентов, готовых нефтепродуктов и… крепкой репутации 76-летнего завода. Качество, проверенное временем!